Cada vez más argentinos recurren a las fintech: cuánta plata prestan, para qué la usan y cuáles son las ventajas

El público menos bancarizado encuentra un prestamista ágil y dispuesto en las fintech, con una gran variedad de oferta. Las eligen jóvenes y maduros

Las fintech fueron las principales proveedoras del primer crédito de las personas en la Argentina durante 2021, con 22% de la torta de préstamos, ya sea a través de apps o webs que se fondean en bancos o con inversores, o bajo sistemas de financiamiento colectivo (crowfunding).

Pero todavía tienen mucho terreno por recorrer. Por ejemplo, en Estados Unidos pasaron de atender el 5% del mercado de créditos a otorgar hoy el 44%, con un fuerte crecimiento en el último año.

Ualá, el unicornio argentino fundado por Pierpaolo Barbieri que trazó un ecosistema alrededor de una app asociada a una Mastercard prepaga, informa a iProUP que "los créditos que otorgaron subieron 106% en el último año. Se trata de más de 800.000 líneas, entre préstamos personales y cuotificación de compras".

La tendencia es confirmada por Naranja X, que repuntó 350% durante 2021. "Más de 400.000 clientes accedieron a un préstamo y para 45.000 de ellos fue su primera experiencia en tomar un crédito", confía a iProUP Nicolás Alsina, Head of Credits, Payments & Cross Selling de la compañía, y agrega que el año pasado "se entregaron más de 900.000 líneas por un total superior a $20.600 millones".

Por su parte, Afluenta, plataforma que une a personas que necesitan financiación con usuarios que pueden dárselo, casi triplicó su oferta de créditos el año pasado. La firma fundada por Alejandro Cosentino había registrado una caída en sus operaciones durante 2020.

En tanto que Wenance confirma a iProUP un alza sostenida de 20% en los últimos cinco años, lo que es muy importante si se tiene en cuenta que en 2020 esta industria se desplomó en conjunto ante la incertidumbre de la pandemia.

"Actualmente, llevamos financiados más de 400.000 créditos. Siguiendo el modelo buy now, pay later, lanzaremos una tarjeta propia y comenzamos a financiar en punto de venta", añaden.

Desde Alprestamo, que une a clientes que requieren crédito con entidades que pueden proporcionarlo y opera en Argentina, Uruguay y México, indican a iProUP que "el sector fintech posee una amplia diversidad de jugadores, productos y verticales en constante evolución que ofrecen líneas que los usuarios pueden obtener a través de un celular".

Las fintech permiten obtener dinero en el acto solicitándolo desde un celular

"Billeteras virtuales, tarjetas para transferencias de fondos, pagos electrónicos, inversiones, créditos, análisis de gastos, criptomonedas, son parte de la extensa gama que brindan los integrantes del sistema", precisan.

Por su parte, Matías Friedberg, cofundador de Adelantos.com, vertical de microcréditos de Ixpandit Fintech Factory, cuenta que "el proceso punta a punta, desde que se ingresa a la página por primera vez hasta que se tiene el crédito disponible en la cuenta bancaria, dura menos de dos minutos, se puede realizar las 24 horas y el 90% se concreta a través de un móvil".

El mercado de préstamos fintech

Según datos de Equifax Argentina y la Cámara Argentina de Fintech provistos a iProUP , el mercado el mercado local de créditos se compone de la siguiente forma:

Fintech: 22%

Tarjetas de crédito: 14,2%

Bancos públicos, mixtos o privados de segunda línea: 12,9%

Financieras: 11,8%

Bancos provinciales o municipales: 10,5%

Bancos de primera línea: 9,4%

Retails: 8,6%

"Frente al desequilibrio real entre el nivel de ingresos y de gastos de los hogares, la opción de financiar el consumo, más que una alternativa es una necesidad. Esa situación explica, en medida, el gran desarrollo del sector fintech en los últimos años", analiza Máximo Diez, CMO de Wenance.

Para el ejecutivo, "la falta de acceso al crédito se convirtió en un problema que afecta tanto a personas fuera del sistema bancario como a quienes están dentro pero parcialmente atendidos". Sin embargo, desde varias fintech reconocen que el principal target de esta industria son los no bancarizados.

"Cada día aparecen nuevas empresas que buscan onboarding online y más clientes que ven a las fintech como la única forma para financiarse, relegando a un segundo plano las condiciones financieras del producto", comenta Matías Torres, CEO de iKiwi.

Desde Afuenta, Cosentino indica que "las fintech incorporamos sectores a los que los bancos y financieras tradicionales no atendían, por lo que más que competir, agrandamos la torta". De todos modos, reconoce que también hay un "reemplazo" de los bancos tradicionales "en el segmento de personas que buscan la conveniencia y el no tener que ir a una sucursal, sino manejarse con una app".

En una encuesta de la Cámara Fintech, los líderes de la industria remarcan que es muy importante centrarse en el desarrollo de ofertas específicas para sectores que aún no tienen acceso al crédito.

En este sentido, Alsina revela: "En Naranja X se generó un nuevo score no financiero para analizar hábitos, recursos y comportamiento de pago de las personas por fuera de las variables típicas que analiza el sistema tradicional".

"Gracias a esta iniciativa, en 2021 le dimos la oportunidad de acceder al sistema a más de 51.000 nuevos clientes que, de otra manera, no hubieran podido solicitar préstamos o tarjetas por no estar bancarizados, no tener un trabajo estable o antecedentes económicos", asegura.

El universo de créditos que otorga

Los préstamos que se consiguen en una fintech pueden ir desde menos de $5.000 a más de $500.000.

En tal sentido, Alprestamo calcula que el rango de fondos solicitados en 2021 varió entre $4.000 y $300.000. Por su parte, Friedberg remarca que el monto medio es de $8.000 (el máximo es $20.000) y con un plazo de seis meses. En el otro extremo, se encuentran Naranja X, con líneas de hasta $750.000 y 36 cuotas fijas; o Iudú, con montos máximos de $670.000 a devolver hasta en 60 cuotas.

Por su parte, en Ualá se puede elegir la cantidad de pagos y el día del mes para abonar. Luego, el total se acreditará en la cuenta. Sus opciones son:

Préstamos personales: hasta $500.000 y en 6, 12, 18 o 24 meses

Cuotificación: financiar consumos realizados de hasta seis meses de antigüedad, con tope de hasta $5.000, en 1, 3 o 5 cuotas. Se dispone del dinero en el acto

Desde el unicornio aseguran que los préstamos están disponibles para usuarios seleccionados: cuanto más se usa la tarjeta. mayor es la probabilidad de obtenerlos.

Más de la mitad de los créditos se utiliza para saldar deudas

Añaden que el promedio para préstamos personales es de $50.000, principalmente para compras, refacciones o pago de deudas. En tanto, las cuotificaciones rondan los $1.200 promedio.

Quiénes y para qué son los préstamos

Si bien se cree que quienes recurren a las fintech en busca de un crédito son los jóvenes, AlPrestamo asegura que "el rango de edad de los usuarios va de los 18 a los 80 años".

"Al contar con rangos etarios y sectores diversos, las personas los solicitan para adquirir todo tipo de bienes, saldar deudas y hasta para invertir. Por eso hablamos de un universo muy amplio", agregan.

Según el estudio de la Cámara Fintech, el desglose de financiamiento por edades es el siguiente:

18 a 25: 6,5% de los créditos

26 a 35: 30%

36 a 50: 40,2%

Mayores de 51: 23,3%

"Esto demuestra que las fintech no sólo son elegidas por los jóvenes, sino que su oferta de productos y servicios también ha sido atractiva para segmentos de mayor edad", comenta a iProUP Luciano Bernardoni, gerente de Ventas de Equifax Argentina.

Por su parte, Adelantos.com realiza cada tres meses una encuesta entre sus clientes para conocer cuáles son sus necesidades. De la última edición se desprende que:

El principal motivo (51%) es cancelar deudas

Las dos otras grandes razones son arreglos de la casa (12%) y pago de servicios (8%)

El 30% recurrió a esta ayuda financiera por primera vez durante 2021

"La ventaja más valorada es la flexibilidad y facilidad para solicitar un préstamo de manera 100% digital y con acreditación en el acto, porque le permite a esa persona lograr una meta o cubrir un imprevisto", concluye Alsina, de Naranja X.