Ni Fortnite ni Tinder: esta es la aplicación que que más dinero generó en lo que va de 2020

Aunque el índice de facturación de las aplicaciones sobre las que más se habla es mucha, se llevarán una sorpresa sobre la que realmente se lleva la corona

Esto nos ha dejado locos porque nunca nos lo hubiéramos esperado. Creíamos que iba a ser algo como Fortnite o Tinder pero no ha sido así: Google One — el equivalente de Amazon Prime del gigante de Mountain View — se convertido en la app que más genera dinero del mundo Android durante la primera mitad de 2020.

Por primera vez, según la compañía Sensor Tower, la app de Google One se ha convertido en la más lucrativa de la Play Store. Tinder sigue ganando en la clasificación general que une la Apple App Store con Google Play Store — con ganancias de u$s 433 millones pagados por todos los solteros desesperados del mundo. Pero en el mercado de Android, Google One es la reina de las apps aunque no tenemos los datos exactos de ganancias.

Google One

La suscripción a Google One cuesta u$s 19.99 anualmente por un total de 100GB de almacenamiento en la nube. Los usuarios de Google tienen un servicio básico de 15GB. Hay opciones hasta 30TB, que cuesta la friolera de u$s 3000 al año.

Te puede interesar Salud digital: la Justicia emitió una dura condena a una Obra Social por falta de atención

Para sorpresa de muchos, es Google One la aplicación que más viene facturando durante 2020

Para que Google One haya llegado al top, por lo menos 10 millones de usuario de Android deberían haberse suscrito durante los últimos seis meses (55.000 al día), algo que es impresionante pero que sólo representa el 1% de todos los usuarios de Android.

Google One te permite añadir cinco miembros de la familia, hablar con expertos de Google, y tener mejores precios en servicios de Google como reservas de hoteles y créditos Google Play.

Sin embargo, al contrario que Amazon Prime, no ofrece YouTube Premium o YouTube Music, que siguen costando dinero, indicó Tech Radar.