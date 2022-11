Estudio Frías lanzó "Accesible Legal Design", la web de servicios legales en el metaverso

El servicio de herramientas tecnológicas surge ante la necesidad de nuevos instrumentos para responder a las demandas y las necesidades actuales

La transformación digital alcanzó a todos los sectores. Ya no se evalúa si digitalizar o no, si abrazar el cambio o no: es una prioridad para cualquier organización.

En ese camino, son cada vez más quienes entienden que el sector legal no es ajeno a esta realidad y que necesita de nuevos instrumentos para responder a las demandas y las necesidades actuales.

Los avances tecnológicos de alto impacto son importantes para brindar cambios creativos y eficientes en el área.

En este contexto, Estudio Frías creó "Accesible Legal Design", un servicio innovador en herramientas IT para mostrar documentos legales de forma diferente.

El mismo fue incluido en su Departamento de Derecho y Tecnología, a cargo de Juan Pablo Rossi, Master en Tecnología del Derecho por la Vrije Universiteit Amsterdam.

La plataforma ofrece un lenguaje accesible a todas las personas, fácil de usar e inclusivo, y combina la tecnología con el Derecho, a través de una relación mejorada para el usuario.

Accesible Legal Design, la nueva plataforma de servicios legales

Accesible Legal Design les permite a los clientes ahorrar algunos costos, al presentar una comunicación de un documento legal de forma clara y eficiente.

Mediante este nuevo proyecto, los usuarios tienen la oportunidad de elaborar mejores archivos, servicios, organizaciones y sistemas.

El objetivo del medio es hacer que la información sea más intuitiva, accesible y fácil de comprender.

Con esa disposición, la plataforma aplica UX research para poder proporcionar un servicio legal en línea con las necesidades reales, que se informa analíticamente.

"Con la creación de esta web, quisimos lograr una sinergia entre el contenido legal y el diseño para conseguir un lenguaje jurídico entendible para todas las personas", expresó Ricardo Frías, Socio Fundador del estudio.

Legal Design dentro del metaverso

El lanzamiento del proyecto fue realizado dentro del metaverso, lo que refuerza la importancia de integrar la tecnología con el mundo legal.

El mismo se hizo mediante "Legal Creatives", la reconocida plataforma online internacional con capacitación en Legal Design.

Además, se comunicó una alianza con Tessa Manuello, CEO de la plataforma, para brindar capacitación del tema en español.

La evolución de la industria legal cambió por completo la manera en la que los profesionales desarrollan sus funciones, por lo que usar estas herramientas se volvió necesario.

En plena tendencia de exploración del universo virtual, el diseño de la ley dentro de él será fundamental para garantizar experiencias digitales seguras.