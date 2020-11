Un ejecutivo del Citibank asegura que el Bitcoin superará los u$s 300.000 el año que viene

La semana pasada BTC alcanzó su máximo valor anual y está a nada de superar su hito de 2017, los especialisas creen que la cripotomoneda será imparable

En el marco de la burbuja Bitcoin que se vive actualmente, los diversos medios especializados destacaron hoy las predicciones, algunas a las que se podrían tildar de exageradas o no,

Sin embargo, la que más llamó la atención fue la de un alto ejecutivo del gigante bancario Citibank, que aseguró en un informe que Bitcoin podría llegar a u$s 300.000 en diciembre de 2021.

For perspective, this analyst is a big fan of moon targets. Here's his earlier take on gold and silver (from July - a week after the breakout). pic.twitter.com/oQoLHo4uGO — Alex (@classicmacro) November 13, 2020

Contexto actual

Si bien las predicciones sobre Bitcoin suelen tener poco asidero, dado que se sabe que el precio de la criptomoneda puede fluctuar por distintos factores externos, lo interesante es que en este caso la proyección del precio de la moneda no viene de un entusiasta del ecosistema cripto, sino de un represnte de la banca.

Como es sabido, toda la existencia de Bitcoin se ha caracterizado por grandes oscilaciones de precios, "exactamente el tipo de cosas que mantienen una tendencia a largo plazo", afirmó Thomas Fitzpatrick, director gerente de Citibank, en un informe destinado exclusivamente a los clientes institucionales del banco donde hace similitudes entre el mercado del oro de los años 70 y Bitcoin en la actualidad.

El ejecutivo de Citibank se basó en el "movimiento exponencial" de 2010-2011 de Bitcoin como un recordatorio"del mercado del oro de 1970.

Sin embargo, cabe destacar que se trata de dicho informe fue filtrado por primera vez a la comunidad de criptomonedas por el usuario de Twitter "ClassicMacro" en un tweet el sábado, señalando que Fitzpatrick es "un gran fanático de los objetivos lunares". Es decir, no era un informe para el público general y tampoco su proyección es vista como una probabilidad.

Por otro lado, Fitzpatrick señaló el gráfico semanal de Bitcoin y utilizó el análisis técnico (TA) de máximos y mínimos anteriores para determinar una proyección del precio de la criptomoneda de u$s 318.000 para diciembre de 2021.

"Este tipo de análisis técnico tiene poco valor", comentó ClassicMacro en su tweet. "No hay ventaja en adivinar objetivos hasta ahora con TA. Todo lo que sabemos es que es probable que el precio siga subiendo ".

El ejecutivo de Citibank se basó en el "movimiento exponencial" de 2010-2011 de Bitcoin como un recordatorio"del mercado del oro de 1970. El oro había experimentado 50 años de un rango de precios restringido de u$s 20 a u$s 35 antes de que ocurriera una ruptura después de un cambio en la política fiscal por parte de la administración del presidente estadounidense Richard Nixon en 1971.

Un desacoplamiento del oro de las monedas fiduciarias, la pandemia de COVID-19 y el deseo de los bancos centrales de aplicar políticas agresivas de flexibilización cuantitativa podrían conducir a un futuro crecimiento explosivo de los precios de Bitcoin, según Fitzpatrick.

"A los lectores les encanta esto", comentó ClassicMacro. "Lo que importa aquí es que los clientes de Citi estén expuestos a la luna de Bitcoin".

¿Qué más dice el informe?

Por su parte, el sitio Cointelegraph señaló que al describir a Bitcoin como oro del siglo XXI, Fitzpatrick primero analiza la tendencia a largo plazo del precio de Bitcoin, caracterizada como ha sido por "repuntes impensables seguidos de dolorosas correcciones".

Cuenta que los tres principales períodos alcistas de BTC hasta ahora han ido aumentando en duración. Inicialmente, hubo una ejecución de 10 meses de 2010 a 2011, seguida de una ejecución de dos años de 2011 a 2013 y, finalmente, una ejecución de tres años que abarcó 2015-2017.

Los gemelos Winklevoss, dueños del exchange Gemini, pronosticaron en octubre de este año que un precio de Bitcoin por encima de los u$s 500.000 era "inevitable".

Por el contrario, Fitzpatrick postula que el período de corrección después de las dos últimas corridas alcistas se ha mantenido estable en alrededor de 12 meses.

Esto, según el análisis, ubica este contexto actual directamente en medio de una corrida alcista que comenzó a principios de 2019 y está potencialmente programada para durar cuatro años hasta finales de 2022.

Pero además, Cointelegraph agregó que se podría argumentar que una carrera alcista tan extendida conduciría a niveles aún más altos, y trazar "lo que parece un canal muy bien definido" en los últimos siete años le da a Fitzpatrick su predicción de un precio de Bitcoin de u$s 318.000 en diciembre de 2021.

Sin embargo, reconoce que esta cifra puede parecer muy improbable, pero señala que esto "solo sería un rally de bajo a alto de 102 veces (el rally más débil hasta ahora en términos porcentuales) en un punto donde los argumentos a favor de Bitcoin bien podrían ser en su forma más persuasiva".

No obstante, sus predicciones se contextualizan en la actual crisis económica consecuencia del coronavirus, que incluyen los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos que ocurrió cuando golpeó la pandemia, que incluyeron la emisión desproporcionada de dólares.

Otras predicciones

Son muchos los que han proyectado precios exorbitantes de Bitcoin. Cabe destacar el más famoso de ellos, quien dijo que se comería el pene si Bitcoin no llegaba en 2020 a u$s 1.000.000. No se lo cortó, pero actualmente está en una cárcel española.

Hasta ahora el valor más alto fue de u$s 20.000 en diciembre de 2017, pero incluso así, algunos entusiastas de la criptomoneda insisten en que el precio será mucho mayor. Pero además, los gemelos Winklevoss, dueños del exchange Gemini, pronosticaron en octubre de este año que un precio de Bitcoin por encima de los u$s 500.000 era "inevitable".

Por último, este año no fueron pocos los que se pronuciaron acerca de los precios extraordinarios para la criptomonedas. A principios de mayo, el CEO de Morgan Creek, Mark Yusko, dijo que el precio de Bitcoin podría superar los u$s 100.000 para 2021. Por su parte, el gurú de las finanzas, Robert Kiyosaki, pronosticó también en mayo que Bitcoin llegará a u$s 75.000 en tres años; mientras que al mismo tiempo el ex ejecutivo de Goldman Sachs, Raoul Pal indicó que en una fecha no precisa llegará a u$s 476.000.