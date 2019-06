Así es Houzz, la startup de u$s4.000 millones con Ashton Kutcher como inversor

El negocio que surgió cuando una pareja que decidió renovar su casa en California en 2009 y descubrió que no era tan fácil como creían

Adi Tatarko y su marido tuvieron la idea del sitio Houzz cuando encontraron "insoportable" el proceso de renovar y decorar su casa, según declararon al sitio BBC. "Encontrar arquitectos y diseñadores que tuvieran la misma visión que nosotros nos llevó mucho tiempo", explicó Tatarko.

Cuando buscaron ayudas en Internet, encontraron pocos sitios que le dieran inspiración y apoyo. Es así como la idea del sitio Houzz comenzó a tomar realidad, una página que presenta artículos y fotos publicados por arquitectos y diseñadores, junto a recomendaciones de productos. Otra utilidad interesante del sitio es la de poder conectar usuarios con profesionales de la industria que los puedan ayudar en sus proyectos.

En la actualidad Houzz cuenta con 40 millones de usuarios mensuales y el valor del negocio se estima en 4.000 millones de dólares. El sitio comenzó como un proyecto modesto según Tatarko, enfocado solo en California, pero luego de unos meses y tras varias solicitudes de Nueva York y Chicago, lo expandieron. Antes de que se den cuenta sus creadores, la página ya contaba con 350.000 usuarios. En 2010, la pareja logró su primera inversión: US$2 millones de Oren Zeev, una empresa de capital de riesgo de Silicon Valley.

El sitio es gratuito para propietarios y profesionales, pero cobra una comisión del 15% de los productos que se venden en su tienda online, además genera ganancias de la publicidad y de vender listados "premium" para profesionales de la industria.

En 2013, la pareja decidió expandir el negocio al extranjero y lanzaron el sitio en Europa y Asia. Luego abrieron seis oficinas en lugares como Londres, Berlín y Sidney. Sin embargo y a pesar de conseguir inversiones por más de u$s 600 millones, la firma dice que no obtuvieron ganancias. Muchos medios sugirieron que Houzz se había expandido demasiado rápido y cuestionaron las estrategias de la empresa.

A pesar de esto, surgió "Houzz TV", un programa de videos onlines que muestra como se mejoran las viviendas de famosos, el que es un éxito. La idea del show fue del actor Ashton Kutcher, inversor de la empresa, que apareció en el primer episodio

"Ashton estaba realmente interesado no solo en invertir en la marca, sino también en estar involucrado" en el producto, asegura Tatarko y agrego que "hicimos el piloto y funcionó muy bien, así que decidimos lanzarlo como un programa y tuvimos la participación de celebridades como Gordon Ramsey y Olivia Munn".

Actualmente la empresa permite que más de 2 millones de profesionales vendan sus servicios a través del sitio, y Tatarko dice que muchas pequeñas empresas están creciendo gracias a Houzz. "Brinda a las pequeñas empresas una plataforma para mostrar lo que realmente pueden hacer, no solo a su comunidad local, sino al mundo", finalizó la empresaria.