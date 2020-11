Mientras sigue el conteo de votos, Twitter arremete contra Trump: la app etiquetó como engañosos 38 de sus tuits

La red social Twitter ha etiquetado como "engañosos" el 38 por ciento de los tuits publicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el pasado martes, cuando se celebraron las elecciones presidenciales en el país.

El presidente de Estados Unidos ha estado empleando su cuenta de Twitter para hacer afirmaciones sobre fraude electoral o sugiriendo que había ganado las elecciones en estados en los que todavía no se había terminado el recuento de votos.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020