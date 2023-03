Casi iguales: el creador de Twitter Jack Dorsey ahora lanzó Bluesky Social

Bluesky, la 'app' alternativa a Twitter creada por uno de sus cofundadores, ya está disponible en beta cerrada para iOS. Conocé los detalles

Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter lanzó su versión beta de Bluesky Social, la ‘app’ descentralizada.

La misma se encuentra disponible para descargar en App Store aunque solo para invitados.

En 2019 se dio a conocer originalmente, cuando el entonces CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunció que financiaría un pequeño equipo independiente para desarrollar un estándar "abierto y descentralizado" para redes sociales.

Desde la partida de Dorsey de Twitter, continuó apoyando el desarrollo de esta nueva plataforma.

Bluesky Social, la aplicación similar a Twitter

En caso de que los usuarios estén interesados en la aplicación, deberán inscribirse en la lista de espera que ofrece la ‘app’ para descargar la beta cerrada de Bluesky Social, disponible únicamente en la tienda de iOS y para los usuarios con invitación.

Desde TechCrunch explicaron que quien pudo acceder a la aplicación, se trata de una ‘app’ "funcional" y "bastante similar" a Twitter.

Jack Dorsey lanzó Bluesky Social, la app similar a Twitter.

Por eso, la aplicación permitirá crear una publicación de 256 caracteres que también podrán incluir fotografías.

Además, podrán responder a estas publicaciones, ‘retuitearlas’ o marcarlas con un me gusta y los usuarios podrán buscar y seguir a otras personas, así como ver sus publicaciones en un "feed" cronológico en la página de inicio.

Por otro lado, Bluesky Social también incluyó un apartado de descubrimiento en la parte inferior central de la navegación de la aplicación.

Dicha función permitirá dar a conocer los perfiles que podrían ser del interés del usuario y permite conocer más usuarios a los que seguir.

Con respecto a los perfiles de usuario, cuentan con el mismo tipo de características que los perfiles de Twitter, con una foto de perfil, una biografía, y datos como la cantidad de seguidores y publicaciones que hayan realizado.

A su vez, incluye pestañas en el perfil de ‘publicaciones’ y ‘publicaciones en respuestas’.

Jack Dorsey lanzó una app descentralizada parecida a Twitter.

De todos modos, una de las grandes diferencias es que Bluesky Social no cuenta con mensajes directos.

Por el contrario, se trata de una propuesta descentralizada, que se basa en una nueva tecnología de base del protocolo AT o protocolo de transferencia autenticado, parecido al protocolo ActivyPub que utiliza Mastodon.

Por ende, AT brinda las herramientas para crear una red social federada y descentralizada.

Twitter comienza marzo con una caída

La red social de Elon Musk, sufrió otra fuerte caída en el arranque de marzo cuando miles de usuarios indicaron que se posían problemas con la plataforma. La incidencia ocurrió justamente mientras Bluesky, el nuevo proyecto del fundador de Twitter, Jack Dorsey, entraba en fase de pruebas beta.

Los datos de Downdetector mostraron miles de informes de problemas de usuarios de Twitter desde las 9 de la mañana UTC, que se fueron resolviendo poco a poco a lo largo de cinco horas.

El 59% de los problemas notificados procedió de usuarios de aplicaciones móviles, mientras que otro 35% fue de usuarios de sitios web.

Twitter aún no confirmó la causa de la interrupción, pero varios informes indican que los usuarios de distintas partes del mundo experimentaron problemas. Por ejemplo, los feeds "Following" y "For You" no mostraban ningún tuit o contenido.