Fueron innovadoras pero terminaron fracasando: 10 tecnologías adelantadas a su tiempo que no tuvieron éxito

No siempre ser un adelantado es sinónimo de éxito, ya que puede suceder que el mercado no esté listo para adoptar lo que se ofrece. Mirá algunos casos

No todos los nuevos productos de tecnología están abocados a triunfar y, de hecho, el camino está lleno de cadáveres de proyectos que pudieron cambiarlo todo pero se quedaron solo en un buen intento. En algunos casos se trataba de una buena idea mal ejecutada; otras, un gran producto que era demasiado costoso, un artículo de nicho que no podía atraer a una gran audiencia o simplemente una idea futurista que estaba demasiado adelantada a su tiempo. Hemos reunido algunos de los más sonados fracasos tecnológicos que, aunque visionarios, nacieron estrellados.

AT&T Picturephone (1970)

Hubo un tiempo en el que la idea de un videoteléfono parecía tan futurista e imposible como la teletransportación o los autos voladores, y AT&T intentó cambiar esta realidad con su servicio Picturephone que fue lanzado comercialmente el 30 de junio de 1970.

Por el "increíble" precio u$s 160 al mes (equivalentes a u$s 1.000 en dinero de hoy), además de 25 centavos por minuto después de una media hora "gratis", los usuarios pueden llamar a uno de los otros cientos de teléfonos con imagen repartidos por los Estados Unidos. No nos sorprende que fracasara aunque servicios como Skype y FaceTime demuestran que AT&T estaba en el camino correcto, aunque posiblemente demasiado pronto (y sobre todo, demasiado caro).

Polaroid Polavision (1977)

Imagina poder adoptar el enfoque instantáneo de la fotografía promovida por Polaroid y aplicarlo a imágenes en movimiento: no suena demasiado espectacular en una época en la que se filman películas completas desde teléfonos, pero ciertamente sonó bastante impresionante en 1977.

Polavision incluía una cámara, una película y un visor de películas que le permitían grabar rápidamente tu propia película y proyectarla. Pronto entenderemos por qué fracasó la idea: las películas no incluían sonido, duraban solo 2.5 minutos cada una y requerían una luz increíblemente brillante para poder filmar debido a la baja velocidad de la película. La gente optó por cámaras Super 8 a corto plazo aunque fuera necesario el envío de las películas para su revelado; un poco más adelante, ambos sistemas serían reemplazados por cintas VHS y la llegada de la videocámara.

LaserDisc (1978)

Quien piense que el DVD fue el primer formato de video casero basado en disco está muy equivocado: lanzado en 1978, el LaserDisc ofrecía una calidad de imagen y sonido muy superior a las cintas VHS y fue pionero al añadir el contenido adicional de las películas que luego se convirtieron en una parte clave del argumentario de DVD y Blu-ray.

Esta tecnología tenía serios inconvenientes: los discos en sí eran fáciles de dañar, los costosos reproductores LaserDisc podían ser muy ruidosos y no había forma de grabar programas de televisión con ellos. Finalmente murieron en la década de 1990.

Power Glove (1989)

Parece inimaginable que un producto llamado "guante de poder" (Power Glove) pudiera fracasar pero lo hizo. Lanzado por Mattel en 1989 como accesorio NES, ofrecía a los usuarios una nueva forma de interactuar con los juegos de Nintendo a través de varios gestos.

Aunque se convirtió en un éxito de culto, no alcanzó el triunfo de masas necesario para su viabilidad y, como el resto de las tecnologías en esta lista, tuvo un final abrupto. Sin embargo, está bastante claro que este es el mismo concepto que luego se adoptaría con más éxito para tecnologías como Wiimote de Nintendo, PS Move y controladores de movimiento para Oculus Rift y HTC Vive, con lo que no iban desencaminados.

Newton MessagePad de Apple (1993)

La PDA de Apple, el Newton MessagePad, se suponía que sería el próximo gran éxito de Apple después del Macintosh. Llegó al mercado en 1993 a un precio de u$s 699 con reconocimiento de escritura a mano capaz de identificar 10.000 palabras desde el primer momento y algunas impresionantes habilidades de intelgencia artificial para programar reuniones, tecnología infrarroja para transmitir datos a otros dispositivos y otras novedades que llegaron demasiado pronto.

Desafortunadamente, nunca captó la atención del gran público a pesar de que Apple lanzó una serie de nuevos modelos que mejoraron progresivamente. Fue un cúmulo de elementos los que lastraron la trayectoria del producto como una recepción en prensa negativa y la falta de conectividad sencilla a Internet confirmaron que el MessagePad fuera considerado uno de los mayores fracasos en la historia de Apple.

Virtual Boy (1995)

Virtual Boy fue la primera incursión de Nintendo en la realidad virtual y fracasó estrepitosamente por varias causas: para empezar, el precio inicial de Nintendo para los auriculares fue de alrededor de u$s 180 (equivalentes a u$s 300 hoy), una suma considerable para una experiencia de juego móvil especialmente cuando cualquiera que buscara una consola portátil podría comprar una Game Boy por mucho menos dinero.

Pese a gastar casi u$s 25 millones en marketing y bajar su precio, Nintendo no pudo evitar el desastre y Virtual Boy acabó en dique seco. Pronto llegaron quejas además sobre una serie de efectos adversos para la salud, como náuseas y dolores de cabeza tras su uso. El producto mordería el polvo menos de un año después de su lanzamiento. Pese a su fracaso, el paso en falso de Nintendo fue crucial en su aventura el mundo de la tecnología de realidad virtual.

Sony Glasstron (1996)

Con un costo de u$s 900 (u$s 1.350 hoy), el Sony Glasstron era una pantalla montada en la cabeza que prometía replicar "la experiencia visual de un televisor de 52 pulgadas a 6.5 pies". Dentro había dos pantallas LCD gemelas de 0.55 pulgadas cada una con una resolución de 180,000 píxeles.

Con audífonos estéreo y una bolsa de palomitas, sería como si estuvieras sentado en una sala de cine real, pero el mercado no lo entendió así al considerar el aspecto com ridículamente y recibir también quejas por las náuseas que generaba su uso.

Confirmamos, de todos modos, que es el antepasado de la generación más exitosa de los sistemas VR en la actualidad.

WebTV y MSN TV (1996)

¿Quién no recuerda los sonidos del módem de antaño intentando conectarse a internet por teléfono? ¿Y los grupos de noticias de Usenet y los temas MIDI? Los que tienen más años rememoran esto con nostalgia. Uno de estos productos era también los primeros intentos por la emisión en streaming que fracasaron estrepitosamente debido fundamentalmente a una pésima calidad en la transmisión y unos controles que hoy en día consideraríamos burdos.

El intento más notable de un decodificador conectado a la web fue WebTV que ofrecía correo electrónico basado en TV y navegación por Internet a través de un teclado inalámbrico. Más tarde fue rebautizado como MSN TV por Microsoft pero no logró asentarse en el mercado pese a que hoy los televisores inteligentes están prácticamente en todas partes .

Sega Dreamcast (1998)

Todavía nos duele que el Dreamcast no solo se considere un fracaso comercial, sino que además haya puesto fin a los días de gloria en los que Sega era un fabricante de hardware brillante, y no un mero editor que produce los juegos de Sonic the Hedgehog.

De alguna forma, el Dreamcast puede haber representado el final de una época, pero fue increíblemente futurista en otros aspectos. Por ejemplo: incluía un módem en cada consola que permitía a los jugadores de todo el mundo competir entre sí, además de participar en tablas de clasificación, chatear o descargar contenido. ¡Y todo esto en los lejanos días de 1998!

HD DVD (2006)

¿Recuerdas cuando podías elegir entre HD DVD y Blu-ray? Bueno, tal vez no, ya que esta guerra de formatos fue bastante efímera. Con la esperanza de llevar las glorias de la visualización de alta definición a los salones de nuestras casas, el HD DVD ofreció una resolución completa de 1080p, hasta 30 GB de almacenamiento en disco y extras como menús interactivos y diversos materiales complementarios. Se podían comprar reproductores de Toshiba y de otras marcas a precios que iban desde los u$s 500 a los u$s 800. Si poseías una Xbox 360, también podías comprar un lector externo de DVD HD por unos u$s 200.

Sin embargo, después de que Warner Bros. anunciará que su material solo sería compatible con Blu-ray a principios de 2008, otras grandes compañías de entretenimiento hicieron lo mismo, así como los principales minoristas del mercado estadounidense, como Best Buy y Walmart. Los discos Blu-ray eran capaces de una mayor capacidad de almacenamiento (hasta 50 GB por disco), y aquellos que pensaban tanto en las películas como los videojuegos podían comprar una Playstation 3, en esos días, una "nueva" consola que venía con un reproductor de Blu-ray incorporado. Reforzado por el apoyo de las principales compañías de entretenimiento del mundo, el Blu-ray era el camino a seguir si estabas interesado en HD. El HD DVD y sus productores afiliados de hardware y contenido abandonaron este barco que se hundía en la nada a principios de 2008, indicó Digital Trends.