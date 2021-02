La criptomoneda de Facebook pasó su prueba de fuego: qué ventajas ofrece y por qué tiene en vilo a los gobiernos

Diem está grandes generando expectativas. En menos de un mes reunió 50 millones de transacciones. ¿ Qué la hace tan atractiva para el usuario?

Diem, la moneda de Facebook que aún se encuentra en fase de prueba acaba de sobrepasar los 50 millones de transacciones. El número es llamativo por no tratarse aún de un lanzamiento oficial.

El ensayo comenzó el 16 de diciembre y hay que tener en cuenta que aún no está operando en toda su capacidad. En la actualidad, la red InDiem procesa cuatro transacciones por segundo, en promedio, y está siendo sometida a pruebas para permitir que los desarrolladores detecten de manera temprana cualquier posible falla previa a su lanzamiento.

Se sabe que cualquier anuncio de Facebook genera expectativas. Más cuando la creación de Mark Zuckerberg decide ser parte del ecosistema critpo. Sin embargo, y para los amantes de Bitcoin, está nueva moneda no representa una competencia.

A continuación, se detallan Las principales características de Diem:

Será una stablecoin, es decir una divisa digital que mantendrá su valor (al estar atada a activos de la economía real)

Estará respaldada por una canasta de monedas fiduciarias, como el dólar y el euro

Buscará la aprobación de los bancos centrales de los principales países del mundo

Rodolfo Andragnes, presidente de ONG Bitcoin Argentina, destaca a iProUP dos escenarios posibles para esta divisa virtual:

"El de ahorro, en el que la estabilidad del precio de la moneda no es el core sino su escasez

en el que la "Viene a competir contra las monedas de los bancos centrales (CBDC), Bitcoin, Tether y otas monedas de uso diario"

"Facebook será el competidor que más le preocupe a los Gobiernos porque es un mundo en sí mismo. Hay que mirarlo se cerca", señala el experto, quien también afirma que será un jugador de peso en las invesiones descentralizadas (DeFi).

En este punto, remarca que será un "gran tema" para estos instrumentos de inversión 4.0, ya que "van a estar obligados a brindar otros servicios".

Se avecina un nuevo gigante

Al tener una autoridad central (Facebook, en este caso), Andragnes remarca que estará la figura de un "auditor", un rol que recae en la comunidad en el caso de Bitcoin. Por lo tanto, la confianza será un tema crucial para su adopción.

"Cuando hay un tercero en el que tenés que confiar, siempre está ese riesgo adicional de que les caiga una incautación o un embargo. Las otras stablecoin que tienen subyacentes colateralizados ya no tienen esa amenaza: primero, porque podés ver cuánto colateral tienen; segundo, no hay como bloquearla porque funcionan en contratos inteligentes", remarca Andragnes.

Según el experto "a la larga, todas las stablecoin van a competir entre sí y las esquirlas de esa pelea van a seguir alimentando a Bitcoin, porque va a seguir siendo la alternativa al depósito de valor".

Ecosistema

Esta no es la primera vez que Facebook se involucra en el mundo cripto. En junio del 2019 había intentado establecer un sistema de pago global y presentar un activo digital, con el proyecto antecesor de Diem, denominado Libra. Con ello, buscaba poder utilizarla para comprar bienes y servicios dentro del mismo entorno de Facebook.

Mariano Di Petratonio, senior marketing de MakerDao, comenta a iProUP que cualquier proyecto que abra el ecosistema es bueno y agrega que Diem tendrá "sus pros y contras que se van a terminar de conocer en el lazamiento".

"No creo que sea una competencia, sino que va a ser una sinergia. Creo que nace para competir con las monodas tradicionales. En general, cuando sale un producto nuevo hay que investigarlo bien para no caer en un estafa. Siempre hay personas que pueden intentar vender Diem y no ser representantes. Creo que lo más interesante son las remesas internacionales", remarca.

Efraín Barraza, gerente de Operaciones de Athena Bitcoin en Argentina, asegira a iProUP: "Hay que distinguir que 50.000 millones de transacciones no es lo mismo que la cantidad de usuarios". Y concuerda con Di Petrantonio en que depende cómo sea la implementación puede llegar a facilitar las transferencias extrafronterizas.

"Los cross border, que en general no son contrataciones de servicios sino que son envios, giros de dinero de un país a otro. Diem va a facilitar mucho esto, y si se piensa que está acatando a publicos muy diversos, lo que puede ser una gran ventaja. Nuestra generación es una generación de Facebook, al coptar la generación de 40 y generaciones más chicas va a cubrir toda la vida ùtil de un usuario con vida economicamente activa".

Una moneda global

Germán Giménez, embajador de ASEA en Mendoza, advierte a iProUP que las monedas digitales están en auge.

"Diem será bien recibida ya que se trata de un modelo diferente de criptomoneda", asegura. Remarca que al ser una moneda centralizada –es decir, controlada por Facebook y no por la comunidad– puede transformarse en un agente de retención fiscal en sus transacciones, que es una de las cuestiones que aún la red social no explicó cómo se llevará a cabo.

"La gran diferencia es su cara visible, frente a otras que no la tienen. Esto le dará herramientas a los Gobiernos para auditarla. Este es uno de los grandes desafíos", indica.

"Libra fue al choque con los diferentes entes regulatorios. Incluso, grandes empresas habían decidido ser parte, como Visa y Mastercard. Al ver que podría ser negativo para sus marcas comenzaron a bajarse del proyecto", indica Giménez.

Y añade: "Creo que eso fue el detonante para que hoy hablemos de Diem, una nueva marca, con nuevos líderes, y nuevos contratos". El experto subraya que se está trabajando para generar acuerdos y no estar en contra de bancos centrales, que marcaron el punto final de su predecesora. "Está buscando la aprobación de los reguladores, para ser una moneda de cambio que realmente funcione".

Privacidad

Según Giménez, "la tecnología en la que se basa Diem permitirá que cada usuario esté identificado. No sé si hay algún banco central del mundo que no esté trabajando en una forma de regular las criptomonedas. Vinieron para quedarse", resalta.

Por su parte, Gustavo Brey, docente deI ITBA, indica a iProUP que "la gran diferencia entre Diem y las otras monedas es que plantea ser una stablecoin con un respaldo de empresas, lo que generará una mayor adopción".

Una divisa de este tipo centralizada permitiría evitar el lavado de dinero, algo que se le critica a Bitcoin. "Al ser digital, su uso queda totalmente trazado. Un gobierno puede acceder a información y cobrar impuestos sin problemas. Obligaría a un blanqueo absoluto", vaticina.

Luis Paolini, director de la carrera de Licenciatura en Administración y Sistemas de ITBA, califica como positivo que las tecnológicas (hoy dueñas del mundo), "apuesten al sistema blockchain para resolver una problemática", además de que Facebook brinda un sello de calidad".

Zuckerberg podría tener la primera criptomoneda de uso "popular" al integrarla con los usuarios de sus plataformas

"Esto forzará a los bancos a que se digitalicen cada vez más. Hoy, la comunidad cripto está abogando para que los bancos centrales formen parte. Es algo que pasará inevitablemente", completa.

Guillermo Navarro, abogado especializado en Propiedad Intelectual y derecho tecnológico, indica a iProUP que la llegada de Diem será muy productiva. "El dilema es como se la controlará".

Y añade: "Hoy, el control de las criptomonedas es muy difícil porque son transfronterizas. La legislación no cambia, lo que se modifica es la regulación".

La cuenta regresiva ya comenzó. Facebook buscará ocupar un rol central en el dinero digital. Restará ver cuántos "me gusta" finalmente consiga su nueva criptomoneda, tanto de los usuarios como de los reguladores.