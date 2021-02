¿Se viene un nuevo smartwatch de Facebook?: así podría ser el nuevo "chiche" de la empresa

Según trascendió, Facebook estaría desarrollando un reloj inteligente con una serie de características enfocadas a la salud y la mensajería

Estos rumores sobre el nuevo proyecto de Facebook parten de un informe que compartió The Information. Allí se mencionan algunas de las características principales que se incluiría en este smartwatch.

Por supuesto, una de sus funciones principales sería su integración con el resto del ecosistema de Facebook, así que permitiría a los usuarios usar sus diferentes servicios de mensajería, con el bonus de contar con conectividad independiente. Así que no necesitarían sincronizarlo con un dispositivo móvil para una "interacción rápida" con sus amigos.

Y por otro lado, también se enfocaría en funciones dedicadas al fitness y la salud. Sí, también aprovechando sus servicios sociales para que los usuarios puedan compartir o dar seguimiento a sus entrenamientos junto con sus amigos

El posible reloj inteligente de Facebook vendría aparte con un sistema operativo diseñado por la propia empresa

Nada fuera de lo común si tenemos en cuenta la propuesta que hace años se ha implementando en los smartwatches populares, pero con el sello de Facebook. Un detalle que aún no queda claro en las filtraciones sobre este nuevo producto de Facebook es qué sistema operativo se utilizará en el smartwatch.

Desde hace tiempo escuchamos rumores de que Facebook está creando su propio sistema operativo para no depender de Android. Si bien Ficus Kirkpatrick, jefe de RA en Facebook, no confirmó estos rumores cuando se le preguntó sobre el tema, sí mencionó que sería posible y que sería beneficioso contar con un sistema propio para no depender de la competencia.

Pero no parece que este posible smartwatch vaya a estrenar este secreto sistema operativo de Facebook. Según las fuentes, este reloj inteligente estaría listo para comercializarte a partir del 2022. Si tenemos en cuenta el historial y reputación de Facebook en cuanto a la privacidad y el uso de los datos de los usuarios, parecería que un smartwatch no podría tener una buena recepción.

Sin embargo, habrá que esperar para ver cuál es la propuesta real de Facebook, y si se concretará en un futuro cercano, indicó WWWhatsNew.