El concepto de "éxito" fue objeto de innumerables debates a lo largo del tiempo. Mi sugerencia es que regresemos a lo esencial, y que la noción de "éxito", independientemente de cómo ponderemos nuestro propio proyecto, emprendimiento o empresa, debe tener una relación intrínseca con nuestra declaración de propósito personal.

El propósito puede ser la herramienta más poderosa que nos ayude a enfocar y sostener la consecución de nuestros objetivos.

Además, se irradia al resto de la organización, permitiendo que cada persona involucrada se sienta identificada y motivada para adherirse al mismo.

El propósito es fundamental para un emprendimiento y constituye el marco sólido que evidencia el cambio, ya sea en términos económicos, sociales y/o medioambientales.

Develando tu Propósito: El Sendero del Ikigai

Comencemos este viaje utilizando la herramienta del Ikigai. La cultura japonesa con su perfección continua y paciencia a lo largo de los milenios, nos ha dejado, en mi opinión, al menos 3 grandes herramientas: El Karate, la metodología "Lean" y El Ikigai.

La metodología del Ikigai nos ofrece una valiosa brújula con cuatro puntos cardinales y subconjunciones. Este enfoque abarca lo que amamos hacer, aquello por lo cual podríamos ser recompensados, lo que el mundo necesita y en lo que nos destacamos o somos buenos haciendo.

A través de las intersecciones de pasión, misión, vocación y profesión, encontramos un atajo hacia el Ikigai.

La pasión surge de lo que amamos hacer y en lo que somos buenos. La misión proviene de la intersección entre lo que amamos y lo que el mundo necesita.

La vocación se define en la intersección entre lo que el mundo necesita y aquello por lo cual podríamos ser recompensados, mientras que la profesión proviene de ser bueno en algo que tiene valor económico.

Estas intersecciones actúan como puntos de conexión, allanando el camino hacia el impacto consciente en nuestro viaje creador-emprendedor.

Descubir nuestro éxito personal

En última instancia, descubrir y abrazar nuestro propósito no solo da forma a nuestro éxito personal sino que también nos permite contribuir de manera significativa al mundo que nos rodea.

Ahora bien, esta herramienta ¿puede resolver mi propósito?. No, esta herramienta tiene un foco en visibilizar patrones personales y evidenciar/develar el mismo, pero no significa que al utilizarla por única vez alcanzo mi propósito. Hacerlo requiere un trabajo 24/7 y re-iterativo de varios ciclos.

De igual manera al correr el velo no contiene "resultados correctos o incorrectos" ya que es un ejercicio personal/profesional.

La mayoría de los emprendimientos, pymes y organizaciones en sus diferentes estadíos, son representativos del liderazgo, visión y propósito del fundador(es). Esto es válido tanto como para una tienda de barrio, como para grandes titanes como Mercadolibre u otros.

En definitiva, es el propósito el que te va a sostener durante este largo y tedioso camino emprendedor, durante los próximos 5 años de tu vida enfocada en aportar y resolver problemas de un determinado rubro, es aquello que te mueve hacia adelante y muy difícilmente pueda ser un "fake it till you make it ".

¡Hasta la próxima entrega!

El autor es Dani Tricarico CEO de IMPACT/LATAM. Seguilo en @dtrica y a @impactlatam