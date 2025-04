Siguen los ataques en relación a referentes del ecosistema critpo, como el padecido por Elon Musk, aunque esta vez, los estafadores usaron también inteligencia artificial (IA).

Según trascendió, Scott Melker, presentador del podcast The Wolf Of All Streets y aficionado cripto, expresó que se usó su nombre y cara para realizar una estafa a una persona que perdió u$s4 millones.

Según manifestó Melker, "está harto", ya que comentó que fue contactado por un investigador privado que reveló que un cliente suyo fue estafado por un gripo nigeriano que usó su identidad para robarte esa suma millonaria a la víctima.

"Aparentemente han estafado a varias personas", confirmó Melker, y agregó; "le enviaron un permiso de conducir falso para probar que era yo".

Además. el referente cripto también hizo hincapié en su declaración que los estafadores usaron su avatar de su perfil de X como la foto.

Por otro lado, los delincuentes, mediante el uso de IA, crearon una identificación falsa de Melker, además de una dirección de mail apócrifa.

Crecen las estafas generadas por IA

"Hacen llamadas por Zoom con IA, aparentemente sofisticadas", subrayó el referente cripto, que además agregó que los delincuentes también usaron cuentas falsas de su esposa e hijos.

Por otra parte, según publicó el sitio de CoinTelegrpah, en marzo pasado, el Departamento de Justicia de California alertó que descubrió siete nuevos tipos de estafas de criptomonedas que involucraban el uso de IA.

Además, según indicó Chainalysis en febrero, el 2025 será un gran año para las estafas con IA, ya que confirmó que esta tecnología, en su versión generativa, es muy usada por los delincuentes porque ofrece herramientas "más escalables y asequibles para los actores maliciosos".

Por último, se conoció recientemente en un informe de Microsoft que los actores maliciosos estaban usando IA para: "potenciar sus estafas".

"Las herramientas de IA pueden escanear y recopilar información de la web sobre empresas, ayudando a los ciberdelincuentes a construir perfiles detallados de empleados u otros objetivos para crear señuelos de ingeniería social altamente convincentes", expresó el gigante del software en su investigación.