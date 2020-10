Una empresa argentina fue elegida como uno de los mejores lugares para trabajar en todo el mundo

Entre ellas se destaca Mercado Libre, en el 8vo puesto, de origen nacional. Se trata de la encuesta de clima laboral más representativa a nivel global

Great Place to Work, autoridad mundial en cultura laboral, anunció, a través de un evento online, el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo (World’s Best Workpaces), compuesto por una lista de las 25 multinacionales que obtuvieron la mejor valoración de sus empleados en cuanto a clima de trabajo, luego de responder a 60 preguntas que componen la encuesta Trust Index.

Al igual que en 2019, Cisco volvió a encabezar el ranking, seguida este año por DHL Express y Hilton. Le siguen, en el top 10, Salesforce, Stryker, Mars, Adecco, Mercado Libre, SAS Institute y EY. Para llegar a ese resultado, se tomó en cuenta la opinión de más de 10 millones de empleados, a lo largo de 97 países, perteneciente a 10.000 organizaciones.

Las empresas de tecnología, con 8 representantes en el ranking, pertenecen al sector con mayor presencia en la lista mundial. Ellas son: Cisco, Salesforce, Mercado Libre, SAS, Intuit, SAPA SE, Adobe y Dell.

Entre ellas, vale destacar el crecimiento de Mercado Libre, una empresa de origen argentino y con su base de operaciones en nuestro país, que ingresó al top ten pasando del puesto 13 al 8vo.

"El 2020 es un año con grandes desafíos históricos. Apareció un nuevo virus y el cierre de los mercados, con el objetivo de "aplanar la curva", desencadenó una gran recesión de una magnitud similar a la Gran Depresión", señaló Ed Frauenheim, Director de Contenidos en Great Place to Work, quien luego agregó que "el 2020 también marcó un hito en cuanto a la gestión humana y la rápida reacción de Los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo, que convirtieron esta situación en una oportunidad para mejorar, para ser creativos en la forma en que cuidan a las personas, para profundizar su compromiso con la comunidad y para conectarse con gran valentía a través de nuevas formas".

Lo cierto es que, en este año tan complejo, el promedio de confianza, orgullo y camaradería de las empresas del ranking fue, al igual que en 2019, el más alto de la década, con 85 %. Entre ellas, vale destacar a Hilton, del sector turismo, que vio frenada por completo su actividad, y a pesar de ello, luego de implementar diferentes acciones para sus empleados y la comunidad, el 92% de sus colaboradores lo consideraron un excelente lugar para trabajar.

Otro de los aprendizajes de este año es que aquellas empresas que se centran en las personas, incluyendo aquellos sectores o comunidades históricamente marginados, son los que mejor logran sortear las crisis, como la que está viviendo el mundo actualmente. En la crisis de 2007-2009, las compañías que lideraron el ranking de Los mejores lugares para trabajar registraron una ganancia del 14,4%, mismo período en el que el S&P 500 perdió un 35,5% y el FTSE 100 mostró una caída del 31%.

Para la elaboración de este ranking, desde 2019 hasta mediados del 2020, los colaboradores respondieron más de 60 preguntas a través de la encuesta Trust Index. En base a ese conjunto de datos, Great Place to Work reconoció también a Los Mejores Lugares para Trabajar en los Estados Unidos y Canadá, América Latina, Europa, África, Asia y Oceanía. Con esos datos, se pudo identificar a Los mejores lugares para trabajar en el mundo.

Mercado Libre, en el top 10

La expansión regional de Mercado Libre sigue cosechando galardones. La empresa más valiosa de la Argentina, que supera los u$s $62.000 millones de capitalización en Wall Street, fue seleccionada hoy entre las diez mejores empresas para trabajar en todo el mundo.

La compañía fundada por Marcos Galperin, que tiene sus oficinas centrales en Buenos Aires y opera ubicaciones en otros seis países, quedó en el octavo puesto del ranking anual de mejores empleadores, difundido por Fortune. El año pasado había alcanzado el 13° lugar.

Felicitaciones @Mercadolibre. Reconocido por @GPTW_US como uno de los 10 mejores lugares para trabajar DEL MUNDO. Sigamos haciendo historia, agregando valor a las sociedades, creando grandes equipos y generando empleo en América Latina #OrgulloMELIhttps://t.co/57dEMOZam1 — Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 13, 2020

"Felicitaciones @Mercadolibre. Reconocido por @GPTW_US como uno de los 10 mejores lugares para trabajar DEL MUNDO", escribió Galperin en su cuenta de Twitter. "Sigamos haciendo historia, agregando valor a las sociedades, creando grandes equipos y generando empleo en América Latina #OrgulloMELI", completó el fundador de la empresa

Mercado Libre nació en Buenos Aires en 1999, como una plataforma online dedicada a la compra-venta de artículos en modalidad directa o por subastas. Con los años, se expandió a las áreas de la logística y las finanzas digitales, y supera hoy los 13.500 empleados en la región.

"Estamos muy orgullosos de seguir generando empleo de calidad en toda la región y de ser nuevamente elegidos entre los 10 mejores lugares para trabajar del Mundo según Great Place to Work. Hoy más que nunca es fundamental acompañar y apoyar a miles de pequeñas empresas y emprendedores que obtienen su principal fuente de ingreso a través de nuestra plataforma en toda la región. Para lograrlo, es clave atraer y comprometer al mejor talento, ofreciendo una experiencia única", informaron al diario La Nación voceros de la firma.

Meli imparable

La compañía fue una de las grandes ganadoras de la cuarentena, al capitalizar los nuevos hábitos de consumo a partir de las medidas de aislamiento dispuestas en diferentes países de la región para frenar la expansión del coronavirus.

Líder del comercio electrónico regional, duplicó su facturación en el segundo trimestre de 2020, llegó a u$s 878,4 millones según su balance oficial, y obtuvo una ganancia de u$s 89,3 millones.

La firma de Galperin se mide en el ranking con firmas multinacionales de reconocimiento global.

Ese desempeño impulsó el valor de su acción, que ganó un 115% en lo que va de 2020. El último día de 2019 cerró a u$s 583, y hoy en Wall Street cotiza a u$s 1257. De esta forma, su valuación supera los u$s 62.386 millones.

La firma de Galperin se mide en el ranking con firmas multinacionales de reconocimiento global. El listado, gestionado por la firma Great Place To Work, es encabezado por Cisco. Luego se ubican DHL Express, la cadena hotelera Hilton, la tecnológica Salesforce, Stryker, Mars, Adecco Group, SAS y EY.