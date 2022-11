Argentina Fintech Forum 2022: cómo repensar la infraestructura de la industria

Los expertos de las principales compañías del sector expusieron sus diferentes puntos de vista sobre la actualidad del ecosistema y su futuro

El Argentina Fintech Forum, el evento más importante de la industria fintech del país que congrega a los principales referentes del sector, con una agenda imperdible en la que speakers nacionales e internacionales que debatirán las últimas novedades del ecosistema.

El esperado evento se realiza en dos jornadas:

La primera, el martes 1 de noviembre, será gratuita y en formato virtual.

En el segundo día, miércoles 2 de noviembre, la modalidad será presencial.

Y entre los eventos programados para esta jornada inicial, la charla "Repensando la Infraestructura Fintech" fue una de las más interesantes.

Moderada por Natalia Salinas (Pomelo), contó con los expertos Alejandro Trujillo (Callao), Alfonso Torreguitar (Mastercard), Lucas Ranallo (Celeri) Nicolas Andriano (tapi), José González Pereira (Poincenot Tech Studios) y José Luis Onis (Primary).

La estrategia de crecimiento común para el sector es la expansión y operar en múltiples mercados, coinciden los expertos, y destacaron el papel de firmas como Mercado Pago como pioneros del rubro, quienes fueron los primeros en ir a golpear puertas para fomentar la inclusión financiera.

????del minuto a minuto y los mejores momentos de la #ArgentinaFintechForum, el evento de @CamaraFintechAr y @CMSPeople, donde iProUP es media partner.???? pic.twitter.com/I2XWmlwquI — iProUP (@iproup) November 1, 2022

Finanzas embebidas: ampliar propuesta de valor y ser competitivos

Cada día más empresas comienzan a considerar los servicios financieros para robustecer su propuesta de valor.

Trujillo subrayó que hoy las compañías financieras y no financieras en Latinoamérica se están apalancando de estos servicios para mejorar la experiencia de sus clientes en este ecosistema.

"Las empresas detectaron que estos modelos las hacen más rentables. El sector de las pymes es uno de los mas beneficiados con la digitalización del dinero que les permite ser más eficientes", agregó el experto.

Al respecto, González Pereira sumó que, en muchas ocasiones, la complejidad se trasformaba en una barrera de entrada para las firmas que deseaban sumar los productos embebidos dentro de la oferta puedan concretar sus planes.

"Por eso desarrollamos puentes, con la tecnología y nuestra experiencia, entre las entidades financieras y las comunidades. Por ejemplo, nos aliamos con Mercado Pago y el BIND para permitir a los usuarios de la Fintech invertir su dinero. El resultado está a la vista. Se logró embeber el producto sin fricciones. Porque no es que la gente no quería consumir el producto, sino que no lo querían consumir de la manera en la que venia empaquetado. Y esto permite que se escale", subrayó el especialista de Poincenot.

Infraestructura y tender lazos

La infraestructura actual tiene más de dos décadas en algunos casos y la exigencia del mercado demanda que esta se complemente con las novedades y permita seguir sumando capas en función de las exigencias de los usuarios.

Al respecto, los especialistas que participaron del panel coincidieron que el objetivo debe ser que se alcance la complementación entre lo nuevo y lo viejo y entender las demandas de las fintechs.

Al respecto Onis señaló que en la Argentina siempre existieron entre 500.000 y 1 millón de cuentas bursátiles, pero cuando se pasa al mundo Fintech extendido, todo crece 10X/20X. "Y eso lleva a tener en cuenta los desafíos que plantea la escalabilidad para que toda la infraestructura soporte ese cambio, porque estamos implementado un nuevo modelo sobre infraestructura que maneja otros números".

Al respecto el e xperto agregó que "Mercado Pago y Ualá vieron en el mercado de capitales una oportunidad para capitalizarse y captar nuevos usuarios".

El crecimiento de las criptomonedas

El desembarco de usuarios del mundo de las criptomonedas, acostumbrados a operar "24x7", obligó a levantar la vara del sector.

Al respecto Torreguitar valoró la importancia de generar confianza entre los usuarios.

"La adopción cripto está bastante avanzada en la Argentina, pero también genera un gran desafío: los usuarios piden el respaldo de instituciones tradicionales. Nosotros le permitimos con nuestros nuevos lanzamientos a las instituciones embeber el servicio en sus plataformas", añadió el especialista de Mastercard.

¿Favorecen la inclusión?

Como cierre de la charla, Trujillo tomó la posta ante esta cuestión clave y lanzó una respuesta contundente: "las fintechs ayudan a combatir la pobreza"

"Permiten acercar más servicios financieros a la comunidad y esto ayuda a generar escenarios donde los clientes pueden tener acceso a las tarjetas, que a través de sus productos y servicios también generan una calificación para obtener créditos", valoró.

"Además, permiten las personas crezcan en educación financiera", concluyó.