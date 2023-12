El sector fintech experimentó un crecimiento exponencial en la Argentina en los últimos años, con la cantidad de empresas que creció más de 60% desde 2020.

De acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de Fintech, la industria se compone de 330 empresas, de las cuales 240 forman parte de la entidad.

En este contexto, son cada vez más las compañías que mostraron un crecimiento exponencial gracias al lanzamiento de distintas soluciones innovadoras en el mercado.

La fintech Pomelo es premiada por Mastercard

Pomelo, la fintech fundada en 2021, fue galardonada por Mastercard durante la doceava edición del Mastercard LAC Innovation Forum, evento insignia anual de la compañía.

La startup recibió el premio Mastercard Engage Excellence Awards en la categoría "Fintech Express - Growth", que destaca el aporte de la compañía en la modernización de la infraestructura financiera en la región.

Se trata del galardón que celebra la excelencia en la innovación, el liderazgo y la colaboración en la industria, el cual fue recibido por Juan Fantoni, Cofundador y CCO de Pomelo.

"Nos enorgullece recibir este premio de parte de uno de los players más importantes del mundo. Se trata de un hito más en nuestro camino, que confirma que estamos en el rumbo correcto. Además, este hecho asegura que la modernización de la industria financiera en Latinoamérica es posible", enfatizó Fantoni.

Se trata del sexto reconocimiento internacional recibido por Pomelo por su labor en el ecosistema financiero.

Pomelo: cómo potencia a las fintech de la región

Además, en esta oportunidad, la compañía también participó del panel "The Power of Enablement: Launching cards in days", junto a otros players de la industria.

Allí, Fantoni hizo hincapie sobre la tecnología innovadora detrás de Pomelo, que permite a sus clientes lanzar tarjetas de crédito, débito o prepagas en tiempo récord.

"Lo que antes se lograba en 18 meses o más, hoy podemos hacerlo en cuestión de días. Es realmente un avance que permite que cualquier empresa, sea o no fintech, logre lanzar y escalar productos financieros sin fricciones", explicó el ejecutivo.

Algunos casos de ejemplo que destacaron desde la firma son Guama o Stable, dos fintech que pudieron emitir sus propias tarjetas con tecnología Pomelo en 18 y 11 días, respectivamente.

Hernan Corral, Gaston Irigoyen y Juan Fantoni, cofundadores de Pomelo

"Acompañamos a nuestros clientes con tres diferenciales: velocidad, innovación y estrategia, para que lleguen primeros y más lejos", sintetizó Fantoni.