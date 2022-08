Si planeás mudarte a Europa, ellos te ayudan y gratis: cómo saber dónde migrar y qué empleos buscan afuera

Ofrecen desde contenidos gratuitos, hasta asesorías personalizadas para que todo el proceso antes de emigrar sea más simple y seguro

La partida de familias y jóvenes que dejan el país en busca de más oportunidades y una mejor calidad de vida es una postal recurrente.

En medio de la crisis económica y un futuro cargado de incertidumbre, muchos argentinos eligen empezar de cero afuera, sin demasiadas certezas, pero con la esperanza de encontrar un futuro mejor.

Sin embargo, toda la preparación previa que exige dejar el país es una tarea compleja y llena de interrogantes: cómo conseguir trabajo, cuánto cuesta un alquiler o la salud, qué documentos necesarios son necesarios, cuál es el costo de vida, etc.

Pero como donde hay una necesidad siempre hay alguien tratando de resolverla, en los últimos años aparecieron algunas plataformas dedicadas a brindar respuesta a esas preguntas y ayudar a las personas en el difícil proceso de emigrar.

Cómo emigrar desde Argentina: cursos y talleres

Esteban Cervi es emprendedor, digital marketer y psicólogo, y en 2021 fundó Tech en Europa, una comunidad de expatriados que viven en ese continente y trabajan en tecnología.

"Cuando uno emigra una de las principales cosas que pasan a nivel psicológico, dentro del duelo migratorio, es la pérdida del estatus: en Argentina tenés familiares y amigos, pero en el nuevo país no te conoce nadie", explica.

Por eso creó un espacio para que argentinos que trabajan en tecnología, marketing y comunicación puedan ayudarse mutuamente a conseguir trabajo y hacer trámites, además de compartir algún encuentro social.

La comunidad ya tiene 1.400 integrantes. Es posible suscribirse a través de Slack: una vez por mes se envía una invitación para incluirlos. La condición es que ya estén viviendo en Europa o a un mes de emigrar. Luego se organizan grupos sobre impuestos o trámites, y por ciudades como Berlín, Londres, Dublín, Madrid, Roma o Barcelona.

Además, Cervi creó en 2018 Pulso Digital, una plataforma educativa que enseña habilidades digitales en marketing, comunicación y emprendedurismo, que ahora también talleres con temas de interés para las personas que quieren mudarse a otro país.

"Cuando uno emigra busca mucha información y hay una cantidad de foros que la ofrecen, pero no siempre sirven porque al no estar moderados puede haber data incorrecta. Armé estos talleres pensando en todo lo que me hubiera gustado que existiera cuando yo emigré", dice Cervi.

Así, el el taller Emigrar a España cuesta un poco menos de $15.000 y tiene una duración de cinco encuentros de dos horas cada uno, a cargo de especialistas en extranjería, fiscalidad, trabajo y psicología.

Esteban Cervi migró a España y creó Tech en Europa

Según un estudio de la comunidad de Tech en Europa:

18% de las personas emigra con visa de trabajo

58,5% con pasaporte europeo

55% emigró con trabajo

Cómo emigrar desde Argentina: asesoramiento y empleo

ArgentApp es una red que ofrece diferentes servicios para personas que quieren emigrar a Europa, especialmente a España. Su fundadora es Eliana Diehl, una argentina que vive en Málaga desde el 2014. El proceso para participar es el siguiente:

Se hace una entrevista para evaluar las necesidades y el plan para la persona o familia. Allí se establece si es posible establecerse en España o hay opciones más convenientes

para la persona o familia. Allí se establece más convenientes Se efectúa el contacto con distintos colaboradores, según necesiten trámites, traducciones, homologaciones, vivienda, negocios, etc. La plataforma ofrece asesoría sobre extranjería, emprendedores, franquicias, empleo y propiedades

"Tratamos de ayudarlos a elaborar su plan migratorio, revisar los papeles y ver las diferentes opciones: si tramitarán la ciudadanía, un visado de emprendedor o por cuenta propia. Si son emprendedores trabajamos el área de inversión", explica Diehl a iProUP.

Como cada caso es diferente, elaboran propuestas personalizadas, en función del perfil, presupuesto y necesidades. Las asesorías parten desde los €70 para empresas y emprendedores (puede abonarse en pesos), pero también ofrecen talleres gratuitos.

"Vivienda y empleo son las dos principales dificultades cuando se emigra a otro país, sobre todo si no hay referidos ni se tiene solvencia económica", explica Diehl. Mientras que los países por los que más consulta la gente son España, Italia y Portugal.

Además, remarca que "la principal preocupación es minimizar los riesgos y atenuar el miedo que genera poner a toda la familia en una situación complicada si las cosas no salen como las tienen en mente. Por eso es importante tomarse el tiempo de conversar con cada uno, ser objetivos y plantear la realidad para que no tengan sombras en el proyecto".

Las personas que consultan son, en su gran mayoría, jóvenes que buscan su primer empleo en Europa; abuelos que quieren estar cerca de sus nietos y buscan poner un negocio o franquicia para solventarse y familias que quieren encontrar trabajo o abrir un local que los ayude a vivir.

"Cada día nos sorprendemos más del talento que hay en nuestro país. Gente con estudios, masters, carreras que no podrán revalidar y tendrán que empezar de cero y aún así prefieren arriesgarse", completa

En ArgentApp tienen usuarios de Argentina, Colombia, Pérú, Ecuador y Venezuela, y reciben cerca de 400 consultas semanales, aunque suelen tener picos de 5.000 según las noticias en Argentina.

Por eso planean sumar nuevas herramientas a la plataforma, que permitan simplificar procesos, sobre todo en el área de empleabilidad para que los usuarios puedan contar con más posibilidades a la hora de aplicar a nuevos puestos. Además, están trabajando con emprendedores digitales que quieren llegar con sus productos o servicios a Europa, guiándolos en el proceso de internacionalización y comercialización.

Cómo emigrar desde Argentina: ¿qué son las visas Work&Holliday

Hace 10 años, Bernardo Carignano viajaba y trabajaba en Nueva Zelanda y Australia, y llevaba un blog contando algunas de sus experiencias.

Tiempo después, ya de vuelta en Argentina, ese primer proyecto se fue convirtiendo en algo más profesional, con información sobre cómo sacar la visa, buscar trabajo, qué impuestos pagar o cómo abrir una cuenta bancaria.

Así surgió YoMeAnimo!, una plataforma que hoy cuenta con 30 personas que escriben contenido sobre visas Working Holiday en más de 20 países.

Carignano revela a iProUP que los servicios que monetiza la plataforma son los seguros de viaje y cursos en el exterior (diplomaturas y masters), pero la mayoría de la gente los conoce por sus contenidos que ofrecen de manera gratuita para que los usuarios, mayormente de entre 18 y 35 años, se armen el viaje como como quieran.

También ofrecen asesoría online personalizada, con consultas ilimitadas por 60 días, respuesta en menos de 24hs y chat privado e individual por u$s199.

Cómo emigrar desde Argentina: trabajos más buscados

"Siempre que se viven situaciones económicas complejas y de fluctuación del tipo de cambio, es común que los talentos comiencen a mirar al exterior", señala a iProUP Alejandro Servide, director de Professionals & RPO, de Randstad Argentina. El experto remarca que España es una plaza muy atractiva por el idioma y menores barreras culturales.

"Después de la pandemia, quedó demostrado que los candidatos tienen un pasaporte universal para desarrollar su potencial en otras economías más estables a cambio de beneficios y una remuneración en moneda dura que permite una capacidad de ahorro que hoy en Argentina está limitada", señala.

Cómo siempre, la tendencia en cuanto a la mayor demanda de empleo está enfocada en software, pero también son muy requeridas otros perfiles como todas las ramas de la ingeniería, salud (enfermeros), marketing digital e ecommerce.

Los interesados pueden postularse para trabajar en el exterior desde la página de Randstad. En ese sentido, Servide aclara que las empresas europeas exigen que los postulantes tengan la ciudadanía, aunque cuanto mayor es la escasez de ese talento, este requisito se flexibiliza.

"Estamos en búsqueda de diferentes perfiles. Como tenemos presencia en 38 países, ante la escasez de talento tenemos la posibilidad de cruzar esa necesidad con la situación económica de Argentina, en la que una posición remunerada en euros o dólares es muy atractiva", asegura.

Otras plataformas que vale la pena explorar si se tiene pensado emigrar son: Base Europa, Eurojobs, Expatica, Just Landed, Anywork Anywhere, Gap Work y MeQuieroIr, entre otras.

Internet abunda de recursos para emigrantes, pero hallar buenos datos puede ser un proceso muy arduo. Por eso vale la pena tener en cuenta estas opciones, que ofrecen información curada y centralizada en un mismo lugar, para que la investigación previa sea un poco más amigable.