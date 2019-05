DHL: "El futuro del e-commerce acaba de empezar en Latinoamérica"

Mike Parra, director ejecutivo en DHL Express Américas, considera que la región recién está empezando a disfrutar los beneficios del comercio online

Luego de haber inaugurado un gran centro de distribución en Estados Unidos que le permitirá despachar entregas en el mismo día de la compra, DHL logra consolidar su posición como líder mundial. Esto se logra tras el gran crecimiento del e-commerce en América y su asociación con las pymes.

En charla con AmericaEconomía, Parra declaró que el nuevo hub en Cincinnati se construyó "por la necesidad de seguir innovando y mejorando para poder ofrecer una calidad de servicio a nuestros clientes, que han reconocido nuestra marca como líder en el mercado."

Según el ejecutivo la posición de liderazgo de DHL "está sustentado por el crecimiento del e-commerce, no solamente en los Estados Unidos y Canadá, que son los dos países más grandes a la hora de crecimiento de comercio electrónico. Pero uno también tiene que entender que el futuro del e-commerce acaba de empezar en los países de Latinoamérica, como por ejemplo en Chile, Brasil, Argentina, Centroamérica, México."

Con respecto al tema de la pérdida de trabajo que el avance tecnológico provoca en el sector de los envíos el director considera que "la tecnología ha ido evolucionando con la empresa. Yo llevo 22 años en esta empresa y la tecnología ha ido cambiando para todos. Hace algunos años teníamos unos blackberries (teléfonos), que era como tener un mini computador en la mano; hoy tengo un iPhone, y el tema de la innovación nos está afectando a todos nosotros."

Hubo un cambio cultural en la región respecto al miedo a la compra online. "Los latinos hemos perdido el miedo a la compra online, y eso se está viendo, y se ve cada vez más y más." afirmó Parra y contó el caso de dos colombianos que crearon una empresa que produce billeteras grandes. "En Estados Unidos era habitual que los hombres tuvieran una billetera donde nunca cabía todo lo que necesitaban, así que inventaron una nueva billetera, para hombres, donde puedes cargar todo. Hoy, ellos están exportando desde Colombia a más de 90 países, y lo hacen desde su propia casa. Armaron un negocio. Entonces, con DHL está la oportunidad de abrirle el mundo a cualquier persona de cualquier país" declaró el director.

Respecto los mercados con más potencial para DHL Brasil es "un mercado súper fuerte, por ser uno de los países más conectados socialmente, y con eso quiero decir que usan las redes sociales para comunicarse". Al hablar de Argentina Parra destacó que crece "pero no a la magnitud de la de Chile, que sí avanza de forma muy rápida en lo que se refiere al e-commerce. Después vas subiendo en el mapa y tienes países que están tratando de prepararse, como Perú, por ejemplo. Y tienes a México que es un país muy conectado"