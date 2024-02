Hay celulares que pueden proyectar la pantalla en la pared porque cuentan con un proyector integrado. También puede suceder que tu teléfono no lo tenga, lo que no significa que no pueda funcionar como proyector y duplicar la pantalla en otros dispositivos. En estos casos, para poder duplicar la pantalla de tu celular y ver videos, imágenes, presentaciones o cualquier contenido en un mayor tamaño vas a tener que descargarte alguna aplicación.

Pero primero, veamos qué telefonos son los que te permiten proyectar su contenido a la pared.

¿Qué celulares pueden proyectar su pantalla a la pared?

Actualmente, la mayoría de los teléfonos se pueden usar como proyector. Hay diferentes opciones que pueden usarse si se quiere duplicar la pantalla de una televisión o un proyector para verla más grande.

Los celulares pueden conectarse a proyectores inalámbricos, especialmente creados para teléfonos móviles. Estos proyectores son pequeños y pueden transportarse con facilidad para usarse en cualquier lugar o momento.

Otra manera, es utilizar la función de duplicar la pantalla o "Screen Mirroring" que muchos teléfonos tienen incorporada. Esta herramienta permite transmitir la pantalla del celular a las pantallas que se encuentren a su alrededor.

El Sony Xperia Pro-I funciona como proyector

Algunos de los celulares que tienen proyector son:

LG V60 ThinQ: El LG V60 ThinQ tiene un proyector picoproyector de 1080p que puede proyectar imágenes de hasta 100 pulgadas

El Sony Xperia Pro-I tiene un de 1080p que puede proyectar imágenes de hasta 100 pulgadas. Motorola Moto G Pro: El Motorola Moto G Pro tiene un proyector picoproyector de 720p que puede proyectar imágenes de hasta 70 pulgadas.

El Motorola Moto G Pro tiene un picoproyector de 720p que puede proyectar imágenes de hasta 70 pulgadas. Blackview Max 1: El Blackview Max 1 tiene un proyector de 1080p que puede proyectar imágenes de hasta 200 pulgadas.

Todos estos teléfonos tienen proyectores integrados lo que permiten ver películas, presentaciones o jugar videojuegos.

Sin embargo, es importante recordar que los proyectores de los teléfonos no son tan potentes ni cuentan con alta definición o calidad de los proyectores tradicionales.

Con qué aplicación podés convertir tu celular en un proyector

Otra forma de proyectar tu celular en la pared es a través de una aplicación. La más poplular es Flashlight Video Projector, que permite proyectar la pantalla del celular a través de la linterna.

Este método no es seguro, ya que las aplicaciones que requieren de archivos APK no están reguladas por autoridades tecnológicas. Los archivos APK pueden presentar un riesgo para los usuarios que lo descargan, ya que pueden dañar los dispositivos que se utilizan y exponer datos privados.

Es por eso que la mejor forma de proyectar la pantalla del celular en la pared es usar un proyector. Este método es seguro y permite obtener una imagen de alta calidad. Si no se dispone de un proyector, se puede usar una aplicación, pero es importante conocer los riesgos a los que se está exponiendo.

¿Cómo podés duplicar pantalla de tu celular?

Si lo que querés es duplicar la pantalla del celular a una televisión o a un proyector, se pueden utilizar aplicaciones para conectarlos.

Las aplicaciones que habilitan la función de duplicar y transmitir la pantalla del teléfono en televisiones inteligentes o proyectores funcionan a mediante wifi o bluetooth.

Hay muchas aplicaciones de este tipo disponibles para descargar en Google Play Store y App Store. Muchas de ellas funcionan para todos los sistemas operativos, mientras que otras solo para Android o iOS.

La mayoría de las aplicaciones para duplicar la pantalla funcionan de la misma manera, donde se requiere que los dispositivos estén conectados a la misma red de wifi para poder establecer la conexión entre ellos.

Algunas de las aplicaciones que pueden descargarse en el celular para transmitir la pantalla del teléfono en una televisión inteligente o con un proyector son:

Mirroring360

Miracast

LetsView

TeamViewer

AirBeam TV

Smart Mirror

Screen Beam

Algunos teléfonos tienen la función de duplicar la pantalla integrada, por lo que no es necesario descargar una aplicación adicional. Esta función se suele llamar "Screen mirroring" y permite buscar dispositivos que se encuentren cerca y establecer la conexión.