Lunes negro para Facebook: su dominio de internet aparece a la venta en un sitio web

Sitios especializados encontraron libre el dominio de la red social a través de la herramienta Domain Tools. "How much?", consultó el creador de Twitter

Todo el ecosistema de Facebook, es decir, la red social, Instagram y Whatsapp, se cayó en todo el mundo, dejando a millones de usuarios de todo el planeta sin comunicación, que no demoraron en mostrar su bronca en Twitter. Fue tal la repercusión de la inesperada caída de la principal plataforma de redes, que, durante el lapso de algunos minutos, el dominio "Facebook.com" apareció a la venta en múltiples sitios especializados.

Uno de ellos es la plataforma Domain Tools, donde el dominio de la red social creada por Mark Zuckerberg apareció en venta, según lo reportado por diversos medios especializados. Incluso Jack Dorsey, creador de Twitter, compartió una captura de la herramienta, y preguntó "How much?" (¿a cuánto?).

Asimismo, se advirtió que Facebook retiró las rutas BGP (Protocolo de Puerta de Enlace de Frontera o Border Gateway Protocol), necesarias para que los dispositivos accedan a las distintas redes de la multinacional estadounidense.

"Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente", escribió Facebook en su cuenta de Twitter. We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021 Mientras tanto, WhatsApp, Facebook e Instagram permanecieron caídos durante más de 7 horas, hasta que se restablecieron los servicios. Antecedentes

Si bien WhatsApp e Instagram sufrieron una caída en marzo y julio de este año, la última vez que se registraron fallas en los tres servicios en simultáneo fue en julio de 2020, según el portal Adsl Zone.

Sin embargo, la caída más grande de la historia de la aplicación WhatsApp fue la registrada el 13 y 14 de marzo de 2019, que tuvo una duración de al menos 14 horas, que también afectó a las otras tres aplicaciones de la empresa.

A pesar de que las primeras hipótesis sobre la causa de la caída apuntaban a "un ciberataque ejecutado por piratas informáticos alrededor del mundo", rápidamente la compañía informó que se trataba de "una falla técnica en la configuración de sus servidores", consignó el portal especializado Andina Link.

En ese entonces, Facebook contaba con 2.300 millones de usuarios, WhatsApp más de 1.500 millones e Instagram alrededor de 1.000 millones.

La última vez que se registraron fallas en los tres servicios en simultáneo fue en julio de 2020

Actualmente, según el sitio Statista, Facebook acumuló más de 2.700 y 1.300 millones en Facebook Messenger, Instagram sumó unos 200 millones más, mientras que WhatsApp alcanzó los 2.000 millones de usuarios activos.

En Twitter, la red social a la que "vuelven" los usuarios cuando las demás fallan, estallaron las quejas por la "mala calidad" del servicio, muchas de las cuales alentaron también ​el reemplazo de WhatsApp por Telegram, una aplicación de mensajería que ya cuenta con 500 millones de usuarios activos y que "no ha tenido apenas caídas en los últimos años", detalló Adsl Zone, aunque esta tarde permanece colapsado por el exceso de demanda de mensajería.