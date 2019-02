Samsung presentó el Galaxy S10: conocé en detalle todas sus versiones

La firma surcoreana presentó en San Francisco su nueva línea de smartphone de alta gama. Nuevo diseño y conectividad 5G, las grandes novedades

Samsung cumplió con las expectativas en su lanzamiento más importante de 2019. En la ciudad de San Francisco, el gigante surcoreano presentó su nueva línea de smartphones S10, compuesta por tres variantes que buscarán acaparar el olimpo de un mercado móvil cada vez más disputado.

El S10+ es el "top tier" de la marca, y con el que buscará sentar las bases de un nuevo mercado ultra premium, con especificaciones de altísima gama. El S10e es la opción de entrada al segmento más alto, con una combinación de hardware de alta potencia en un cuerpo compacto. Por último, el S10 5G es la primera gran propuesta para los usuarios que contraten las primeras redes de quinta generación, disponibles a partir de este año.

A grandes rasgos, no hubo sorpresas en cuanto a lo anunciado. Tal como había adelantado iProUP en la previa al evento, la mayoría de las características de los tres modelos se conocían desde hacía semanas e, incluso, meses.

Las principales novedades están en las nuevas tecnologías incluidas en estos productos. Una de las más importantes es la introducción del Dynamic AMOLED Display: la primera pantalla HDR10+ certificada promete un mejor contraste de colores y suma un pequeño orificio donde se ubica la cámara y los sensores.

Esto se traduce en un diseño frontal sin biseles ni "muescas" (como las que utiliza Apple en el iPhone), permitiendo una estética de "pura pantalla".

El Dynamic AMOLED display suma además el primer lector de huellas ultrasónico, capaz de actuar en tres dimensiones y no en dos, como ocurre con el resto de las propuestas disponibles en el mercado.

Pasando a la cámara, Samsung sumó innovaciones como los nuevos lentes de gran angular con un campo de visión de 123 grados, similar al rango del ojo humano. También se agregó la tecnología "Super Steady" para brindar mejor estabilidad en tomas de video en calidad UHD HDR10+.

Por último, apostará fuerte a la inteligencia artificial con el agregado de una Unidad de Procesamiento Neural (NPU). Según la compañía, esta herramienta fue diseñada para tomar fotos de calidad profesional "sin necesidad de seleccionar de manera manual ningún tipo de configuración extra".

En lo que refiere a consumo energético, se trabajó para hacer de los nuevos S10 los más eficientes del mercado. En este sentido, incorporó la tecnología Wireless PowerShare, lo que permitirá a los usuarios cargar otros dispositivos compatibles con el estándar Qi.

En este apartado, la firma también vuelve a hacer uso de la inteligencia artificial, ya que su software optimiza de forma automática el consumo de la CPU y RAM y estabiliza la temperatura del dispositivo. Asimismo, el sistema aprende sobre los usos diarios para iniciar las apps más utilizadas de forma más rápida.

5G, el gran desafío

Samsung quiere dominar el mercado de redes de quinta generación desde el principio. Para ello, se adelantó al resto de las marcas al ser la primera en ofrecer un dispositivo móvil compatible con el esperado 5G.

El Galaxy S10 5G está alimentado con un procesador Qualcomm Snapdragon 855, anunciado a finales de 2018. Este componente permitirá a los usuarios acceder a redes de velocidad "gigabit", hasta cuatro veces superiores a las actuale 4G.

Sin embargo, el despliegue de esta tecnología será lento. Este año, serán apenas un puñado de operadoras las que ofrezcan planes 5G a sus usuarios. En Argentina, se habla de 2022 como la fecha en la que este tipo de infraestructura se habilite a los usuarios finales; sin embargo, resta mucho camino por recorrer en cuanto a desarrollo de redes y adjudicación de los espectros necesarios.

¿Por qué este tipo de conectividad tiene un potencial componente disruptivo? Según los especialistas, 5G habilitará a una nueva era de las comunicaciones móviles, permitiendo a los usuarios acceder a contenidos Ultra HD, de realidad virtual o realidad aumentada directamente desde la nube.

Según Samsung, una red 5G permitirá además descargar la temporada entera de una serie en minutos, correr juegos de manera "cloud" sin lag o realizar videollamadas en 4k desde cualquier lugar.

En rigor, la versión 5G del S10 será un modelo limitado del S10 estándar, ya que tendrá una pantalla de 6.7 pulgadas, una batería de 4.500 mAh y cámara diseñada para capturar contenido en 3D.

Las especificaciones de cada uno de los modelos se componen de la siguiente manera:

Galaxy S10

Pantallla: 6.1 pulgadas Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED, 19:9 (550ppi)

Cámara Trasera: triple lente con Dual OIS

- Telephoto: 12MP AF, F2.4, OIS (45°)

- Wide-angle: 12MP 2PD AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123°)

- zoom óptico de 0.5X/2X, y digital de 10X

Cámara frontal:

- UHD Selfie: 10MP 2PD AF, F1.9 (80°)

RAM: 8GB

Almacenamiento interno: 128 GB/512 GB (expandible vía MicroSD)

Batería: 3,400mAh con carga rápida

Procesador Samsung Exynos 9820 / Qualcomm Snapdragon 855 (Versión 5G)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Galaxy S10e

Pantallla: 5.8 pulgadas Quad HD+ Flat Dynamic AMOLED, 19:9 (522ppi)

Cámara trasera: Dual con OIS

- Wide-angle: 12MP 2PD AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123°)

- zoom óptico de 0.5X, zoom digital de 8X

Cámara frontal

- UHD Selfie: 10MP 2PD AF, F1.9 (80°)

RAM: 6GB / 8GB

Almacenamiento interno: 128 GB/256 GB (expandible vía MicroSD)

Batería: 3,100mAh con carga rápida

Procesador Samsung Exynos 9820

Sistema operativo: Android 9 Pie

Galaxy S10+

Pantallla: 6.4 pulgadas Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED, 19:9 (438ppi)

Cámara Trasera: triple lente con Dual OIS

- Telephoto: 12MP AF, F2.4, OIS (45°)

- Wide-angle: 12MP 2PD AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123°)

- zoom óptico de 0.5X/2X, y digital de 10X

- Telephoto: 12MP AF, F2.4, OIS (45°)
- Wide-angle: 12MP 2PD AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)
- Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123°)
- zoom óptico de 0.5X/2X, y digital de 10X

Cámara frontal:

Front: Cámara dual

- UHD Selfie: 10MP 2PD AF, F1.9 (80°)

- RGB: 8MP FF, F2.2 (90°)

RAM: 8GB / 12GB

Almacenamiento interno: 128 GB/512 GB / 1TB (expandible vía MicroSD)

Batería: 4,100mAh con carga rápida

Procesador Samsung Exynos 9820 / Qualcomm Snapdragon 855

Sistema operativo: Android 9 Pie

Precios y disponibilidad

Los Galaxy S10, Galaxy S10+ y Galaxy S10e estarán disponibles en los colores Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow y Flamingo Pink. El Galaxy S10+ también estará disponibles en dos modelos premium con acabado cerámico: Ceramic Black y Ceramic White.

Los tres modelos estarán disponibles en locales y en línea a partir del 8 de marzo en mercados seleccionados de todo el mundo. Los precios comienzan en u$s 899.99 para el Galaxy S10, u$s 999.00 para el Galaxy S10 + y u$s 749.99 para el Galaxy S10e.

Los pedidos anticipados comienzan el 21 de febrero. Aquellos que reserven un Galaxy S10 o Galaxy S10 + recibirán un par de Galaxy Buds (cuyo valor será de u$s129) de forma gratuita.

Por ahora, no hay fecha estimada de la llegada de estos dispositivos a Argentina. La empresa maneja de forma tentativa el mes de abril, pero hasta el momento no hay nada confirmado.