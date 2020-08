Así será Apple One, el "combo de suscripciones" la empresa

Así será Apple One, el "combo de suscripciones" la empresa

La empresa de la manzana ofrecerá diferentes suscripciones para los que quieran Apple Music y Apple TV Plus, o a los que deseen tener más espacio en iCloud

Previo al lanzamiento del iPhone 12, Apple anunciará su paquete de suscripciones este mismo año, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.

El servicio se llamará Apple One y tendrá diferentes paquetes de suscripción, dependiendo a lo que se quieran suscribir los usuarios de entre la cartera de servicios de Apple, desde Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, iCloud y Apple News Plus.

El reporte de Bloomberg todavía no revela los precios para las suscripciones, pero menciona que el ahorro que los usuarios recibirían al suscribirse a alguno de estos planes sería de entre u$s 2 y u$s 5, que si se suscriben a los mismos pero de forma independiente.

El paquete básico en principio ofrecería acceso a Apple Music y Apple TV Plus. Un segundo paquete ofrecerá los mismos dos servicios y agregará Apple Arcade.

La tercera opción contará con esos tres servicios y también con Apple News Plus. La versión más completa, que se lanzaría el próximo año, contaría con el acceso a los cuatro servicios y también a almacenamiento de iCloud.

¿Para cuándo el iPhone 12?

Bloomberg dice que los paquetes y lo que incluyen podría cambiar, pero lo que se contempla hasta ahora es anunciar Apple One en octubre, en un evento junto al iPhone 12. Un reporte de la semana del 10 de agosto del bloguero Jon Prosser también apuntó al lanzamiento del iPhone 12 en octubre.

Apple no dio comentarios a Bloomberg.

El paquete de suscripciones de Apple ha sido rumorado por varios años, sobre todo por el éxito que tiene Amazon Prime, un paquete similar que ofrece Amazon y que da acceso a envíos gratis y rápidos y streaming de películas, series y música.

Al ofrecer un paquete por todas las suscripciones, los usuarios se ahorran algo de dinero que si pagaran por los servicios por separado.

Apple analizaría el lanzamiento de este paquete para seguir fortaleciendo sus servicios y aumentar los ingresos de estos. Apple obtuvo ingresos de US$13,156 millones de sus servicios, un aumento anual del 12.9 por ciento, de acuerdo con cifras anunciadas en julio.

¿Qué se sabe del dispositivo?

El posible nuevo iPhone 12, sufrió una nueva filtración que sorprendió a todos los fanáticos de marca de la manzana. A diferencia de sus predecesores, el iPhone 12 sería bastante más grande si lo comparamos con los otros dispositivos de Apple, es decir, el iPhone 11, iPhone X y iPhone SE 2020.

Al parecer el próximo teléfono de Apple, tendría cuatro modelos: el iPhone 12 (la versión estándar), el iPhone 12 Max, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max, todos ellos lucirán muy parecidos, pero tendrán grandes diferencias.

El próximo teléfono de Apple tendría cuatro modelos.

En base a las imágenes publicadas, el iPhone 12 (la versión estándar) tendría una pantalla de 5,4 pulgadas, el iPhone 12 Max (6,1 pulgadas), el iPhone 12 Pro (6,1 pulgadas) y el iPhone 12 Pro Max (6,7 pulgadas), este último sería el más grande y completo de la historia de la marca hasta ahora