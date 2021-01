Si necesitás relajarte, esta app puede ayudarte: conocé cómo funciona Remente

Con esta app los usuarios pueden establecer múltiples metas de bienestar psicológico, como reducir niveles de estrés, ansiedad, o incluso dormir mejor.

En el marco de la pandemia por el coronavirus y el confinamiento realizado, uno de los cambios más positivos que se dió durante 2020 fue un cambio en la percepción de los consumidores sobre su bienestar.

Esto se debe particularmente en temas como son la nutrición y la condición física. Pero también hay claras tendencias en salud mental. Individuos, redes sociales y hasta empresas debieron comprender la importancia de que la gente no estuviera en un constante estado de estrés, ansiedad o depresión.

No obstante, el tema de la salud mental jamás es tan efectivo como cuando es el individuo el que está a cargo de su bienestar psicológico. Esto, por la simple razón que solo cada persona puede saber cómo se siente, por qué y qué acciones debe llevar a cabo para abordar los retos que lleguen a surgir.

Por supuesto, esto no significa que las personas que padecen estos problemas no puedan recibir ayuda. Y es que en muchas ocasiones, la gente no tiene las herramientas necesarias para seguir adelante y enfrentar estos problemas.

Una app para cuidar tu mente

Remente es una app para usuarios Android que ofrece varios cursos y técnicas para el cuidado de su salud mental. Con esta plataforma, los usuarios pueden establecer múltiples metas de bienestar psicológico, tales como reducir sus niveles de estrés o ansiedad, o incluso dormir mejor. No solo eso, sino que también cuenta con herramientas, guías e instrucciones para ir mejorando de a poco la situación del usuario.

Por ejemplo, se puede acceder a sesiones y guías de video que permiten a las personas trabajar en diferentes aspectos de su salud mental.

Pero además, esta app trata de crear nuevos hábitos que permitan a los usuarios desarrollar un estado de calma, relajación y satisfacción. Todo ello, respaldado con varios sistemas académicos y científicos.

Por ejemplo, se puede sincronizar la app con sistemas como Google Fit para evaluar cómo las mejoras en salud mental están teniendo un efecto positivo en el bienestar físico.

También cuenta con reportes diarios, precisos, para llevar un registro del estado de ánimo y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Incluso hay varios artículos, escritos por profesionales del rubro, para trabajar en áreas clave como la motivación, el amor propio y la tranquilidad.

Acuerdo millnarios

La pandemia de coronavirus ha volcado la atención sobre las aplicaciones que ayudan a mejorar la salud de mental de las personas y las inversiones de capital han alcanzado máximos históricos en el sector, de acuerdo a datos revelados por la firma de análisis PitchBook.

Los datos de PitchBook mostraron 146 acuerdos que acumulan inversiones de capital en plataformas como Calm o Modern Health por hasta 1.600 millones de dólares hasta el 10 de diciembre. En 2019, el total llegó a 893 millones de dólares con 11 acuerdos para formar alianzas. Hace una década solo hubo 3 acuerdos de este tipo, por un valor de 6,6 millones de dólares.

Mucha gente acudió a apps de salud mental durante la pandemia

Las inversiones en el sector se están multiplicando en momentos en que los empleadores están convirtiéndose en clientes de las nuevas plataformas para móviles. La consultora McKinsey informó el mes pasado que un 52% de las empresas ofrecen asesoramiento sobre salud mental y duelos a sus trabajadores.

La aplicación de sueño y meditación Calm, que recaudó 75 millones de dólares en capitales frescos la semana pasada, dijo que uno de los principales impulsores de su negocio eran las asociaciones de empleadores. La aplicación está valorizada en 2.000 millones de dólares, lo que la convierte en la startup de salud mental mejor posicionada por valor de mercado, según PitchBook.

La plataforma de bienestar Modern Health dijo el martes que recaudó 51 millones dólares, llegando a una valorización de mercado superior a 500 millones de dólares. Sus servicios también se ofrecen a través de empleadores. La fundadora y directora ejecutiva, Alyson Watson, dijo que desde el inicio de la pandemia, Modern Health duplicó el número de clientes a más de 190 empresas.