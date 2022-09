Sarcasmo: la crítica más dura al iPhone 14 vino de una fuente inesperada

Cierto es que el nuevo iPhone 14 ha recibido muchas críticas, pero un fuerte sarcasmo provino de una persona muy cercana a la empresa

A través de un meme, Eve Jobs, una de las hojas de Steve, resaltó las grandes similitudes entre las dos últimas generaciones de los iPhone.

Apple presentó este miércoles durante el evento 'Far Out' su nueva gama de teléfonos inteligentes, que consta de cuatro modelos: iPhone 14, Plus, Pro y Pro Max.

Sin embargo, a pesar de la expectativa que generaron, estos poco sorprendieron a los consumidores, quienes consideran que los dispositivos son similares a la generación pasada.

A través de Internet, los internautas expresaron su descontento con las discretas mejoras de los nuevos iPhone, y no dejaron pasar la oportunidad para burlarse de las similitudes.

Una de las publicaciones que más ha llamado la atención es la de Eve Jobs, hija del legendario cofundador de Apple, Steve.

En una historia compartida en sus redes sociales, la joven, de 23 años, subió un meme en el que aparece un hombre recibiendo exactamente la misma camisa que llevaba puesta como regalo. "Yo cambiando el iPhone 13 por el iPhone 14 tras la presentación de Apple", escribió junto a la imagen.

Muchos usuarios de Twitter coincidieron con la joven, y señalaron que las especificaciones técnicas de las versiones básicas de la nueva gama, el iPhone 14 y el Plus, no difieren mucho a los del iPhone 13, por lo que varios aseguraron que no comprarán uno nuevo en un futuro cercano.

El precio de la versión más sencilla del iPhone 14 es de 799 dólares, mientras que la más avanzada alcanza los 1.099 dólares. Los dispositivos saldrán a la venta oficialmente el 16 de septiembre, indicó Actualidad RT.