El Merval y los ADRs en EE.UU. volaron tras las PASO: ¿Por qué Bitcoin no replicó la suba?

El valor de la criptomoneda más importante experimenta un nuevo ajuste desde el arranque de la jornada. Los detalles de una jornada agitada

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo para elegir los candidatos que disputarán los próximos comicios Legislativos, dejó mucha tela para cortar.

Después del opaco rendimiento que obtuvo el oficialismo en la elección intermedia, los mercados festejaron el resultado obtenido por la oposición y los precios de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street avanzaron con fuerza.

En el "pre-market", los papeles de los bancos Galicia y Macro, por ejemplo, crecieron 9,28% (llegaron a crecer 16%) y 7,87%, respectivamente, mientras que el grupo Pampa saltaron hasta 10,87%.

Se trata de los activos más líquidos y, por lo tanto, los que más temprano reaccionan a las noticias, en este caso buenas a ojo de los inversores.

Sin embargo, a contramano de esta tendencia alcista, Bitcoin (BTC), la criptomoneda más importante, mantiene la tendencia bajista de las últimas jornadas. Es decir, se desentendió del avance de los ADRs y horas más tarde, el Merval.

Pasada la media tarde, BTC protagoniza una caída de 0,58% en el transcurso de las últimas 24 horas, y se cotiza a $8.258.007,03 por unidad. En dólares, en tanto, la criptodivisa cuesta u$s44.770,50 por unidad.

¿Qué fue lo que pasó?

"Bitcoin no es una cotización local, sino global. Sus drivers no tienen relación con lo que sucede en economías pequeñas y en particular, cuánto mucho con lo que pueda suceder en los EE.UU., China o la UE", explica Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA, en diálogo con iProUP.

Según Carballo, los drivers del mercado local están afectados por la coyuntura local, mientras que los de Bitcoin no.

Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA: "Los drivers de BTC no tienen relación con lo que sucede en economías pequeñas como la Argentina"

"Basta ver que cuando se aprobó la Ley Bitcoin en el Salvador no movió siquiera el precio de BTC. No obstante, un Twit de Elon Musk puede impactarle de manera superlativa", detalla.

Por otro lado, Nicolás Verderosa, abogado experto en criptomonedas y CEO de Kephi Gallery, destacó que "el comportamiento de Bitcoin a veces va de la mano de los índices más importantes".

Verderosa explica que "si uno sigue el Dow Jones o el S&P 500, muchas veces hay una correlación exacta".

"Pero no hay que dejar de tener en cuenta que las acciones reflejan el valor de una empresa en particular. Bitcoin no es una empresa, no tiene el mismo comportamiento", agrega.

El especialisa, incluso, remarca que "aquello que hace crecer al Bitcoin es la adopción de las cripto como medio de ahorro, pago e inversión".