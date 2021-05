Es argentina, vive en España y te ayuda a radicarte en Europa: la app furor de quienes buscan mudarse al exterior

La plataforma es un punto de encuentro para argentinos que desean irse a otros países y la cantidad de usuarios creció exponencialmente. Cómo funciona

La migración es parte de la historia argentina. El país recibió a miles de extranjeros en el siglo XX y en este nuevo milenio también exporta talentos. Con esa problemática en mente, Eliana Diehl creó ArgentApp, una plataforma que pretende ayudar a los argentinos que quieren radicarse en Europa.

"Se trata básicamente de una red: la gente se registra y además de los conocimientos que nosotros les damos se ponen en contacto entre ellos. Hoy tenemos un club de networking en el que hay emprendedores que entran a trabajar en equipo para generar licencias de uso de marca", asegura Diehl.

La ejecutiva confía a iProUP que la idea "surgió de la propia demanda de la gente, de personas que decían: 'Quiero poner un bar'. A los días venía otro con la misma idea y luego otro y otro. Así que pensamos que tal vez podíamos generar una especie de franquicia".

ArgentApp monetiza su actividad a través de la comercialización de sus contenidos. Aunque muchos se ofrecen bajo la modalidad "freemium", los que tienen mayores complejidades son pagos.

"Tenemos talleres de todo tipo, por ejemplo, de recursos humanos, de migración o incluso de emprendedores que cuesta ocho euros al mes. Tenemos contenido que comercializamos por entre 1.000 y 2.000 pesos, algo económico. Nuestra idea es que sea lo más macro y amplio posible", asegura Diehl.

Y añade que también ofrecen "algunos tutoriales que comercializamos con todos los trámites que hay que hacer, pero lo cierto es que no hay procesos de migración iguales para todos, entonces es muy difícil universalizar". Ahí es cuando ArgentApp ofrece un servicio más personalizado, a través de sus asesores.

Más allá de los contenidos propios, para la compañía es fundamental el aspecto colaborativo. "Si bien por ahora estamos priorizando España, también estamos expandiéndonos a otros lugares de Europa. Tenemos por ejemplo un grupo de ciudadanía en Italia", se explaya la emprendedora.

Y agrega: "Muchos chicos de pronto se juntan, se van de a cinco y empiezan a hacer los papeles pero se pegan la cabeza contra la pared. Ahí es cuando nos llaman y, además de explicarles, podemos contactarlos con otros que ya están allá y que pasaron por lo mismo. Con esta red muchas cosas se las terminan solucionando ellos mismos".

Uno de los principales desafíos de quienes desean probar suerte en el exterior es el "sentirse solos", según revela Dielh. "En cambio si estuviéramos un poquito más unidos la cosa sería distinta. Ese es el trabajo que hacemos: tratar de que la gente pueda aprovechar la piedra del otro y saltarla", continúa.

Para asegurar la calidad de la información, ArgentApp se encarga de moderar contenidos para filtrar o corregir aquellos datos y evitar malentendidos. Y sus números van en aumento: por día, ingresan entre 300 y 600 personas, y ya tiene cerca de 20.000 usuarios registrados.

"Ahora estamos trabajando en armar otra plataforma un poco más grande, ya que nos vamos quedando cortos con la tecnología: crecimos demasiado en muy poco tiempo y no nos lo esperábamos. Tampoco esperábamos la pandemia y, por consiguiente, no esperábamos tanta gente escribiendo todo el tiempo durante este tiempo. Fue grande el tema en el 2020 y este año se mantiene", confiesa.

El primer paso

A la hora de hablar de los inicios, Eliana Diehl se sincera: "Yo creo que debemos haber empezado con una inversión de unos 300 o 400 euros".

"Desarrollamos un montón de cosas en casa, con varios desarrolladores en Argentina, y la realidad es que al principio también muchas personas se coparon. Tengo gente que está muy cerca nuestro y es verdad que cuando uno necesita ayuda vuelve todo lo que uno dio", asegura.

Diehl se refiere a sus propias vivencias como migrante. Se fue de la Argentina cuando su hijo decidió estudiar una carrera vinculada a la música y en estos años ayudó a mucha gente a asentarse en el extranjero.

"A mí me sale de adentro: yo he tenido gente viviendo en mi casa, he buscado a mochileros que se quedaban varados acá en Málaga, uno tiene es costado social que representa a ArgentApp, que tiene también un fin social, casi como una ONG", asegura.

Además, remarca: "Nosotros hoy seguimos trabajando en lo que es la monetización, alimentándonos de nuestra propia reinversión, lo que entra se vuelve a invertir en la plataforma, algo que no es fácil teniendo en cuenta que facturamos en pesos y acá vivimos en euros".

En este punto, la ejecutiva piensa que hoy están "a un 30% de lo que va a dar ArgentApp de acá a un tiempo", por lo que el objetivo actual es desarrollar a fondo la herramienta para seguir creciendo.

Hoy, trabajan cerca de diez personas en la compañía, aunque según las necesidades de los usuarios, ese número puede ir ampliándose cuando se necesitan nuevas especialidades para cubrir.

Uno de los nuevos proyectos de ArgentApp es el acuerdo que acaba de cerrar con la empresa Finaer para que los argentinos que quieran emigrar y necesiten alquilar en España puedan hacerlo con una garantía tramitada en Argentina. Hasta el momento, quienes quisieran alquilar debían pagar seis meses de alquiler por adelantado.

Actualmente, ArgentApp trabaja con tres grandes segmentos.

Gente joven : "Chicos de 16 o 17 que entran a consultar qué tipo de carrera tienen que hacer para poder conseguir un empleo en el exterior. Hay otros de 22 o 23 que ya están cursando y quieren tener conexión con otras universidades de acá, donde hay para cubrir muchos puestos de salud y de IT "

: "Chicos de que entran a consultar qué tipo de carrera tienen que hacer para poder en el exterior. Hay otros de y quieren tener de acá, donde hay para cubrir muchos " Personas de mediana edad : "El segundo segmento, que es también el más grande, es de gente de 35 a 45 años, matrimonios con chicos de 10 a 12 años que atraviesan una situación compleja y quieren asentarse en otro lado"

: "El segundo segmento, que es también el más grande, es de gente de 35 a 45 años, que atraviesan una situación compleja y quieren asentarse en otro lado" Adultos: "Es gente de entre 55 y 70 años que quiere terminar sus vidas en lugares más estables y entonces me consultan cómo podrían hacer para pasar su jubilación acá".

El último segmento es el que más preocupa a la fundadora de ArgentApp. "La verdad es que es súper complicado con una jubilación en pesos, además vender una propiedad es difícil y volver a empezar a esa edad es muy complicado. La alternativa es hacerlo como emprendedor y para eso nosotros los orientamos", amplía.

Con uno u otro público, lo cierto es que ArgentApp proyecta un año de pleno crecimiento a pesar de la pandemia y ya está pensando en posibles nuevos productos que ayuden a todos los que quieran probar suerte del otro lado del mundo.