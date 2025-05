Salesforce, la empresa global de software basado en la nube, anunció la compra de Informatica, una empresa especializada en gestión de datos en la nube, por una cifra cercana a los u$s8.000 millones.

La adquisición busca fortalecer la estrategia de la compañía en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), particularmente en la creación de modelos más avanzados y autónomos.

Salesforce adquiere startup de inteligencia artificial por suma millonaria

El CEO de Salesforce, Marc Benioff, destacó que la combinación de la plataforma de datos de Informatica con los motores de IA de Salesforce permitirá desarrollar una arquitectura unificada para la IA "agéntica", un concepto que hace referencia a sistemas capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas de manera autónoma.

De acuerdo a Benioff, esta integración potenciará la seguridad y escalabilidad de los agentes de IA dentro de las empresas, y facilitará su adopción en distintos sectores.

La adquisición se financiará mediante una combinación de efectivo y nueva deuda, según informó Salesforce. Tras el anuncio, las acciones de la compañía registraron un aumento de 1%, mientras que las de Informatica subieron casi 6%.

Salesforce realizó adquisiciones estratégicas en los últimos años para consolidar su liderazgo en el sector tecnológico. En 2021, la empresa adquirió Slack por u$s27.700 millones, mientras que en 2019 compró Tableau por u$s15.700 millones.

Marc Benioff, CEO de Salesforce, confirmó la adquisición de la startup Informatica, por u$s8.000M

La compra de Informatica se suma a esta serie de inversiones destinadas a fortalecer su ecosistema de datos e inteligencia artificial.

La operación está sujeta a la aprobación de los reguladores y se espera que se complete en el primer semestre de 2026.

Con esta adquisición, Salesforce busca posicionarse como un referente en el mercado de IA empresarial, en un contexto de creciente competencia con gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y OpenAI.

Seguridad y gobernanza de datos: Estudio de Salesforce revela el panorama en términos de IA

Un reciente informe de la compañía reveló que casi el 80% de los responsables de seguridad reconocen que las prácticas actuales de protección de datos deben transformarse para abordar los nuevos desafíos.

Los agentes de IA, que permiten automatizar tareas y mejorar la seguridad, se presentan como una herramienta crucial para mejorar la eficiencia en la detección de amenazas y la gestión de datos.

No obstante, un 48% de los encuestados teme que sus bases de datos no estén preparadas para aprovecharla al máximo y más de la mitad (55%) expresó preocupación por no contar con barreras de seguridad suficientes para implementar estos agentes de forma segura.

Uno de los principales obstáculos mencionados es la creciente complejidad de los entornos normativos: El 79% de los responsables de seguridad informática reconoce que, aunque la IA puede ayudar a mejorar el cumplimiento de normativas, también presenta nuevos retos relacionados con la regulación en constante cambio.

Esta incertidumbre sobre la conformidad es uno de los factores que llevó al 75% de las organizaciones a aumentar sus presupuestos de seguridad.

El informe destaca la importancia de la gobernanza de datos para garantizar que los agentes de IA operen de manera confiable. "Los agentes de IA de confianza dependen de datos de confianza", indicó Alice Steinglass, vicepresidenta ejecutiva de Salesforce.

En este sentido, más de la mitad de los encuestados aún trabaja en mejorar sus prácticas de seguridad y cumplimiento, ya que solo el 47% confía plenamente en que pueden desplegar agentes de IA conforme a las normativas vigentes.

A pesar de estos desafíos, el uso de agentes de IA está en aumento, con un 40% de los equipos de seguridad ya utilizándolos en su rutina diaria.

Se espera que esta cifra se duplique en los próximos dos años, ya que, según el informe de la empresa, los agentes autónomos no solo optimizan las tareas cotidianas, sino que también "ayudan a mitigar los riesgos de ciberseguridad".