Ni Apple, ni Google: esta es la empresa "más rentable" del mundo

La ganadora salió a bolsa a finales de 2019 y obtuvo una de las ganancias más altas del mundo, pero esto podría cambiar en 2020 por las crisis del covid19

El primer puesto de las empresas más rentables de 2019 se lo llevó Saudi Aramco, la corporación estatal de petróleo y gas de Arabia Saudita. Este ranking es organizado por la prestigiosa lista Fortune Global 500 de este año, publicada esta semana.

No obstante, teniendo en cuenta los datos y los resultados del segundo trimestre de 2020 de la compañía, publicados hace apenas unos días, puede que su coronación dure poco tiempo.

Saudi Aramco, que salió a bolsa a finales de 2019 y obtuvo unas ganancias por u$s 88.200 millones ese año, de las más altas del mundo, y justamente ese fue el monto que hizo que gane el primer puesto del ranking.

Pero debido a la caída del precio del petróleo, la baja en la demanda mundial provocada por la pandemia de coronavirus y las disputas dentro de la OPEP, las estimaciones sugieren que es poco probable que las ganancias de Saudi Aramco superen los u$s 50.000 millones este año.

Debido a la baja del precio del petróleo Apple podría escalar en el ranking

Esto pondría a la compañía petrolera saudí detrás de la compañía de inversión Berkshire Hathaway y Apple en el ranking de las empresas más rentables del mundo. De hecho, a pesar de la pandemia de coronavirus, hasta la fecha estas dos empresas han aumentado sus beneficios en 2020.

El resto del ranking

En 2019, Berkshire Hathaway ocupó el segundo lugar en la lista de las mayores empresas del mundo Fortune Global 500 en términos de beneficio, con un volumen de ganancias que alcanzaba los u$s 81.400 millones.

En tercer puesto se encuentra Apple, con u$s 55.300 millones, en cuarto lugar con u$s 45.200 millones está ICBC. En quinto lugar vuelve aparecer otra empresa tech estadounidense, con u$s 39.200 millones está Microsoft.

En sexto puesto está el gigante oriental de China Construction Bank, con u$s 38.600 millones. En séptimo puesto se encuentra JP Morgan Chase con u$s 36.400 millones. Y por último, en octavo puesto, está Alphabet con u$s 34.300 millones.

Dado que, por lo general, los beneficios sólo los hacen públicos las empresas que cotizan en bolsa o las que tienen previsto hacerlo, las ganancias de muchas empresas de todo el mundo, en particular las empresas estatales, son divulgadas con menor frecuencia y, por lo tanto, pueden no estar incluidas en esta clasificación.

El ranking

Top empresas innovadoras

Meses atrás, también se conoció el ranking de la agencia Boston Consulting Group (BCG), que dio a conocer cuáles son las 50 compañías, que según ellos, son las más innovadoras del mundo en 2020, de las cuales se destacan varias corporaciones Big Tech. Para BCG, las 50 empresas coronadas, se distinguen por el uso y aplicación de las tecnologías digitales en su modelo de negocio.

Este 2020, el ranking de las primeras 10 empresas más innovadoras lo ocupan únicamente firmas que se dedican a la tecnología: Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Samsung, Huawei, Alibaba, IBM, Sony y Facebook. En este panorama, resaltan especialmente Alibaba y Huawei, quienes escalaron varias posiciones con respecto a la lista total del año pasado.

Dentro del resto de 40 empresas, se encuentran otras tantas tecnológicas como Cisco (12), LG Electronics (18) y Oracle (25), al igual que compañías de diferentes industrias como Nike (16), Costco (30), Volkswagen (32), Nestlé (42), Novartis (47), Coca-Cola (48) y otras