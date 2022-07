Digitalizar el sector legal en empresas: cómo transitar el camino entre el desafío y la prioridad

Ezequiel Braun Pellegrini, CEO y Fundador de Brevity. explica cómo se digitalizan las legaltech para profesionalizar sus procesos

La transformación digital alcanzó a todos los sectores. Ya no se evalúa si digitalizar o no, si abrazar el cambio o no: es una prioridad para cualquier organización.

En ese camino, son cada vez más quienes entienden que el sector legal no es ajeno a esta realidad y que necesita de nuevas herramientas para responder a las demandas y las necesidades actuales.

Un estudio realizado por la consultora Opinaia reveló que 3 de cada 4 profesionales del derecho aumentó su uso de tecnología entre 2020 y 2021.

El mismo estudio señaló que para el 58% de los profesionales encuestados la transformación digital es el principal desafío de la industria legal.

En este marco, las legaltech cumplen un papel fundamental para potenciar el trabajo de los profesionales del derecho.

Los productos y servicios que brindan ayudan a la automatización y digitalización de documentos y procesos, mejoran:

la comunicación entre clientes y representantes

facilita las experiencias colaborativas

dan lugar a la posibilidad para que los profesionales asuman roles más estratégicos y creativos

La adopción de soluciones legaltech va en alza y evidencia la corriente digitalizadora que está atravesando el mundo del derecho.

Según datos de Statista, a nivel mundial, el mercado de las legaltech facturó más de u$s18.000 millones en 2021 y se estima que la cifra anual suba a unos u$s25.000 millones en 2025.

La migración a las soluciones legaltech puede atribuirse en gran medida al ahorro de tiempo y dinero y al aumento de la productividad. La simplificación de tareas operativas y el aumento del valor agregado en los servicios legales son otros de los motivos que están volviendo cada vez más populares a estas soluciones entre los profesionales del derecho.

Por otro lado, la digitalización de documentos permite una mejor:

accesibilidad

velocidad

eficiencia

La nube es en este sentido un aliado indiscutible para trabajar de forma remota con máximos niveles de seguridad.

Los profesionales del derecho corporativo cuentan con todas estas herramientas para gestionar la burocracia de forma inteligente y ágil.

Se prevé a futuro que la modernización apuntará cada vez más hacia soluciones con base en la inteligencia artificial y el blockchain.

El desafío de cambiar no solo ofrece recompensas, sino que es una prioridad a mediano y largo plazo. Modernizar los procesos es el diferencial para lograr la adaptación y el crecimiento constante, y las legaltech son un aliado clave para lograrlo.

*Por Ezequiel Braun Pellegrini, CEO y Fundador de Brevity