CEO de Uber trabaja como repartidor por un día: cuánto ganó y cómo fue su experiencia

Si bien algunos datos y la experiencia del CEO demuestran que los repartidores de Uber pueden ganar algo más del salario mínimo en los Estados Unidos, lo cierto es que esto es solo una parte del contexto en general.

Para nadie es un secreto que desde su nacimiento, Uber se enfocó en desarrollar una sólida estrategia de construcción de marca en donde la atracción de empleados fue una de las constantes.

La razón no es otra más que la de preservar su polémico modelo de negocio, el cual fue duramente criticado por las prestaciones y garantías que entrega a sus colaboradores.

En esta línea, la plataforma de movilidad hizo un nuevo y peculiar movimiento en el que la imagen de su CEO, Dara Khosrowshahi, quiso reforzar esta estrategia publicitaria.

El director ejecutivo de la firma decidió convertirse en un repartidor de Uber Eats por un día, experiencia que narró con detalles. Aunque el esfuerzo pudo ser una gran estrategia de posicionamiento, la realidad es que para muchos repartidores de Uber, los hechos narrados no concuerdan con lo que realmente sucede.

Spent a few hours delivering for @UberEats . 1. SF is an absolutely beautiful town. 2. Restaurant workers were incredibly nice, every time. 3. It was busy!! - 3:24 delivering out of 3:30 online. 4. I'm hungry - time to order some ???????????? pic.twitter.com/cXS1sVtGhS — dara khosrowshahi (@dkhos) June 27, 2021

La iniciativa fue narrada por el propio CEO de Uber desde su cuenta oficial de Twitter en donde comenzó su historia con un tweet en el que indicaba: "Pasé unas horas entregando para @UberEats. 1. San Francisco es una ciudad absolutamente increíble. 2. Los trabajadores del restaurante fueron increíblemente amables, todo el tiempo. 3. ¡¡Estaba ocupado !! – 3:24 entregando de 3:30 que estuve en línea. 4. Tengo hambre".

El mensaje fue acompañado por una foto en la que mostraba que con 10 viajes habría ganado cerca de u$s98.91, con 45 puntos en la aplicación.

Más tarde, compartió otra imagen en la que contó que habría hecho seis de los diez viajes entre las 11:51 hrs. y las 17:35 hrs., con un descanso total de cuatro horas entre algunas entregas.

Afirmó también que solo pasó poco menos de cuatro horas realmente conectado a la aplicación y realizó entregas durante aproximadamente tres horas y media.

Al cierre del día, el CEO de Uber aseguró que habría conseguido ganancias por u$s106.71, lo que supone un sueldo cercano a los u$s30 por hora.

La cantidad llamó la atención si se considera que según un estudio de 2020 de Gridwise, el repartidor promedio de Uber en San Francisco gana u$s23.34 por hora, sin incluir gastos del vehículo, como el mantenimiento y el combustible.

En la misma línea, datos de Glassdoor indican que el salario medio por hora de un trabajador de Uber Eats varía entre u$s12 y u$s18, mientras que desde Payscale, indican que la cifra se reduce a u$s13 por hora alrededor de $13 por hora.

Con este antecedente, y aunque muchos usuarios aplaudieron las intenciones de Khosrowshahi por entender el trabajo de los repartidores, otros tantos aseguraron que las cifras aún ganadas por el CEO son irreales en la tarea de mantener un hogar y cubrir los gastos diarios.

El detalle está en las horas de descanso y la falta de prestaciones que padecen los colaboradores. Algunos informes demuestran que el tiempo que los trabajadores pueden pasar conectados a sus plataformas sin realizar una entrega puede resultar en salarios por debajo del mínimo.

Además se puede percibir que esta ganancia no es constante. El hecho fue nuevamente comprobado por el CEO de Uber, que en una segunda jornada como repartidor ganó la mitad de lo reportado el primer día.

Day 2 good - not as good as day 1. More downtown routes w traffic and apt drop offs a pain. More fast food, lower tips. @SFGiantsFans fan tried to kill me. Maybe he knew I’m a @Mets fan ????. Super busy - 2:01 working from 2:02 online. And … Picked up from my first dark store. pic.twitter.com/6Pp8r4MIIB — dara khosrowshahi (@dkhos) June 27, 2021