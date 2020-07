Marketing Digital: 5 tips infalibles para llevar tráfico de calidad a tu sitio online y vender más

Uno de los desafíos más comunes cuando estás empezando un emprendimiento probablemente sea cómo atraer más tráfico de calidad a tu tienda online

Atraer más tráfico a tu tienda online es complicado. Pero una vez que ya lográs tener más tráfico y que más y más personas lleguen a tu tienda, descubrís que llegan muchos pero compran pocos.

¿Qué está pasando? Finalmente lograste que la gente llegue a tu tienda, pero parece que a nadie le interesa lo que estás ofreciendo. "¿A nadie le gusta lo que ve? ¿Los precios estarán demasiado altos? ¿Qué falta? ¿Qué sobra?" son muchas de las preguntas lógicas que te pasarán por la cabeza.

Estos son los 5 errores comunes que quizás estás cometiendo a la hora de llevar tráfico a tu tienda, para que veas si es posible lograr que esas visitas se conviertan en ventas.

Errores comunes

Quizás lo que parecen "muchas" visitas no son tantas. El primer punto antes de sacar la conclusión que estás teniendo muchas visitas pero nadie compra, es asegurarte que realmente son muchas. A veces algunos números parecen altos, porque en la vida offline si 400 personas entran a tu local sería muchísimo, pero en el mundo online los parámetros son otros.

Al final, hacer clic en un anuncio es mucho más fácil, gratis y sin esfuerzo que subirse al auto, manejar, estacionar y entrar a un local. Con lo cual lo que para un mundo es mucho, no necesariamente es mucho para el otro.

No es solo poner el sitio online para vender

Teniendo en cuenta además que las conversiones (el % de personas que compran sobre el total de visitas que tenés) cuando estás empezando probablemente vayan en un promedio entre 1% y 3%; asumiendo que estás en el medio, tendrías que estar teniendo por lo menos 5.000 visitas por mes para lograr 100 ventas.

Así que lo primero que habría que revisar es que efectivamente muchas son muchas. Si ves que efectivamente estás teniendo un número alto de visitas, pero las ventas no van en proporción, entonces hay que pasar al resto de los posibles errores.

No estás llevando el tráfico correcto

Quizás estás teniendo realmente muchas visitas, pero no son las visitas correctas. No son personas que tengan las características que hayas definido de tu cliente ideal o target. Para ver un caso extremo, si tenés una marca de artículos para bebés, pero las personas que están llegando a tu tienda son mujeres que no tienen hijos; ahí hay un problema de segmentación. ¿Y entonces, para qué van a tu página? De nuevo, porque hacer clic es fácil y gratis.

Acá deberías asegurarte que las personas que llegan sean realmente potenciales clientes. Definir quiénes son para vos esos potenciales clientes, porque si no tenés claro vos a quién querés atraer exactamente, te va a pasar que vas a atraer a cualquiera. ¿Quién es realmente tu cliente ideal? ¿Cómo es? Tenés que definir esto con el mayor detalle posible, para que justamente todo lo que hagas le hable únicamente a esa persona. Si no, tus mensajes te van a quedar tan genéricos que no vas a llamar la atención de nadie o que vas a llamar la atención de cualquiera que después no va a comprar.

Segmentar tus publicaciones para ese cliente que definiste. Una vez que tenés claro a quién querés llevar a tu tienda online, podés aprovechar las herramientas de segmentación de Facebook para mostrarle tus publicaciones sólo a ese tipo exacto de personas. Pero no sólo por edad o zona geográfica, sino que la magia está en hacerlo al mayor nivel de detalle posible, eligiendo por intereses, páginas a las que sigue o puesto de trabajo.

Si, por ejemplo, sabés que tu clienta ideal lee la revista "Ohlalá", podrías hacer un segmento en Facebook eligiendo eso como interés y mostrarle tus publicaciones sólo a mujeres que siguen a esa revista. Cuanto más aprendas y sepas de tu cliente ideal, más podrás aprovechar el poder de esa segmentación.

Testear, testear y testear más, porque uno de los errores más comunes al principio es hacer publicaciones en Facebook o Instagram para llevar tráfico a tu tienda online, pero no tomarte el tiempo de medir qué funciona. Podés armar por ejemplo diferentes públicos y probar cuál reacciona mejor a tus publicaciones. Luego al público que mejor funcione, probar mostrándole dos tipos de anuncio diferentes y ver cuál de esos funciona mejor, y así seguir y seguir. Hasta que encuentres el mix que mejor funciona para tu tienda.

No estás haciendo que esas visitas vuelvan

"Cerca del 96% de las personas que ingresan por primera vez a tu tienda no están listas para comprar" (Fuente: HusbSpot). Con lo cual puede ser lógico que estés teniendo muchas visitas pero pocas compras.

Apuntando correctamente al público se pueden generar ventas

El tema es qué hacer con esas personas que llegan, no están listas para comprar en ese instante, pero que sí podrían llegar a comprar después. El error más común es que no se hace nada. El foco está en llevar más y más tráfico, pero después no se nada para retener a esas personas y que vuelvan.

Las estrategias para lograr esto pueden ser:

Capturar el mail: uno de los objetivos principales que debería tener tu tienda online es conseguir el mail de esa visita que llega por primera vez. Como se sabe que en el 96% de los casos no va a comprar, lo que hay que conseguir entonces es que por lo menos deje su mail, para mantener la comunicación hasta que más adelante sí esté listo para comprar.

Hacer re-marketing con Facebook: una de las herramientas más poderosas de Facebook es la capacidad de hacer publicaciones a públicos personalizados en función de acciones que hagan en tu propia tienda online. Podrías, por ejemplo, mostrarle un anuncio sólo a las personas que visitaron determinada página de producto en tu tienda online pero no compraron; o a todas las personas que visitaron tu tienda online en los últimos 30 días; o a las personas que agregaron algo al carrito pero no compraron. Esta posibilidad es una de las herramientas más poderosas del marketing digital, pero que muchas veces no se aprovecha.

Las páginas de tus productos no son vendedoras

Otro de los errores comunes que pueden estar perjudicando tus ventas, es que tus páginas de productos no estén haciendo un buen trabajo como vendedoras.

Páginas de productos que tienen fotos de baja calidad o descripciones básicas o descripciones que sólo dicen "30x40cm, marrón", por ejemplo. Por alguna razón en tu tienda online eso mismo no te llama la atención, pero al final, tus páginas de productos son tus vendedoras. Son uno de los contactos más importantes que vas a tener con esa persona que llegó hasta ahí porque está interesada en lo que estás ofreciendo.

Para ayudarte a cerrar una venta, tu página debe tener:

Fotos de la mejor calidad posible para que la persona pueda hacer zoom y ver todo el detalle que quiera. Idealmente tener fotos del producto sólo pero también del producto en uso o en contexto, para poder dimensionar el tamaño o inspirar en cómo se podría usar o cómo se ve.Las descripciones tienen que estar completas pero además ser humanas, hablar con el tono de voz que le hablarías al cliente si estuviese delante tuyo.

Que no sea una lista de atributos nada más, es tu oportunidad para seguir conectando a esa persona con tu marca, así que intentá ponerle un poco de tu personalidad a tus descripciones. Que no sean iguales a la tienda de al lado.

Contestar todas las dudas que puedan surgir: más allá que tengas una sección con preguntas frecuentes o con el proceso de compra, si hay preguntas que sabés que te hacen una y otra vez y que pueden ser las barreras principales, debajo de las descripciones de los productos puede ser un buen lugar para volver a repetir las dudas más frecuentes.

Falta generar más confianza

Por último, pero una de las cosas más importantes, es que sin confianza no hay ventas, con lo cual uno de los errores que quizás estás cometiendo en tu tienda online es que te estén faltando elementos que te ayuden a generar esa confianza.

Analizar datos es vital para mejorar tu sitio

Puede ser que estés llevando el tráfico correcto, que tus páginas de productos estén realmente completas e inviten a comprar, pero que cuando esa persona ya está lista para agregar el producto al carrito y pagar, le empiecen a agarrar dudas de si será confiable comprar en tu tienda.

Algunos elementos que te pueden ayudar son:

Ponerle una cara a tu tienda online: aprovechar muy bien la sección de "Quién Soy" o "Quiénes Somos". Es una sección que suele estar muy poco aprovechada, con un texto básico o sin mucho corazón. Es tu oportunidad para generar ese contacto "más humano", como si estuvieses ahí.

Mostrar que otros ya confían en vos: con reviews, testimoniales, historias de clientes reales o una sección de "más vendidos", que muestre que otros ya eligieron esos productos.Mostrar que el proceso es claro y sin sorpresas: con una sección detallada de "cómo comprar", preguntas frecuentes y políticas claras.

Mostrar el producto tal cual es y lo más claro posible: con descripciones completas, fotos de calidad y toda la información relevante para alguien que está pensando en comprar.

Estar disponible y accesible fácilmente: información de contacto visible y clara, chat online o cualquier tipo de acceso fácil a hacerte preguntas que le puedan surgir antes de comprar.

Lo recomendable es que no intentes ajustar todo al mismo tiempo, primero porque te vas a volver loco y segundo porque no vas a poder ver cuál es el que más impacto tiene. Lo ideal sería que elijas de a uno, en función de dónde tenés la mayor oportunidad hoy, y que vayas haciendo los ajustes necesarios y midiendo el impacto en tus ventas, según un artículo del sitio America-retail.