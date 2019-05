Hoy manda Internet: más argentinos se suman a estos cursos online para capacitarse y mejorar sus salarios

Ante contratados por organizaciones de todo tipo. Y crecen las opciones para adquirir estos conocimientos rápida y en base a la práctica.

En un contexto en el que la desocupación amenaza con superar los dos dígitos y se reconfigura el perfil laboral que demandan las empresas, hay ciertas disciplinas que "pican en punta" en cuanto a demanda.



En particular, hay una que se encuentra al tope de los diversos rankings de las consultoras y es fiel reflejo de la gran necesidad por parte de las organizaciones en sumar estos perfiles.



"Cada vez más empresas requieren personas con conocimientos de marketing digital", señala a iProUP el vicepresidente internacional de la plataforma de empleo para profesionales independientes Freelancer.com, Sebastián Siseles.

Este auge ha hecho que se amplíe la fuerte oferta de carreras cortas, tanto presenciales como online, para capacitarse en este tema.

Daniel Iriarte, cofundador de la consultora de RR.HH. de mandos ejecutivos Glue Executive Search, coincide en este diagnóstico. "Actualmente, dentro del pool de perfiles que nos demandan, marketing digital ocupa un lugar en el podio", confía a iProUP.

Según su análisis, "el canal online es el lugar hacia donde las compañías están apuntando sus estrategias de negocio. Para que vaya ganando en atractivo y genere más ingresos, hoy necesitan más que nunca sumar personas que posean ese know how".

Mara Schmitman, CEO de la consultora de Recursos Humanos Schmitman HR, también asegura que "las empresas están buscando estos perfiles, ya que esa especialidad se ha consolidado como una disciplina en sí misma".

"Las organizaciones requieren de personas que no solo cuenten con conocimientos en este campo, sino que también tengan habilidades vinculadas a la adaptabilidad y capacidad de responder ante problemas", añade la ejecutiva.

"Para ser atractivo, hoy se requiere que los profesionales de Marketing tengan know how digital. Es decir que el marketing tradicional, donde se valora el conocimiento de los canales más tradicionales como ATL y BTL, punto de venta y medios de comunicación tradicionales, se está reconvirtiendo y está sumando con fuerza el conocimiento sobre el mundo digital", completa el experto.

Esta nueva "necesidad" de las empresas está relacionada con el feroz avance del comercio electrónico, que en la Argentina creció casi 50% en 2018, según un estudio de Kantar TNS para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

La alta penetración de Internet y el uso intensivo de las redes sociales son dos factores que posibilitan el acercamiento a una serie de temas que, paralelamente, son variables clave para las empressas que necesitan incrementar su presencia en el universo digital.

Conocer el funcionamiento de las distintas plataformas, analizar el comportamiento de la audiencia, saber cuáles son los canales online más convenientes para dar un mensaje o promocionar un producto, a cuáles asignarles más recursos (tiempo y dinero) son algunas de ellas.

En este marco, Schmitman recomienda a las firmas que estén contratando a estos perfiles que se enfoquen en las habilidades blandas de los candidatos, en sus conocimientos y en la gestión que hacen de sus propias redes sociales.

Cómo y dónde estudiar

La necesidad de las organizaciones para incorporar a sus filas a personas con estas habilidades provocó el crecimiento exponencial del número de cursos de marketing digital. En todos los casos, se aprende en base a la práctica, ya que el objetivo es que esos conocimientos adquiridos puedan ser aplicados de inmediato en el ámbito laboral.

Digital House es una de las organizaciones referentes del mercado. De hecho, cuenta con dos campus en la Ciudad de Buenos Aires y sedes en Nordelta, Rosario y Mendoza.

"Próximamente, abriremos nuevos centros, porque las empresas demandan talentos con conocimientos sólidos en marketing digital y las personas también están descubriendo el gran potencial que tiene esta disciplina para su crecimiento profesional. Además, es una profesión que puede ser ejercida desde cualquier lugar, lo que amplía las oportunidades de trabajo a todo el país", explica Sebastián Mackinlay, cofundador y Chief Operating Officer (COO) de Digital House.

El ejecutivo remarca que el perfil de quienes toman estas capacitaciones es muy variado, "y van desde emprendedores que buscan potenciar un negocio hasta profesionales que quieren complementar su formación. Se observan desde programadores, ingenieros y diseñadores a comunicadores y psicólogos, entre muchos otros".

En el caso de esta institución en particular, cuenta con tres propuestas:



- Una para principiantes, cuyo foco es profundizar en el uso de las redes sociales (a partir de tomar como referencia indicadores de desempeño) y cuál es el modo más eficiente para publicitar o transmitir un mensaje. La duración es de 4 meses



- Otra es de marketing digital avanzado, dirigido a personas que ya cuentan con ciertos conocimientos y quieren seguir capacitándose para mejorar la performance de sus estrategias. Se aborda en profundidad el uso de chatbots, medios de programación, marketing con influencers y storytelling. El curso también se extiende 4 meses

- La tercera es un programa ejecutivo (digital marketing immersion) y está dirigida a gerentes, líderes y CEO interesados en entender cómo funciona el trabajo del equipo de marketing digital y formar parte del mismo. El programa dura dos meses

"Está diseñado para quienes necesitan entender de forma estratégica esta disciplina tan relevante para todas las empresas", acota Mackinlay.

Según datos de esta organización, la cantidad de alumnos que se anotaron en estos tres cursos se incrementó en un 82% durante el primer semestre de 2019 comparado con el mismo periodo del año anterior.

Acámica es otro de los centros que se dedica a capacitar en habilidades "4.0". En este caso, marketing digital no está disponible para empresas y no para el público en general.

"Sólo en los primeros tres meses de 2019 sumamos la misma cantidad de estudiantes que en todo 2018", señala Ignacio Puig Moreno, Director de Business Development & cofundador de esta plataforma educativa.

Respecto del programa de marketing digital, asegura que lo que más le interesa a los alumnos es aprender a analizar datos, comparado con las cuestiones relacionadas con la estética y la creatividad.

Otra opción es Coderhouse, que cuenta con una carrera de seis meses de duración que, en realidad, se compone de una serie de cursos. Es decir, el alumno puede estudiar los módulos que lo componen por separado o formar su carrera de marketing digital incorporando estas capacitaciones:

- Community Manager & Publicidad

- Publicidad en Redes Avanzado

- Marketing de Contenidos

Además, tienen workshops relacionados tales como neuromarketing & neuroventas; marketing en Instagram y marketing de influencers.

"De todas las propuestas, las que despiertan mayor interés son las vinculadas al manejo de las redes sociales y Search Engine Marketing (SEM)", cuenta a iProUP Christián Patiño, CEO y cofundador de CoderHouse.

En esta institución, los cursos son presenciales. Afirman que el número de alumnos de esta carrera creció cerca de un 50% interanual. "Brindamos a los alumnos una plataforma online de todo el material de clase para complementar lo visto y apoyarse durante la cursada. Además, tienen acceso a este sistema de por vida", agrega.

Otras opciones

Existen alternativas que se dictan totalmente online, como los tutoriales que ofrece Google para el uso de sus herramientas. iProUP tomó contacto con la empresa para profundizar sobre el tema, pero las fuentes consultadas prefieron no revelar datos.

Aquellos que cuentan con una base de conocimientos pueden optar por Udemy, que exige un nivel intermedio por parte del alumno. En este caso, el foco es analizat cómo hacen las empresas más grandes para generar ingresos a través de Internet. También tiene opciones online para principiantes.

Por supuesto, hay propuestas para aprender a utilizar herramientas específicas. Por caso, la Universidad Austral dispone de un curso sobre los conceptos fundamentales y técnicas avanzadas de Google AdWords, dirigdo a quienes sólo estén interesados envcrear, publicar y optimizar campañas para promocionar las marcas, productos o servicios.

En las lecciones también se profundiza tanto en la red de búsqueda como la red de Display, detallando sus aspectos teóricos y prácticos. En tanto, el Centro Tecnológico de Monterrey, México, ofrece un curso de Introducción a las redes sociales, que provee de un conocimiento sólido en el desarrollo de estrategias requeridas en una organización para involucrar a los consumidores y miembros de la misma en un ambiente de social listening.

Según asegura esta institución, los participantes obtienen un panorama de principios de herramientas digitales y de habilidades críticas y analíticas para seleccionar la plataforma de redes sociales más adecuada a sus necesidades con el fin de administrar un proyecto digital exitoso.

Las opciones son variadas, tanto en lo que respecta a la modalidad de cursada como a la duración y al temario. Frente a esto, Moreno Puig advierte: "Vemos que el mercado está inundado de propuestas vinculadas para aprender marketing digital, tal como en su momento fue tener canchas de paddle o una cervecería artesanal hoy".

Según el ejecutivo, esto es un problema porque a veces a los interesados les resulta difícil elegir la mejor opción.

En vista de la cantidad de alternativas, al momento de elegir una propuesta conviene analizar no solo variables "obvias", como duraciones, costos y planes de estudios, sino otras cuestiones fundamentales: si la institución cuenta con bolsa de empleo, actividades de networking o, para los presenciales, la calidad y equipamiento de sus instalaciones.