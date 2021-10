Se cayó WhatsApp y Telegram tiene cuelgues: qué apps "tapadas" podés usar para mensajearte sin cortes

Este lunes, nuevamente todo el ecosistema de Facebook, es decir, la red social, Instagram y Whatsapp, se cayó en todo el mundo, dejando a millones de usuarios de todo el planeta sin comunicación, que no demoraron en mostrar su bronca en Twitter.

Eso terminó impactando en la red social del pajarito, pero también en Telegram, competidor directo de WhatsApp, que anunció en Twitter que también estaba registrando demoras en la plataforma, probablemente, debido a la diáspora de personas que buscaron otro mensajero.

With all the new folks signing up, things are a little slow - it's nice to have them, but all at once is a little much. Sorry! — Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021