Hollywood tiene un plan anti coronavirus: conocé a Erica, la primera robot que protagonizará una película

Este androidde nipón de inteligencia artificial será la protagonista de la cinta "b" que ya cuenta con una inversión de 70 millones de dólares.

Erica es el nombre de la robot japonesa que por primera vez en la historia del cine protagonizará un largometraje. Al igual que el argumento de una película del género de ciencia ficción, será la estrella principal de "b", película en la que ya se han invertido 70 millones de dólares en el filme.

La cinta cuenta la historia de un científico que descubre peligros en un programa que desarrolló para perfeccionar ADN humano y decide intentar ayudar a escapar a una robot con inteligencia artificial que él mismo diseñó, informó Perfil.

Hiroshi Ishiguro y Kohei Ogawa, son dos científicos nipones quienes crearon a Erica. Dentro de sus sus múltiples funciones, la robot aprendió a actuar bajo la famosa disciplina conocida como The Method. Algunos de los reconocidos actores que implementan esta doctrina son Christian Bale, Daniel Day Lewis y Jim Carey en su film Man on the Moon (1999). Erica fue programa para poder actuar bajo el mismo método el cual es popularmente conocido por su nivel de sacrificio y devoción.

Todavía no están confirmados los compañeros de reparto que junto a Erica interpretarán "b". Además los productores de la futura cinta, Bondit Capital Media, Happy Moon y Tenten Global Media, tampoco han decidido quién será el director a cargo del largometraje.

Originalmente Erica, según informó The Hollywood Reporter, iba a hacer su gran debut en la pantalla grande junto al director Tony Kaye, quien dirigió American History X. Pero finalmente este proyecto quedó truncado y parece que Erica tendrá una segunda chance para convertiste en una estrella del cine.

Cuando la realidad superó la ficción

La trama de esta cinta suena algo similar a la que planteó el aclamado director Alex Garland en su ópera prima, Ex Machina (2014). En aquella película protagonizada por Alicia Vikander. La trama de esta film es parecida a la que plantea "b", ya que se trata de un robot de inteligencia artificial el cual desea conocer el mundo exterior.

Pero no es la primera película que pone sobre la mesa la idea de un robot con similitudes a las de un ser humano. En Her de Spike Jones (2013), se eleva esta cuestión a nivel aún más alto, al contar la historia de amor entre un ser humano y su sistema operativo.

Pero en Simone de Andrew Niccol (2002), se plantea una idea similar a la de Erica. Pero con la diferencia de que Simone es una mega estrella del cine pero que no existe ya que es un software.

Al igual que muchas estrellas de Hollywood, Erica no tuvo un buen comienzo en su carrera actoral. Pero con el anuncio del lanzamiento de "b",la robot japonesa por ahora ya consiguió su primer papel protagónico.