Adiós al buffet y al SPA: cómo serán los hoteles pos pandemia

Habrá nuevos hábitos luego de que pase las pandemia, que impactará en los salones comunes, la tecnología para desinfectar, scanners, tests y mobiliario

Las estadías serán más austeras, y respetando medidas de seguridad de distanciamiento social. Las grandes cadenas hoteleras ya trabajan sobre sus nuevos protocoles de atención.

La industria del turismo es la que más quebrada quedará luego de la pandemia de coronavirus que atraviesa a todo el mundo. La reconversión será lenta, costosa, difícil, pero deberá ocurrir. A medida que los distintos países empiezan sus planes de liberación de las cuarentenas, el sector turístico, pilar en la economía en todo el Planeta, ya empieza a moverse pensando en el futuro.

Y en ese futuro, los hoteles de todo el mundo harán lo posible para tranquilizar a sus huéspedes para que la confianza de los turistas no se vea afectada.

Adiós a los desayunos en las mesas del buffet y al spa comunitario, ya no más servicio de botones, test de detección de probables contagios, controles de temperatura, registros sin llaves y otras tantas cosas pasarán a ser la nueva habitualidad. En los las grandes cadenas hoteleras serán condición sine qua non, sin dudas. Y para los emprendimientos más pequeños, el cambio se transformará en una necesidad imperiosa para lograr subsistir.

La limpieza con una lámpara ultravioleta será una de las costumbres más habituales que se verán en el futuro en todos los hoteles del mundo Si bien las políticas de la era de la pandemia aún se están desarrollando en hoteles de todo el mundo y sin duda variarán ampliamente, es seguro decir que los huéspedes verán grandes cambios la próxima vez que se registren en cualquier lugar.

"En el futuro previsible, hasta que esté disponible una vacuna, un tratamiento ampliamente efectivo o pruebas instantáneas para el coronavirus, es probable que las estadías en hoteles sean un asunto de mucha austeridad, particularmente en hoteles de alta gama donde el servicio personalizado y las comodidades han sido parte durante mucho tiempo parte del encanto", dice Christopher Anderson, profesor de negocios en la Escuela de Hoteles de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, a la cadena CNN.

Habrá menos acceso comunitario en los hoteles, "por lo que no habrá buffets, ni minibares", y muchos de los "elementos de lujo de alto contacto", como los tratamientos de spa y el servicio de botones y valet, pueden ser suspendidos, predice Anderson.

Los invitados querrán check-in y check out sin llave y sin contacto y pocas interacciones personalizadas. "Vamos a querer eliminarlos y básicamente entrar en el hotel, subir por el ascensor por sí mismos, entrar a la habitación sin tener que tocar nada con la comodidad de que el proveedor de servicios haya desinfectado completamente ese espacio antes de mi llegada", dice el experto.

Y a medida que aumente la demanda en el mundo, la industria hotelera irá tratando de convencer a sus potenciales clientes con medidas adicionales para protegerlos contra la transmisión del coronavirus.

Algunas de los ejemplos que deberán empezarse a poner en práctica.Limpieza extrema y distancia social

La higiene, por supuesto, es una de las principales preocupaciones, y la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento publicó el lunes los estándares de seguridad en toda la industria. Muchos grupos hoteleros importantes también han esbozado nuevas políticas.

La limpieza y desfinfección adecuada de barandas y picaportes casi que será parte de la tarifa de los hoteles

La cadena Hilton está desarrollando políticas con la ayuda del equipo de Prevención y Control de Infecciones de la Clínica de Mayo. Hilton está explorando el uso de pulverizadores electrostáticos, que rocían uniformemente desinfectante en áreas amplias, y luz ultravioleta para desinfectar superficies y objetos.

Marriott ya ha anunciado que utilizará pulverizadores electrostáticos para limpiar las habitaciones y áreas públicas y está probando la tecnología de luz ultravioleta. Marriott y otras marcas también retirarán muebles y reconfigurarán muchas áreas para facilitar el espacio de distancia social de dos metros prescrito por los funcionarios de salud. La marca está considerando barreras de plexiglás en los escritorios para separar a los huéspedes y al personal del hotel.

"Estas nuevas medidas ciertamente afectarán los costos de bolsillo de los propietarios de hoteles, pero no está claro si los huéspedes verán esos costos en las tarifas de las habitaciones", dice Jan Freitag, vicepresidente senior de Lodging Insights para la firma de análisis de servicios STR.

El momento de belleza y relax quedará en stand by. La confianza de los clientes se basará en la limpieza y desinfección

"Quizás las tarifas de limpieza son las nuevas tarifas del resort", dice Freitag. En cualquier caso, alojarse en un hotel en 2020 será "absolutamente" más barato que el año pasado.

Los huéspedes en más de 3.200 hoteles Marriott pueden usar sus teléfonos para registrarse, acceder a sus habitaciones y solicitar un servicio de habitaciones especialmente empaquetado que se entrega en su puerta sin contacto. Las máscaras y guantes para el personal serán omnipresentes en muchos hoteles, y las toallitas desinfectantes y desinfectantes para manos serán las últimas incorporaciones a los espacios públicos y los kits de artículos de higiene personal.

El Venetian en Las Vegas se encuentra entre muchas propiedades que subrayan la regla de dos metros de distanciamiento social con marcas para indicar el espacio adecuado en los escritorios delanteros, vestíbulos de ascensores, cafeterías, lugares de entretenimiento y más. Los empleados de recepción del Venetian utilizarán cualquier otra estación de trabajo para el distanciamiento adecuado y las máquinas tragamonedas, mesas de restaurante, tumbonas de piscina y más se han separado para cumplir con la regla.

El resort sugiere no más de cuatro huéspedes en un ascensor. El hotel Hamilton en Washington, DC, insta a los huéspedes a limitar ese número a dos.

Las propiedades también describen políticas específicas para casos sospechosos o confirmados de covid-19 en el lugar. Esas medidas a menudo incluyen medidas intensivas de desinfección por terceros de habitaciones ocupadas por huéspedes que se enferman.

Pruebas a los huéspedes

La detección de temperatura para huéspedes y empleados es una línea de defensa para detectar posibles infecciones, pero no está claro cuán ampliamente se implementará en los hoteles. En el Venetian en Las Vegas, que aún no se ha reabierto, se usarán escáneres térmicos en cada punto de entrada "permitiendo controles discretos y no invasivos de temperatura" para el personal y los huéspedes, de acuerdo con las nuevas políticas del complejo de Venetian Clean.

Las cámaras infrarrojas para la toma de temperatura también serán parte del decorado habitual

En Singapur, una campaña nacional llamada SG Clean se ha implementado en todas las industrias e incluye un conjunto de estándares para hoteles, que incluye controles de temperatura para los huéspedes, "cuando sea factible y aplicable".

The Four Seasons en Nueva York ha estado siguiendo un conjunto increíblemente austero de protocolos temporales desde que comenzó a recibir trabajadores de la salud a principios de abril. Esas políticas, desarrolladas por la compañía de gestión de riesgos de viajes International SOS, incluyen un único punto de entrada para todos donde se verifica la temperatura de cada persona y las enfermeras hacen preguntas las 24 horas del día, según el arquitecto del plan, el Dr. Robert Quigley, vicepresidente senior de International SOS y director médico regional para las Américas.Lo necesario para mantener la seguridad

Rudy Tauscher, gerente general del Four Seasons New York, ha estado a la vanguardia de la acogida de trabajadores de la salud de esa cadena. Ha estado reflexionando sobre cómo cambiará la experiencia tradicional de los huéspedes. "¿Hay un momento diferente, por ejemplo, entre el check-in y el check-out? Muy a menudo los hoteles tienen un cambio en el momento del check out por la mañana y por la tarde, la habitación está ocupada nuevamente. ¿Habrá un período prolongado de tiempo de digamos, 24 horas?", se preguntó Tauscher, notando que estaba actuando sin pensar sobre las posibles modificaciones.

Desde que Four Seasons New York comenzó a recibir trabajadores médicos en el epicentro del coronavirus, un protocolo de limpieza diseñado por International SOS ha implicado dejar las habitaciones vacías durante largos períodos entre cada serie de limpieza para asegurarse de que se elimine cualquier contaminación.

"Una vez que se reanuden los niveles de negocios, reconocemos que las expectativas y necesidades de los huéspedes del hotel habrán cambiado, y Four Seasons está bien posicionado para salir de esta crisis con una nueva perspectiva sobre lo que significa el lujo para este nuevo mundo: adoptar la tecnología, mejorar herramientas y capacitación y fortalecimiento de nuestros ya estrictos protocolos de salud, seguridad y limpieza", dijo Christian Clerc, presidente de operaciones globales de Four Seasons, en un comunicado.

Los espacios en común cambiarán

Muchos de los espacios públicos y las comodidades de un hotel necesitarán una revisión para la era del coronavirus. Por ejemplo, el servicio de habitaciones podría preservarse ya que hay más control sobre quién toca qué, imagina Anderson, de Cornell’s Hotel School. Y no está seguro de que los servicios como los buffets vuelvan.

El buffet entendido como lo es actualmente será una imagen cada vez menos vista

Four Seasons está trabajando exactamente en las nuevas medidas que los huéspedes encontrarán en sus hoteles de todo el mundo y en la propiedad en la calle 57 de Nueva York cuando vuelva a abrir para los huéspedes que no son trabajadores de la salud. Las medidas de distanciamiento social, la reducción de la capacidad de los espacios públicos y el rediseño de restaurantes, bares e instalaciones de fitness estarán entre los cambios.

En defintiva, más allá de todos estos cambios que seguramente serán implementados en breve, todos apuntan a algo clave, central para lo que se viene: la responsabilidad de todos los turistas para respetar y hacer respetar las medidas.

"Es probable que las comidas precocidas o listas para llevar sean la solución en el futuro cercano", dijo Anderson. Las áreas públicas de alto contacto, como los spas y gimnasios, donde también es difícil la distancia social, presentan un "riesgo muy, muy alto de transmisión", dijo Quigley, con muchas manijas y picaportes que necesitarían una limpieza muy atenta.

Pero no todos los hoteles han renunciado a esos servicios. Anantara Hotels, Resorts & Spas, con sede en Bangkok, dijo al describir sus nuevas políticas que "las clases de entrenamiento y holísticas se adaptarán para el bienestar óptimo de los huéspedes", haciendo referencia a sesiones privadas de entrenamiento personal.

Y Mandarin Oriental también espera ofrecer muchos de sus servicios personalizados. Todavía están resolviendo los detalles, pero el director de spa de la marca de lujo no quiere privar aún más a los huéspedes que ansiaban el contacto humano incluso antes de que se produjera la pandemia, indicó Clarín.