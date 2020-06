¿Adiós a los repartidores?: Amazon compra una empresa de vehículos autónomos por u$s 1.000 millones

La empresa liderada por Jeff Bezos cerró la compra de la startup Zoox, una compañía especializada en el desarrollo de movilidad sin conductores

Amazon.com Inc ha acordado pagar más de 1.000 millones de dólares para comprar la "startup" de vehículos autónomos Zoox Inc, informó The Information, en una operación que ampliaría la presencia del gigante del comercio electrónico en la tecnología de este tipo de vehículos.

El medio, que basó su información en fuentes consultadas, no mencionó el precio exacto de la compra y agregó que es poco probable que Amazon lo revele cuando se anuncie el acuerdo.

La mayoría de los inversores de Zoox recuperarán su dinero y algunos obtendrán una rentabilidad positiva, agregó The Information. Entre los inversores se encuentran DFJ y el cofundador de Atlassian, Michael Cannon-Brooks.

La empresa de Jeff Bezos quiere imponerse ante sus competidores.

Amazon y Zoox no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Cadena de reparto

Gracias a esta adquisición, Amazon tomará control de la compañía que ya tiene más de 1.000 empleados. Este equipo se encargó de diseñar vehículos urbanos autónomos que ya están en etapa de prueba.

¿Pero por qué a Amazon le interesa este negocio? Siguiendo las tendencias de otras grandes compañías del sector, como Apple y Google, la firma liderada por Bezos busca que la inversión en vehículos autónomos sea un importante motor de ahorro y ganancia para su red de reparto de productos.

También cabe aclarar que no fue la primera inversión de Amazon en el mundo del motor. En septiembre del año pasado la multinacional compró 100.000 furgonetas eléctricas a Rivian, y la compañía también invirtió en Aurora Innovation, una firma de vehículos autónomos creada por extrabajadores de Google y Tesla.

Recientemente Amazon adquirió 100.000 camionetas eléctricas Rivian.

"Quieren controlar su cadena de suministro para que el comercio electrónico no tenga fricciones, y eso significa controlar todo, desde la compra del consumidor hasta todo lo que lleva esa compra a la puerta del cliente", detalló entonces Gordon. "Zoox es realmente una pieza de ese rompecabezas", aseguró Benjamin Gordon, fundador y socio gerente de Cambridge Capital

Ahorro millonario

Con la compra de Zoox, Amazon comenzará a competir de tú a tú contra Waymo, la empresa de vehículos autónomos que opera Google. Así lo ha reflejado el Financial Times en un artículo publicado este viernes.

Analistas de Morgan Stanley advirtieron la semana pasada, según recoge FT, que la tecnología de Zoox podría suponer un ahorro para Amazon de casi 20.000 millones de dólares al año gracias a una red de reparto "más eficiente a largo plazo".

La compra, que todavía no ha sido anunciada de forma oficial, será la segunda mayor realizada por Amazon hasta la fecha. La primera tuvo lugar en 2017, cuando Amazon compró Whole Foods por más de 12.000 millones de dólares.