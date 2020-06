¿Querés ver todo el contenido que Netflix da en otros países?, es más sencillo de lo que pensás

El contenido de la plataforma varía según la ubicación del usuario, y muchas series y películas ven diferenciado su día de lanzamiento y disponibilidad

Varias plataformas de streaming, como es el caso de Netflix y Amazon, limitan el contenido que muestran según la ubicación del usuario. Por eso, para poder evitar esta limitación y acceder a un catálogo completo se deberá recurrir a una VPN (Red Privada Virtual).

De este modo, al acceder a esta red, usuarios de Argentina, Chile o Perú, uno de los tantos en la lista, podrán acceder a todo el contenido disponible para un usuario de Estados Unidos.

¿Para que sirve una VPN ?

La Red Privada Virtual permite saltearse la filtración de contenido por región. Además, las empresas suelen utilizar estas redes para que sus empleados, desde sus casas, hoteles, etc., puedan acceder a recursos corporativos que, de otro modo, no podrían.

Asimismo, ofrece una capa superior a la de las conexiones normales que posee la mayoría de las personas, y permite realizar una configuración de información de cifrado de punta a punta (frase que aparece a los usuarios de Whatsapp cuando realizan una videollamada, dando a conocer que la llamada es segura y nadie externo puede acceder a ella), en este caso viaja desde el dispositivo hasta el servidor.

Con una VPN podrás acceder a contenidos que no estaban disponibles para tu región

Listado de VPN para poder acceder a todos los títulos disponibles en las plataformas de streaming

- Surfshark : Ofrece acceso a 15 librerías de Netflix y garantía de reembolso de 30 días.

- Express VPN: Permite conectarse a más de 3.000 servidores VPN en 160 ubicaciones y en 94 países. Se destaca en la descripción del producto que ofrece "velocidad y ancho de banda ilimitados".

- NordVPN: Permite conectarse a más de 5.000 servidores en 60 países. Además de ofrecer cifrado de información, también bloquea el acceso a sitios maliciosos.

- CyberGhost: Cuenta con una red de más de 6.000 servidores en 90 países. Ofrece servicio de atención al usuario 24/7.

- Ultra VPN: Es de fácil instalación, cuenta con soporte para el cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, según los usuarios que lo probaron, ofrece buena velocidad.

- HMA: Tiene más de 70 servidores en todo el mundo, permite hasta 5 conexiones en simultáneo y velocidad de banda ancha ilimitada.

- ZenMate: utiliza un cifrado AES-256 de grado militar. El sistema se conecta automáticamente al servidor VPN más rápido que esté disponible según la ubicación del usuario.

- PureVPN: Cuenta con cifrado grado militar, tunelización dividida y funciona con más de 2.000 servidores distribuidos en más de 180 lugares.

Por qué el catálogo de Netflix no es igual en todos los países

Actualmente, Netflix tiene presencia en más de 190 países. Cuenta con 158 millones de suscripciones. En España, el catálogo tiene más de 1.160 series y 2.359 películas. En el catálogo estadounidense se pueden ver 1.844 series y más de 4.000 películas.

Se suele pensar que al ser una empresa creada en Estados Unidos, el catálogo allí sea más extenso. También hay que tener en cuenta que este país sigue siendo el líder mundial en cuanto a la creación de contenido audiovisual.

De una forma fácil y sencilla podrás ocultar tu ubicación principal y disfrutar de mucho más

Entre los factores que hacen de cada catálogo un mundo están:

- Preferencias regionales. Cada sociedad es diferente y, por eso mismo, es preciso adaptar el servicio a cada lugar. El contenido que interesa en Pakistán puede no ser el mismo que interesa en Reino Unido. Con lo cual, parte de la selección de contenidos de cada país depende de qué es lo que su población quiere ver o tiene interés por ver. No tiene sentido ofrecer series o películas que no interesan a la mayor parte de la población.

- Derechos de autor. Aquí pueden darse dos escenarios. El primero es que haya varios titulares de esos derechos. Esto puede provocar que una película hecha en un estudio de EEUU sea comprada y exhibida en América Latina y no en EEUU. El segundo escenario es que simplemente los derechos no estén a la venta en un país concreto. Esto haría que pudiera verse un título en España, pero no en Irlanda porque allí no están a la venta los derechos.

¿Cuánto cuestan los planes de Netflix en Argentina?

- Plan básico: Permite reproducir películas y series en una pantalla con definición estándar; $200.

- Plan estándar: Posibilidad de ver contenido en dos equipos con definición HD; $319.

- Plan Premium: Permite reproducir material en hasta cuatro dispositivos en simultáneo y en definición Ultra HD; $449.

Los precios pueden verse modificado dependiendo del cambio de cotización del dólar en el país, indicó BAE Negocios.