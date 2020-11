Instagram hará cambios en sus búsquedas: ¿cómo afectará a tu perfil?

Por el momento, la función se ha implantado en países angloparlantes como los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda

Instagram actualizará su funcionalidad de búsqueda para que los usuarios puedan encontrar contenido a partir de palabras clave. Hasta ahora, únicamente se podían hacer búsquedas a través de los hashtags, así como con las etiquetas de ubicación, nombres de usuario y nombres de perfil.

El hecho de no poder buscar con palabras clave comportaba que muchos contenidos que no utilizan etiquetas quedaran al margen de las búsquedas de los usuarios, limitando el posible impacto de las publicaciones.

Según informó el diario digital TechCrunch, los usuarios ahora podrán realizar sus búsquedas usando palabras clave que pueden aparecer en los pies de fotos y videos colgados en el feed.

Por el momento, la función se ha implantado en países angloparlantes como los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda y se espera que pronto llegue a más idiomas.

Esta nueva opción de búsqueda a partir de palabras clave de Instagram funciona al permitir a los usuarios que utilicen conceptos o frases en lugar de tener que buscar por hashtag.

Por ejemplo, si queríamos buscar ideas para crear nuestra oficina en casa, hasta ahora teníamos que buscar a partir de etiquetas como #homeofficeinspiration o #Ideasteletrabajo. Pero con la nueva funcionalidad, podremos buscar este contenido escribiendo algo así: "inspiración para la oficina en casa". A partir de aquí, Instagram nos mostrará resultados de publicaciones relacionadas con este tema, incluso si no están específicamente etiquetadas con hashtags específicos.

Se desconoce de qué manera Instagram puede determinar cuál es el contenido de una publicación sin depender de hashtags. Tampoco se conoce la capacidad de la inteligencia artificial de la red para entender los sinónimos y presentar publicaciones relacionadas a partir de estos conceptos.

Según explicó un portavoz citado por el diario digital The Verge, Instagram utiliza el aprendizaje automático para "encontrar contenido de la más alta calidad que sea relevante para el usuario". Lo que no detalla es si esta tecnología sirve también para el reconocimiento de imágenes.

Los expertos en marketing digital creen que esta funcionalidad permitirá optimizar el resultado de las publicaciones, más allá del uso de los hashtags. Esta novedad también puede hacer modificar la forma en la que los usuarios presentan sus contenidos.

Instagram cambiará sus búsquedas.

¿Quién mirá tu perfil de Instagram?

Instagram no revela quién visita tu perfil. Sin embargo, existen algunos trucos con los que podrás deducir quién revisa tu perfil de forma habitual. Atención: todos los programas, aplicaciones y webs que prometen revelar a las personas que miran tus fotos, en realidad lo único que hacen es acceder a tus datos personales. Incluso, muchas pueden instalar algún tipo de virus o malware en tu teléfono o PC.

En el caso de haber instalado una de estas aplicaciones, recomendamos que te asegures de desinstalarla y eliminarla por completo de tu teléfono, además de borrar todos los datos y carpetas que haya podido crear en el celular.

La primera pista para saber las personas que miran habitualmente tu perfil se encuentra entre los usuarios que ingresan a tus historias. Cuando compartes una foto, un video o una publicación, durante 24 horas se compartirá con el resto del mundo, tiempo suficiente como para hacer recuento de esos usuarios fieles que no se pierden ni una en cuanto a las actualizaciones de tu vida se refiere.

Si además de ver tus historias, reaccionan a estas, participan en tus encuestas e incluso te mencionan en sus propias historias, estos usuarios sin duda consultan casi cada día tu perfil.

Otro comportamiento delator es la interacción con tus publicaciones. Por ejemplo, esos "Me gusta" fugaces que aparecen en fotografías de 2012 vienen a demostrar que esa persona ha realizado una revisión fotobiográfica de tu perfil.

Puede ocurrir que la persona, al ser consciente de que se le ha resbalado un "Me gusta" en una foto tuya antigua, recule y quite el corazón. Entonces Instagram no indicará la notificación correspondiente en el menú que aparece pulsando el corazón que se encuentra en la zona inferior de la aplicación. Pero si estuviste atento o justo usabas el móvil en el momento en el que se escapó ese "Me gusta", habrás sido testigo del descuido.

También otra táctica para llamar la atención es la de dar "Me gusta" de forma compulsiva a varias fotografías para que cuando revises las notificaciones, veas de forma repetida su perfil.

Si en vez de un perfil particular tienes una cuenta de empresa, en cada fotografía del perfil podrás ver unas estadísticas sobre la interacción de tu publicación como el número de "Me gusta", de comentarios, de veces compartida y guardada, visitas al perfil y el alcance.

Toda esta información es numérica, no revela ni los perfiles que visitaron el perfil ni los que guardaron la fotografía ni los que la vieron accediendo, por ejemplo, a través de los "hashtag". Las únicas interacciones a las que podrás poner nombre y cara son las de los 'me gusta' y las de los comentarios.

Facebook integró su mensajería con Instagram.

Integración entre Facebook e Instagram

Facebook avanza en la integración de sus plataformas de mensajería. Hace años que lo anuncia y lo prueba, pero la red social ha oficializado en octubre la función que permite a los usuarios de Messenger e Instagram enviarse mensajes entre una aplicación y otra.

Y, además del lanzamiento de mensajería multiplataforma, Instagram también recibió una revisión importante de su sistema de DM (mensajes directos), que se ampliará con funciones tomadas de Messenger.

Las nuevas herramientas de mensajería de Instagram incluyen mensajes que desaparecen, autoadhesivos, emojis personalizados, colores de chat, nuevas formas de bloquear mensajes no deseados y la introducción de la función Watch Together de Messenger, que le permite ver videos con amigos durante una videollamada.

Por el momento, los usuarios de Instagram pueden rechazar la actualización si así lo desean, pero dada la apuesta de Facebook, tarde o temprano se impondrá este modelo.

Además de la mensajería multiplataforma, los usuarios de Instagram y Messenger también pueden buscar perfiles en ambas aplicaciones simultáneamente. En este caso, podemos optar por no utilizar estas funciones. Sin embargo, no está claro exactamente cuándo y dónde estarán disponibles los mensajes multiplataforma de Instagram y Messenger.

Según informó la cadena televisiva estadounidense CNN, la función se está "probando en mercados selectos y se expandirá globalmente en los próximos meses". No hay un cronograma público sobre cuándo Facebook también podría comenzar a integrar su otra aplicación de mensajería, WhatsApp.

En 2019, el director general ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, adelantó su plan para enfocar sus redes sociales hacia la comunicación privada. "La mensajería privada, las historias efímeras y los grupos pequeños son, con mucho, las áreas de comunicación en línea de más rápido crecimiento", explicó Zuckerberg el año pasado.

Al integrar mensajes en sus diversas aplicaciones, cada una de las cuales tiene más de 1.000 millones de usuarios, Facebook espera capturar la mayor cantidad posible de este mercado.

La combinación de estos servicios es un gran desafío de infraestructura, particularmente en lo que vendrá con la integración de WhatsApp, que está cifrada de extremo a extremo.