¿Por qué Sony invierte u$s200 millones en Epic Games, la firma que desarrolló el exitoso Fortnite?

Sony Group Corporation se convirtió en accionista minoritario de la empresa en julio y ahora decidieron añadir más fondos a Epic Games

Se acaban de hacer públicos los nuevos movimientos económicos de Epic Games, creadores de Fortnite, que completaron una ronda de financiación de u$s1.000 millones para seguir creciendo en el futuro en las diversas ramas que tiene la firma, tanto a nivel tecnológico como en su propia tienda digital.

Sony apuesta fuerte

De esa cifra se destaca que u$s200 millones proceden de una inversión estratégica realizada por parte de Sony Group Corporation.

"La inversión está basada en la cercana relación de ambas compañías, reforzando la misión compartida de promover el arte en tecnología, entretenimiento y servicios online conectados socialmente", indicaron desde Epic Games.

Sony ya había invertido en Epic 250 millones de dólares en julio de 2020

Epic busca brindar experiencias revolucionarias a través de su variedad de tecnologías de vanguardia que respaldan a los creadores en los juegos y en la industria del entretenimiento digital.

"Estamos entusiasmados de fortalecer nuestra colaboración para brindar nuevas experiencias de entretenimiento a personas de todo el mundo. Creo firmemente que esto se alinea con nuestro propósito de llenar el mundo de emoción, a través del poder de la creatividad y la tecnología", resaltó Kenichiro Yoshida, presidente y director ejecutivo de SGC.

No es la primera vez que Sony Group Corporation realiza un movimiento similar. El pasado mes de julio de 2020 invirtió u$s250 millones para adquirir una participación minoritaria. Con esta refinanciación, el capital de Epic Games está valorado en u$s28.700 millones. Una cifra bastante considerable, y con la que se minimizan un poco las pérdidas millonarias que tiene la empresa con las técnicas que siguen desde la plataforma digital Epic Games Store.

Tim Sweeney continúa siendo el accionista mayoritario de Epic Games. El responsable celebró el anuncio al remarcar que están "agradecidos con nuestros inversores nuevos y existentes que apoyan nuestra visión de Epic y Metaverse".

"Su inversión ayudará a acelerar nuestro trabajo en torno a la creación de experiencias sociales conectadas en Fortnite, Rocket League y Fall Guys, al tiempo que empodera a los desarrolladores y creadores de juegos con Unreal Engine, Epic Online Services y Epic Games Store", añadió.

Más unión entre PlayStation y Epic Games

Alloy será jugable pronto en Fortnite

Esta noticia llegó poco tiempo después de haber conocido que Aloy, protagonista de la saga Horizon Zero Dawn, una de las más importantes de PlayStation, tendrá un evento propio en Fortnite. Ya se conoció en portales especializados los primeros detalles y también se mostró la primera ilustración de la guerrera diseñada con el característico estilo del battle royale que es furor en todo el mundo.

El juego tuvo un éxito en todo el mundo, llegando incluso en agosto de 2020 a lanzarse en versión PC, algo que sorprendió a gran parte de los jugadores ya que Sony había apostado mucho dinero para mantenerlo como exclusivo de la Playstation 4.

En esa misma línea, también sorprendió saber que Horizon Zero Dawn Complete Edition estará disponible gratis a partir del 20 de abril para todos los usuarios de Playstation, incluso para los que no tienen el servicio PS Plus.

Esta edición incluye The Frozen Wilds, la expansión que lleva a Aloy a una nueva zona jugable en el norte del mapa. El límite para canjearlo será el día 15 de mayo.

Fuente: 3Djuegos