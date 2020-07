¿Querías estar en modo invisible en tu WhatsApp Web?: te explicamos cómo hacerlo

Con esta función de WhatsApp Web los demás usuarios tampoco podrán saber si leíste un mensaje, ya que el color azul de confirmación no será visible

Una función que viene tomando fuerza desde hace tiempo es el modo incógnito en los navegadores y aplicaciones, pues esta herramienta le permite a los usuarios poderse mantener al margen y silenciosos mientras están en actividad sin que otros lo sepan.

En cuanto a WhatsApp Web, esta versión de la aplicación de Facebook brinda la posibilidad de que puedas conversar desde la app sin ser detectado como conectado por otros usuarios.

Lo único que necesitas es instalar una extensión del navegador de Google Chrome para poder activar la función.

Con sólo instalar una pequeña extensión podrás navegar y enviar mensajes de incógnito

Te puede interesar Barato y personalizable: así promete ser "Tito", el nuevo auto eléctrico de producción nacional

Activar el modo invisible en WhatsApp

Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la barra de búsqueda de la Chrome Web Store e instalar una extensión llamada Mode for WhatsApp Web.

Esta herramienta te hace invisible para los demás, por lo que podrás usar las versión web sin aparecer en línea en ningún momento.

Una vez se instale esta aplicación y aparezca en la barra de nuestra navegador, veremos que aparecerán otras funciones adicionales como que otros usuarios no podrán saber si leíste o no un mensaje, es decir, las líneas no cambiarán al color azul, así como tampoco podrán ver tu última conexión.

También se pueden agregar parámetros de lectura para que se active el visto del mensaje en un tiempo que nos interese y entre otras más funciones que puedes ir explorando mientras la usas, indicó FayerWayer.