Comprar acciones de Tesla ahora es más fácil: la "jugada maestra" de Elon Musk para atraer inversores

La decisión llega poco después de que el fabricante de automóviles alcanzara la cotización como la firma del sector más valiosa del mundo

Tesla anunció que dividirá sus acciones en un intercambio de 4 por 1 -es decir, que cada acción se fraccionará en cuatro- en una medida que busca hacer que el precio de las acciones sea menos costoso para los inversores individuales.

La decisión llega poco después de que el fabricante de automóviles alcanzara la cotización como la firma del sector más valiosa del mundo. Sus acciones subieron con las noticias en las operaciones extrabursátiles.

Cada accionista registrado el 21 de agosto recibirá un dividendo de cuatro acciones ordinarias adicionales por cada acción, dijo el martes la fabricante de automóviles eléctricos de Silicon Valley. Las operaciones comenzarán sobre una base ajustada dividida el 31 de agosto.

La división es una decisión para capitalizar el reciente aumento de Tesla, que ha llevado su valoración a alrededor de u$s256.000 millones, superando el valor de Ford Motor Co. y Toyota Motor Corp. combinadas.

Con un precio de hasta u$s1.643 en las últimas semanas, las acciones están fuera del alcance de muchos inversores pequeños, en un momento donde esta industria está en pleno crecimiento.

Los analistas elogiaron la medida como una decisión oportuna para capitalizar el reciente aumento del precio de las acciones de Tesla.

"En un momento en el que el apetito por las acciones y la historia general de los vehículos eléctricos continúa ganando impulso, creo que es una decisión inteligente", asegura a Bloomberg Dan Ives, analista de Wedbush. El movimiento de Tesla sigue una división similar por parte de Apple, que según Ives es probable que otros gigantes tecnológicos emulen.

Cabe destacar que Apple hizo un anunció similar hace poco, con una división de acciones de 4 por 1 después del cierre del 30 de julio, y los operadores minoristas las han amontonado, en una apuesta por obtener más ganancias.

Más accesible

Tesla ha sido una de las acciones favoritas de los operadores intradía y otros inversores minoristas, que han ayudado a impulsar las acciones a niveles récord.

El analista de Credit Suisse Dan Levy dijo en una nota a los inversores que la división hace que las acciones sean más accesibles tanto para los inversores minoristas como para los empleados de Tesla, y señaló que el alto precio de las acciones "puede haber sido una barrera para los inversores minoristas".

En su punto máximo el 20 de julio, el precio de las acciones de Tesla cuadruplicó a su mínimo de marzo: u$s361,22. Algunas de esas ganancias se produjeron en medio de especulaciones de que es probable que el fabricante de automóviles se una al S&P 500 después de que informara el último de una serie de trimestres rentables, lo que la convierte en una verdadera acción de preferencia y una compra obligada para los fondos mutuos y cotizados en bolsa que buscan imitar ese índice bursátil de referencia.

En las operaciones extrabursátiles del martes, Tesla subió hasta 8,4% a u$s1.490.

El momento de la división puede haber sido una sorpresa para los seguidores cercanos del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, en Twitter. Se le preguntó el 30 de junio si tenía alguna idea sobre una división de acciones de Tesla, y dijo que valía la pena discutirla en la reunión anual de la compañía, que no es hasta el 22 de septiembre.

Crecimiento sin techo

Elon Musk, su CEO, sigue de fiesta: el papel de su compañía creció 275% en 2020 y su "net worth" superó los u$s 70.000 millones: según Bloomberg, eso permitió desplazar a Warren Buffet, nada más y nada menos.

Tesla sigue innovando día a día

Hay más: el "market cap" (que se acerca hoy a los u$s 300.000 millones) del último semestre móvil se está acercando a u$s 150.000 millones. "Una vez que se alcanza el umbral, se desbloquearía 1,69 millones de opciones sobre acciones para Musk, que podría vender las mismas y obtener una ganancia de $ 2.400 millones", dijo Business Insider.

Con un "market cap" cercano a los u$s 300.000 millones, supera a la segunda terminal (Toyota) por más de u$s 100.000 millones. Además, Tesla tiene 27 veces más reservas netas que el BCRA y vale más que el PIB de Argentina, valuado en u$s 250.000 millones usando el CCL de $110, informó El Economista.