Con toda la tecnología: este es el nuevo vehículo eléctrico de la empresa Huawei

Se trata del Arcfox Alpha S.A., un coche eléctrico que será desarrollado en base a HarmonyOS, la plataforma de conducción autónoma, integrando además componentes fabricados por Huawei involucrados en la seguridad y conducción del coche eléctrico.

En este sentido, Arcfox Alpha S representa un coche premium equipado con LiDAR y que tendrá capacidad para alcanzar un nivel 3 de autonomía, según lo expresado por Huawei. Esto permitirá que el coche eléctrico pueda acelerar, frenar y transitar dentro del tramo establecido, por su propia cuenta, pudiendo también realizar otras acciones como adelantar, reconocer e interpretar señales de tránsito.

Cabe destacar la autonomía de un coche es medida en niveles que van de 0 a 5 por lo que 3 no se ve como un mal estado para iniciar.

En lo que respecta a las prestaciones del Arcfox Alpha S, es poco lo que se sabe hasta el momento. Solo se ha dado a conocer que presentará un sistema de conducción autónoma compuesto por 12 cámaras, 13 radares ultrasónicos y un chip de Huawei integrado con una potencia de 352 Tops.

ARCFOX Alpha S with Huawei AV tech.Video à la @WholeMarsBlog editing.Driving in China is much more complex than in California.~$36,400 (est.)-429mi range-Level 3+-Not geofenced-5G connectivity-6 mmW radars-12 cameras-13 ultrasonics-3 LiDARs-352 TOPS Huawei chipset pic.twitter.com/bFVJbHqYRk — Taylor Ogan (@TaylorOgan) April 15, 2021