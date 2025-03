Instagram implementó una nueva función que llamó la atención de todos sus usuarios: de ahora en más, se podrá repostear publicaciones directamente desde el feed, emulando la dinámica del famoso "retuit".

Hasta el momento, los usuarios de Instagram solo podían compartir publicaciones en sus historias o mediante mensajes directos, pero la posibilidad de integrarlas directamente en el feed personal era inexistente sin recurrir a aplicaciones externas o capturas de pantalla.

Esta herramienta aparece como un botón de "Repost" junto a las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Enviar", permitiendo a los usuarios compartir fotos, reels y carruseles de otros perfiles con sus seguidores, siempre dando crédito al autor original.

Según indicaron desde la plataforma, el propósito de esta innovación es hacer que la experiencia en Instagram sea más dinámica y conectada.

"Esta función no solo facilita compartir contenido que resuena con nuestros usuarios, sino que también fomenta la visibilidad de creadores y fortalece la comunidad", aseguraron.

Al repostear, la publicación aparecerá en el feed del usuario con una etiqueta que indica su origen, similar al sistema de retuits, asegurando que el creador original reciba el reconocimiento debido.

Instagram: ¿llega el "no me gusta" a los posteos?

La red social insignia de fotos y videos posee una opción de "Me gusta" para las publicaciones, historias y comentarios, una herramienta que permite a los usuarios expresar su afinidad con una fotografía, un video o un comentario publicado en la plataforma.

Meta pretende ahora ofrecer una forma de expresar lo contrario con la implementación de un nuevo botón de "No me gusta", que comenzó a probar con algunos usuarios para los comentarios de publicaciones y reels en Instagram, y que permitirá señalar aquellos comentarios negativos, desagradables o irrelevantes.

La información fue confirmada por el responsable de la red social, Adam Mosseri, en una publicación en Threads.

En el escrito, aclaró que se trata de una función ideada para, "con el tiempo", ayudar a la clasificación de los comentarios y, por tanto, "mover más abajo" aquellos que no gusten a la mayoría de los usuarios.

"Nuestra esperanza es que esto ayude a hacer los comentarios más amigables en Instagram", apuntó Mosseri y subrayó que, por el momento, se trata de una prueba y que no habrá "recuento" de los "No me gusta" en las publicaciones.

Del mismo modo, Mosseri también detalló que los "No me gusta" serán anónimos, por lo que "nadie sabrá" quién ejecutó dicha opción en el comentario en cuestión, al igual que ya sucede con los "Me gusta" tradicionales.