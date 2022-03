Qué es la "discordización", y de qué manera influye en tu navegación diaria en internet

Luke Correia hizo referencia a la "discordización" de Internet como el fenómeno causado por la transición de la información, de webs abiertas e indexadas que hacían fácil localizar el contenido a plataformas semiabiertas o cerradas en las que los contenidos se opacan y se hace mucho más difícil llegar a ellos. De océanos a jardines vallados.

Discord se ha llevado la metonimia de un término peyorativo, pero no tiene la culpa de este fenómeno. Simplemente hacerse importante tiene peajes a pagar como este, y el ejemplo de Discord es perfecto: comunidades que comparten mensajes y conversaciones a menudo interesantes, que resultarían útiles a mucha gente más allá de la que también está en ese servidor, pero a donde resulta casi imposible llegar para quien está fuera. En una web, serían accesibles a través de cualquier buscador, y los hipervínculos ayudarían a su difusión y localización. Lo mismo aplica a otros entornos como cuentas de Twitter con el candado puesto o grupos de Telegram.

En un nivel inferior, que sigue siendo accesible pero donde la información está acotada y tiene su presencia en buscadores muy reñida, están entornos como Reddit, o Forocoches. Ningún editor de ningún gran medio publicaría sus dudas sobre temas personales o embarazosos como qué hacer ante una situación financiera delicada o cómo tratar una incipiente almorrana, pero en ambientes anónimos como Reddit o Forocoches, sí.

the discordization of the internet is fucking brutal i hate trying to find information about any remotely niche topic only to discover its hidden somewhere within a discord server with 80 channels at 50k posts per second — Luke Correia???? (@LukeCorreiaVA) December 26, 2021