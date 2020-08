Nuevo récord del bitcoin: las razones por las que alcanzó su cotización más alta en años

La criptomoneda más famosa del mundo sigue subiendo de precio y consigue llegar a niveles históricos en un mercado complicado por la pandemia

El Bitcoin se cotiza en unos u$s 11.638 por unidad, con un aumento del 3,9% de cara a las últimas 24 horas. El alza más pronunciada en el precio de Bitcoin se produjo a partir de las 8:30 am (Hora Nueva York), momento en el cual los principales mercados en conjunto registran volúmenes comerciales superiores a los u$s 661 millones en compras, esto en un espacio de apenas 15 minutos.

En cuanto a los volúmenes de operaciones diarias, para el momento se ubica en unos u$s 22.261 millones en las últimas 24 horas, lo cual se traduce en un aumento superior al 15% con respecto al promedio acumulado en los últimos 30 días.

Pese a lo que podría catalogarse como un alza pronunciada, se advierte sobre una posible tendencia a la baja en el mercado de la moneda digital, principalmente por el hecho de que las grandes transacciones cayeron con respecto al día de ayer y el crecimiento neto de la red se redujo en un 0,5%. Por ende, hay que estar muy atentos a la evolución en los precios para las próximas horas.

Nuevos máximos históricos en el precio del oro

Otro aspecto destacable tiene que ver con la evolución vista en los mercados internacionales del oro, el cual hoy registra nuevos máximos históricos. De acuerdo con información publicada por el portal Goldprice.org, para el momento de edición el metal se cotiza en unos u$s 2.034 por onza, siendo este su precio más alto en la historia de este mercado.

El oro también sigue llegando a niveles históricos

Muchos analistas asocian esta alza a que el oro sigue siendo por excelencia el activo de refugio preferido por inversionistas y personas con gran cantidad de capital, quienes ante la incertidumbre económica que se vive por los efectos de la pandemia por COVID-19 y las medidas tomadas por los bancos centrales del mundo para apoyar a las economías locales, optan por invertir su dinero en este mercado con la expectativa de sortear el difícil escenario inflacionario que se avecina para los próximos meses.

Aunque se trate de mercados totalmente diferentes, un efecto similar también se ve en las cifras reportadas por el ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi). De acuerdo con información publicada por el portal Defipulse.com, actualmente este sector cuenta con más de u$s 4.450 millones en fondos cripto depositados a modo de garantía, siendo Maker (MKR) el proyecto con mayor dominancia del mercado con un 30,9% del total de los activos.

Las principales altcoins van al alza

Esta suerte de aumento pronunciado visto en el precio de Bitcoin también se hizo presente entre las principales altcoins del mercado, de las cuales al menos 82 de las 100 más importantes registran ganancias para el momento de edición.

Entre las más reputadas está el Ether (ETH) muy cerca de la barrera de los u$s 400 con un aumento del 3,06%, mientras que monedas como Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB), NEO, ZCash (ZEC), DASH y Cosmo (ATOM) registran incrementos superiores al 3%.

Diversas criptomonedas

En cuanto a las monedas con los mayores aumentos y pérdidas más pronunciadas del día, se pudo ver lo siguiente: THORChain (RUNE) registra volúmenes de operaciones cercanos a los u$s 5,3 millones, capitalizados principalmente en Binance y el exchange MXC.Por su parte, Band Protocol (BAND) capitaliza más de u$s 27 millones en operaciones comerciales.

Swipe (SXP) y Ocean Protocol (OCEAN) registran caídas muy similares. El primer caso mueve casi unos u$s 100 millones en actividades de compra/venta mientras la otra mueve poco más de u$s 4 millones.

Y por último, estas alzas vistas en el precio de Bitcoin, el oro y las principales monedas digitales también se hacen presentes entre los principales mercados accionarios, los cuales amanecen puntuando ligeramente al alza este 5 de agosto.

Así abren la mañana de este 4 de agosto índices como NASDAQ, S&P500 y Dow Jones, los cuales reflejan ligeros aumentos comprendidos entre el 0,33% y un 1,02% para el momento de edición, informó diariobitcoin.