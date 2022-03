Punto por punto, todo lo que querías saber sobre impresión 3D

Qué es la impresión 3D, qué impresora es mejor, que material debo seleccionar, qué puedo hacer en 3D o qué programas es mejor. Acá mirá las respuestas

En qué consiste la impresión 3D

Entendemos qué es la impresión 3D como un proceso donde se producen objetos tridimensionales a través de una impresora 3D. Este proceso se hace mediante un tipo de material que en capas de forma sucesiva se ponen una encima de otra hasta completar la pieza.

La impresión 3D se fabrica a partir de un modelo 3D digital a uno real que podemos tocar haciéndolo de forma que sea una réplica perfecta.

Cómo funciona la impresión 3D

La impresión 3D necesita de un software además de la impresora 3D con sus respectivos materiales para poder funcionar. Como ya dije antes, el proceso de impresión 3D consiste en crear objetos de tres dimensiones a partir de la superposición de capas de abajo hacia arriba.

Para poder imprimir en 3D, necesitaremos contar con un modelo de alguna pieza y una herramienta de corte para poder editar y preparar la pieza para la impresión. También necesitaremos contar con los diferentes materiales que tendremos que poner en la impresora para poder crear la pieza. Esto se puede decir que es como las impresoras convencionales, necesitan de tinta para poder imprimir en una hoja.

El funcionamiento de cada impresora 3D es diferente, ya que existen diferentes tipos. Pero eso lo hablaremos en el siguiente apartado.

Con una impresora 3D el límite es tu imaginación

Qué tipos de materiales y de impresoras 3D hay

Existen una gran variedad de tipos de impresoras según los materiales que existen. Pero hay dos que son las más comunes, excepto si quieres una impresora 3D para tu empresa, por ejemplo las que construyen casas. Porque sí, existen impresoras 3D que pueden fabricar una casa.

De las impresoras 3D que te voy a hablar son las más comunes y las que prácticamente cualquier usuario está metido en el mundo de la impresión 3D tiene en sus casas.

Impresora 3D de resina

La impresora 3D de resina es el material que soporta la impresora. Estas impresoras están formadas por un láser UV. El proceso de la creación del objeto se hace cuando se proyecta una imagen en una superficie llena de resina, cambia su estado de líquido a sólido. El láser que tiene la impresora 3D solidifica las áreas de cada capa, para poder conseguir la pieza de tres dimensiones.

El funcionamiento de esta impresora es muy simple, tan solo tenemos que llenar el tanque con la resina. Después la máquina baja la base para empezar a crear las capas desde abajo hacia arriba. Por último, el láser UV dibuja un patrón de una sola capa en la resina, para hacer que esta capa se solidifique.

En estas impresoras, lo que debemos de tener cuidado es en la resina. La resina es tóxica, y es por eso que siempre recomiendo el uso de guantes cuando la estemos manipulando o limpiando la impresora 3D. En caso de que la resina te llegue a tocar la piel, te recomiendo que te laves enseguida las manos. Si te llega a pasar alguna vez, puede que tan solo tengas alguna quemadura, pero si estas en constante manipulación sin protección puedes desarrollar alergia a la resina.

Con esta tecnología se pueden llegar a imprimir símiles de órganos humanos

Impresora 3D de filamento

La impresora 3D de filamento utiliza un material de plástico derretido. A diferencia de las impresoras 3D de resina, este material no es tóxico pero sigue teniendo el mismo funcionamiento de las capas. La impresora, lo que hace es colocar una capa sobre otra para poder así, crear el objeto tridimensional. Estas impresoras, son las más comunes entre los usuarios ya que estas son más económicas que las impresoras 3D de resina. La impresión con una impresora de filamento, no conseguirá la misma calidad en el objeto que una impresora 3D de resina.

Una de las ventajas que tiene esta impresora, es que existen muchos tipos de filamento que podemos usar además de contar con filamentos de diferentes colores.

Qué se puede hacer en una impresora 3D

Con una impresora 3D se puede hacer prácticamente de todo. Si bien, ves que pueda llegar a ser pequeña la impresora, no es impedimento para crear piezas grandes, ya que estas se pueden hacer por separado para después pegarlas.

¿Existen impresoras 3D económicas en el mercado?

Gracias a la evolución de la tecnología actualmente podemos comprar tecnologías económicas para nuestro uso personal. Hace unos años, esto era impensable ya que las impresoras eran muy caras y no estaban accesibles para el alcance de los usuarios.

Ahora en cualquier tienda física o tienda online, podemos tener una gran variedad de impresoras 3D que podemos elegir para poder hacer nuestras piezas en nuestro hogar.

Te recomiendo, que antes de adquirir una impresora, te informes de cómo es su calidad y funcionamiento, ya que cada una puede llegar a ser un mundo con diferentes calidades en el resultado final.

Se pueden imprmir elementos muy complejos, que luego se ensamblan, como este motor

¿Quién puede empezar a imprimir en 3D?

Cualquier usuario que quiera empezar con el mundo de la impresión en 3D puede hacerlo. Para poder imprimir no es necesario tener conocimientos de modelado 3D, ya que existen una gran cantidad de páginas donde podemos conseguir las piezas ya sea de pago o gratis. En estas páginas, los usuarios colocan sus piezas para que otras personas las descarguen y puedan imprimirlas en sus casas.

Por lo que si estás en duda de si adquirir una impresora o no por no tener ciertos conocimientos, tan solo tendrás que conocer lo mínimo de la impresión y de cómo funciona tu impresora. Así que, te animo a que pruebes esta gran experiencia, ya que cuando tengas creadas tus propias piezas, no vas a poder parar de crear más y más, indicó Profesional Review.