Mercado Libre anuncia inversión récord en Brasil: su plan para crecer en el gigante sudamericano

El presidente de la filial brasileña informó que la firma desembolsará 4.000 millones de reales para aprovechar el boom de las ventas online en cuarentena

MercadoLibre, la empresa más valiosa de Latinoamérica, anunció que invertirá un récord de 4.000 millones de reales (u$s716 millones) este año en Brasil, además de desembolsar una cifra superior el año próximo, según Fernando Yunes, gerente de la firma en Brasil.

"Acabamos de comenzar a planificar las inversiones para 2021 y queremos que sean más altas que las de este año", dijo Yunes en una entrevista reproducida por Bloomberg, que revela el redoble de esfuerzos de la firma que dirige Marcos Galperín para mejorar su estrategia logística y aprovechar el impulso de las ventas y la nueva competencia en el ecommerce producida por la pandemia.

Según Yunes, "ha habido un cambio estructural en el mercado y es poco probable que el comportamiento de los clientes vuelva a ser el que era antes de la pandemia".

El valor de mercado de la empresa con sede en Buenos Aires se ha disparado este año, alcanzando un récord de u$s61.000 millones y superando a sus pares regionales, como la gigante de mineral de hierro Vale SA, con una valoración de u$s60.000 millones, y a empresas del sector como eBay Inc., con una valoración de u$s40.000 millones.

En Brasil, que representó 53% de sus ingresos totales en el segundo trimestre, el promedio de ventas semanales de MercadoLibre aumentó 74% este año en comparación con los niveles de 2019, dijo Yunes.

Las visitas diarias a su mercado alcanzaron un récord de hasta 41 millones, por encima de la marca de 32,8 millones observada durante el Black Friday del año pasado, un evento de ventas celebrado en noviembre.

"Nos gustaría lograr un crecimiento de tres dígitos en el próximo Black Friday, ya que estamos invirtiendo tres veces la cantidad del año pasado", afirmó el directivo.

Para cumplir con este objetivo, agregó, el minorista está reforzando la logística para entregar aproximadamente 75% de todos los productos almacenados internamente a través de sus servicios de fulfillment dentro de las 48 horas posteriores a la realización del pedido, en comparación con aproximadamente 55% durante el Black Friday de 2019.

MercadoLibre también ha comenzado a hacer entregas durante los fines de semana y está tratando de reducir aún más su dependencia del servicio postal brasileño Correios, que representaba alrededor de 50% del total de sus entregas antes de la huelga más reciente de los trabajadores postales.

Apenas unos meses después de abrir su tercer centro de distribución en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil, la compañía está en conversaciones para establecer un cuarto en el sur del país, a medida que amplía las operaciones de fulfillment y la variedad de artículos disponibles para la venta. La compañía también planea expandir aún más su oferta de productos.

"Pronto agregaremos dos de las cadenas de farmacias más grandes de Brasil a la plataforma", afirmó Yunes.

La ofensiva de MercadoLibre para aprovechar el auge impulsado por el coronavirus y mantener el liderazgo en Brasil se produce cuando firmas locales como Magazine Luiza SA, B2W Cia Digital y Via Varejo SA están invirtiendo dinero en la venta minorista en línea para ponerse al día, ya sea de forma orgánica o mediante adquisiciones.

"No estamos buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones, pero eso no significa que no pueda suceder", dijo Yunes.

Mercado Libre, cerca de dar un paso clave en Brasil

El ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faria, afirmó a fines de septiembre que la multinacional de origen argentino Mercado Libre es una de las interesadas en la privatización de la empresa estatal brasileña de correos, la mayor compañía postal de América Latina, de la cual quiere desprenderse el gobierno de Jair Bolsonaro.

"El proceso de privatización está por comenzar y hay empresas interesadas, estoy sabiendo del interés de Mercado Libre por ejemplo", dijo el ministro Faria, quien además citó como posibles interesadas a las estadounidenses Federal Express y Amazon.com y a la tienda digital brasileña Magazine Luiza, de la mujer más rica del país, Luiza Trajano.

Mercado Libre tiene una filial en Brasil que es su principal fuente de ingresos en América Latina.

Si bien el ministro aclaró durante una entrevista en vivo por el portal UOL que ninguna firma aún formalizó su interés en participar, afirmó que, quedarse con la empresa Correios, es una "gran oportunidad a largo plazo" para cualquiera de las gigantes del comercio digital.

La filial brasileña de Mercado Libre es la que le brinda mayores ingresos a la compañía.

Avance en Argentina

La empresa de comercio electrónico Mercado Libre volvió a realizar otra emisión de Fideicomisos Financieros de Flujo Futuro en el Mercado de Capitales, por los que obtuvo más de $1.000 millones. A la vez, se perfila como una de las interesadas para quedarse con la compañía estatal de correos de Brasil.

La nueva emisión del Fideicomiso Financiero "MELI Derechos Creditorios Tarjetas V", de la mano de la firma First Capital Group como asesor financiero, tuvo un monto global emitido por más de 1.000 millones de pesos, con el objetivo de financiar el sistema de gestión de pagos y cobros digitales Mercado Pago.

La herramienta estructurada por First Capital Group, que al igual que en series anteriores tiene la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) por Fix Ratings SCR, se centra en la securitización de créditos futuros, originados en ventas bajo los sistemas de tarjetas de crédito Mastercard y VISA.

"La colocación de la serie tuvo lugar el viernes 2 de octubre (con fecha de integración para el martes 6 de octubre), bajo un contexto de armonización progresiva de las tasas de referencia de los instrumentos de política monetaria, donde el BCRA incrementó la tasa pasiva de pases en 500 BPS, llegando al 24% (la última suba de la tasa de pases fue el 18 de mayo de 2020, ubicándola al 19%)", explicó Sebastián Alberio, Senior Manager en FIRST.

Pese al contexto de incertidumbre en las tasas de referencia, la firma captó la atención del mercado de capitales local obteniendo ofertas por encima de los 1.000 millones de pesos.

Los bonos ofrecidos a licitación fueron dos clases, una clase Senior, la cual asegura un devengamiento de interés de la Tasa BADLAR de Bancos Privados más 200 BPs, considerando una tasa mínima del 27% y una máxima del 37% (ambas tasas nominales anuales). Este título realiza amortizaciones de capital de forma mensual, dando como resultado una duration de 6,24 meses (considerando la tasa mínima).

El monto a emitir era de 1.000 millones de pesos (la mayor emisión en pesos de un título Senior en los últimos años), y se recibieron 44 ofertas por AR$ 1.632.909.849, lo que representó una sobredemanda del 63,29%.

El rendimiento esperado del bono fue de 29,67% TNA, esto implicó un rendimiento similar a la Tasa Badlar del día de la licitación (29,6875%).