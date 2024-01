Pomelo, empresa abocada a brindar productos y servicios B2B a bancos, fintech y otros rubros que decidan involucrarse en el mundo de las finanzas, llevó adelante una ronda de inversión por u$s40.000.000 para transformarse en un nuevo unicornio.

Gastón Yrigoyen, CEO de Pomelo, resaltó que el objetivo de su firma es ayudar a las compañías que toman la decisión de "cambiar el status quo de cómo se lanza y se escala un negocio con tarjetas de crédito, débito, prepagas, etc".

La firma nació en 2021, de la mano de Yrigoyen, Hernán Corral (hoy Jefe de Producto) y Juan Fantoni (Jefe de Ventas), a raíz de la propia "frustración" de los fundadores que ya tenían años de experiencia en el mundo financiero.

Tan solo 3 años más tarde, Pomelo emerge como una empresa con operaciones en 6 países de Latinoamérica:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Actualmente, la compañía trabaja de manera directa con empresas reconocidas del mundo financiero y las finanzas embebidas, como:

Rappi

Agrotoken

Belo

Bitso

Ripio

Además, Pomelo ostenta cifras exorbitantes, que lo posicionan como un jugador muy potente en la región y casi el único rival de las estructuras de pago más tradicionales:

"Transaccionamos el doble que la fintech más grande de la región"

"Cubrimos el 80% del volumen de pagos de la región"

"Poseemos un 95% market share cripto en la Argentina"

A todo este recorrido, se le suma el anuncio que sorprendió a todos: en plena sequía de inversiones de riesgo (venture capital o VC, en inglés), realizaron una ronda de inversión de Serie B, por u$s40.000.000 de dólares.

Pomelo anunció otra ronda de inversión: los detalles

La compañía hizo el anuncio este miércoles 17 de enero, en las oficinas que la firma posee en el barrio de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de manera simultánea en los demás países donde opera.

El anuncio de la nueva ronda de inversión, incluso, se realizo en el contexto del desembarco oficial de Pomelo en Chile, a cargo de Santiago Witi, que fue designado como Country Manager del país trasandino y de la Argentina.

Gastón Yrigoyen, CEO de Pomelo, mientras anuncia la ronda de inversión por u$s 40.000.000

La presentación estuvo a cargo de Yrigoyen, quién explicó que la ronda de inversión es liderada por Kaszek Ventures, al que definió como "el fondo de VC más grande de América Latina". Además, la ronda contó con la presencia de otras firmas como:

La brasileña Monashees

Endeavor Catalyst ( Pomelo es miembro de la red)

( Index Ventures

Para el CEO de Pomelo, la ronda es "inédita en Latam, dado que solo el 0,6% del capital global de riesgo, Serie B, fue destinado a la región". Además, según Yrigoyen, representó un hito importante, porque les permitió "construir sobre las 3 rondas anteriores, lo que nos da un acumulado de más de u$s100 millones".

Esta ronda trajo modificaciones en el board de Pomelo, ya que Yrigoyen confirmó la incorporación de Nicolás Berman, de Kaszek y de Caio Mayoli Bolognesi de Monashees. Por otro lado, el CEO evitó exponer el porcentaje de participación.

¿Pomelo será un nuevo unicornio gracias a la inversión?

Al respecto del uso del dinero, el CEO hizo énfasis en que se trata de una inversión con retornos a largo plazo y adelantó que será importante en términos de rentabilidad: "Hoy, como es común en tecnología, no somos una empresa rentable, esperamos llegar a break even el año que viene".

Respecto al uso del dinero, Yrigoyen detalla que será utilizado para:

Fondear la operación , hasta no necesitar más capital

Mejorar el equipo y la infraestructura en los 6 países donde tienen presencia

El desembarco en Chile , con apertura de oficinas y staff local

Aumentar un 75% la base de clientes

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que Pomelo se sume pronto al listado de unicornios argentinos, junto con gigantes como Mercado Libre, Globant o Ualá, Yrigoyen no pudo evitar esbozar una sonrisa. Sin embargo su respuesta no es contundente: "No lo sé. Estamos en camino a serlo".

"Sobre todo estamos ocupados en crear una empresa estructuralmente sólida. La manera más rápida de lograrlo es esa", cerró el directivo.