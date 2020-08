Polaroid no teme a la transformación digital: cómo es su impresora de bolsillo que imprime fotos al instante

Polaroid no teme a la transformación digital: cómo es su impresora de bolsillo que imprime fotos al instante

La popular marca de cámaras instantáneas Polaroid lanzó Hi-Print, una impresora fotográfica de bolsillo que permitirá imprimir fotos en menos de un minuto

La popular marca de cámaras instantáneas Polaroid lanzó Hi-Print, una impresora fotográfica de bolsillo que permitirá imprimir fotos en menos de un minuto, con una dimensión de 17.50 x 10.10 x 4.60cm para hacer fotos 2×3.

Hay que recordar que Polaroid detuvo la producción en 2008, pero un grupo de fans salvó la última fábrica de Polaroid y ha estado produciendo cámaras y películas desde entonces. The Impossible Project se convirtió en Polaroid Originals en 2017, y luego en Polaroid en marzo de este año.

Con esta nueva marca se lanza este primer producto, una impresora portátil de sublimación de tinta, Polaroid Hi-Print, con cartuchos de impresión todo en uno, emparejados con una aplicación móvil iOS / Android a través de Bluetooth.

Cómo es

Para imprimir una foto se necesita la app en el smartphone, desde donde se pueden agregar filtros, superposiciones, marcos, texto y más. Después se enviará el resultado a la impresora, para que imprima a la hoja de papel fotográfico del tamaño de una tarjeta de crédito, usa calor y cuenta con una capa resistente al agua y a las manchas.

Cada cartucho contiene 10 hojas de papel fotográfico de 54 x 86 mm, y la batería de la impresora debe tener capacidad para 20 impresiones por carga.

El Hi-Print ya está disponible por un precio sugerido de 99,99 euros . Como era de esperar, lo caro es la tinta y el papel. Un paquete de dos cartuchos cuesta 16,99 euros.

El comeback de Polaroid

En 2009, los amantes de la fotografí­a instantánea tuvieron una grata noticia. La clásica cámara Polaroid había regresado e iba a estar en el mercado a principios de 2010.

La empresa Summit Global Group, quien tiene la licencia de Polaroid, asumió la fabricación de las cámaras y la producción de la pelí­cula correrá a cuenta de Impossible Project.

La cámara volvió a las tiendas en 2010 con versiones digitales y analógicas. Pero además, también volvieron a fabricar los cartuchos de pelí­cula aptos para los viejos modelos.

No obstante, tras varios años en el mercado, a mediados de 2008 Polaroid anunció su definitiva bancarrota. Sin embargo, muchos de sus usuarios no aceptaron la defunción de la fotografí­a instantánea y decidieron poner en marcha The Impossible Project.

El objetivo realmente parecí­a imposible: conseguir una fórmula para fabricar cartuchos que funcionaran con las máquinas ya existentes en el mercado.

"Los grandes retos a los que nos enfrentamos ahora mismo son poner un nombre a los cartuchos (el de Polaroid no lo pueden usar porque está registrado), el diseño del packaging, el sistema y la composición del plástico y el marco, los paquetes y los costes", explicó Marlene Kelnreiter en 2009, de Impossible Project.

Este grupo conseguió fabricar una pelí­cula en blanco y negro que se puso a la venta a principios del 2010. Pero además, la comercialización de cartuchos se realizó en principio a través de Internet y de algunas distribuidoras con las que ya habían establecido contactos.

La fabricación de pelí­cula fue posible gracias al apoyo de más de 9.000 fans que desde todas partes del mundo apoyaron el proyecto mediante la compra de camisetas en su sitio web.

También fue crucial la ayuda de antiguos empleados de Polaroid, "que con sus conocimientos nos ayudaron a fabricar una nueva pelí­cula instantánea".

"La compañí­a que tiene la licencia de Polaroid quiere que trabajemos juntos para fabricar una edición limitada de cartuchos que llevarán por nombre Polaroid", destacaron en aquel momento desde Impossible Project. "Parece que, después de todo, el proyecto no era tan imposible", concluyeron.