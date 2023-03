Cómo son los escenarios posibles ante la pelea que mantienen Ripple y la SEC

Ya se ha convertido casi en una pelea del ecosistema cripto la cruzada de Ripple con la SEC, que todo indica que próntamente podría haber una resolución

Desde hace meses y meses que se da la disputa entre Ripple y su criptomoneda XRP, y la SEC, pelea que podría tener su final prontamente.

Mientras tanto los mercados le apuestan a Ripple, y por ello su valor se ha disparado en los últimos tiempos

La historia comienza cuando la SEC en Estados Unidos demanda a Ripple aduciendo que habían violado las leyes federales de valores, específicamente que realizó una oferta de valores no registrada de 1.300 millones de dólares en tokens XRP a partir de 2013.

A eso se agrega que, según la SEC, XRP está clasificado como un security (valor, en español) bajo el test de Howey. Pero desde Ripple argumentan que eso no es así, y de esta manera siguió la disputam, porque XRP no sería un valor, y por lo tanto la SEC se excedió en su autoridad reguladora.

El 2 de diciembre próximo pasado realizaron su presentación final, así que pronto el tribunal que lleva el caso definiría una respuesta.

Impacto en el mercado

La definición de la contienda, sea esta a favor o en contra, impactaría en el mercado fintech y de criptomonedas, y en la forma en que se regulan estas últimas.

Algunas de estas consecuencias podrían ser:

-El precio de XRP podría aumentar si Ripple gana el caso

-Otras criptomonedas podrían beneficiarse al crearse un precedente

-Habría más claridad regulatoria

-El negocio de Ripple podría crecer ante una victoria de la cripto

-La reputación de Ripple podría mejorar

Ahora, qué podría pasar si Ripple pierde:

Si las criptomonedas fueran declaradas valores en Estados Unidos, significaría que estarían sujetas a los mismos requisitos regulatorios y supervisión que los valores tradicionales. Esto tendría varias implicaciones, indicarón desde Be[in]crypto.

Obstáculos y restricciones

El CEO de Ripple realizó su última declaración ante el tribunal en diciembre pasado

-Requisitos legales: las criptomonedas que se clasifican como valores deben cumplir con los requisitos de registro y divulgación de la SEC

-Restricciones de trading: las criptomonedas consideradas valores estarían sujetas a restricciones de trading según las leyes federales de valores.

-Impactos potenciales en el mercado de criptomonedas: declarar criptomonedas como valores podría afectar significativamente el mercado de criptomonedas en general.

-Impacto en los inversores de criptomonedas: para los inversores, las criptomonedas clasificadas como valores estarían sujetas a las mismas leyes de protección al inversor que los valores tradicionales.

Y quá pasa con el test de Howey

El test de Howey se usa en los Estados Unidos para determinar si un activo se considera un valor. Fue establecido por el caso de la Corte Suprema SEC v. W.J. Howey Co. en 1946 y se utiliza para determinar si existe un contrato de inversión. Un contrato de inversión se define como una inversión de dinero en una empresa común con la expectativa de obtener ganancias.

Algunas criptomonedas, como Bitcoin, a menudo se consideran más como una mercancía similar al oro y, por lo tanto, no están sujetas a las leyes de valores.

Sin embargo, otras criptomonedas, especialmente aquellas que tenían ofertas iniciales de monedas (ICO), han estado sujetas a acciones de aplicación de la SEC por no pasar la prueba.

Una criptomoneda como Bitcoin no pasa el test de Howey. Si bien Bitcoin cumple con el primer punto del test, no satisface los elementos segundo y tercero. Esto se debe a que no es una empresa conjunta y no depende de otros para aumentar su valor. No obstante, la última represión de la SEC podría demostrar lo contrario.

Hablando con BeInCrypto, Joseph Hall y Jai Massari, socios de la firma legal David Polk, también sostienen que el test de Howey debe actualizarse: "El test de Howey, una sola oración en opinión de la Corte Suprema, nunca se imaginó como una forma de responder las preguntas que enfrentamos hoy en día en la regulación de los mercados de cripto, donde muchos tokens no representan la propiedad de un negocio y no reclaman los ingresos, ingresos o activos de una empresa económica".

Otros sostienen que el test es lo suficientemente flexible para adaptarse a nuevos modelos de inversión y que el Congreso o la SEC deberían realizar cualquier cambio en el test en lugar de los tribunales.