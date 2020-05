Sin delivery: repartidores de Rappi, Glovo, PedidosYa y UberEats paran en reclamo de un aumento salarial

En abril último, este sector de los repartidores había adherido a una primera huelga mundial de la actividad en demanda de idénticas reivindicaciones

Trabajadores repartidores de las aplicaciones Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats, entre otras empresas de distribución a domicilio, paralizarán hoy sus tareas y marcharán en las principales ciudades del país en demanda de un "aumento salarial del 100 por ciento" y en rechazo de "la precariedad laboral" en la actividad, agravada por la pandemia.

En la ciudad de Buenos Aires, la protesta tendrá lugar a partir de las 11 en el centro porteño, cuando se congregarán en el Obelisco para, desde allí, movilizarse hacia la sede la cartera laboral ubicada en la avenida Callao al 100.

Maximiliano González, de la Asociación de Trabajadores de Reparto (ATR), afirmó que la medida de fuerza fue decidida por una asamblea general de trabajadores, quienes de forma unánime aprobaron "un nuevo plan de lucha en demanda de la entrega de elementos de seguridad e higiene y un incremento del 100 por ciento del pago por cada envío" de mercadería.

"Los trabajadores también determinaron que se sumarán al reclamo de justicia por Emma y Franco, dos repartidores muertos en su horario de labor, y por la inmediata reincorporación de todos aquellos desvinculados por luchar", añadió el representante gremial a través de un comunicado.

En abril último, este sector de los repartidores había adherido a una primera huelga mundial de la actividad en demanda de idénticas reivindicaciones, señalo González.

"Los repartidores reclaman en el contexto de la grave pandemia un aumento del 100 por ciento por cada viaje realizado porque les redujeron esos ingresos y los viajes, mientras exponen la vida cada vez que salen a trabajar", explicaron.

Los repartidores marcharán al Ministerio del Trabajo desde las 11

Un comunicado del gremio adelantó también que en la movilización de hoy se exigirá la inmediata provisión de elementos de higiene en calidad y cantidad -como demanda el personal de la salud-, alcohol en gel, barbijos y guantes.

Con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la protesta se replicará hoy en las principales ciudades del país en las que la ATR tiene representatividad, como Mar del Plata, Corrientes, Neuquén, Rosario, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, concluyó el documento de prensa del gremio.

Boom de cuarentena

Según Glovo, se registró cambio de hábito en los pedidos: "Antes, la mayoría era del rubro restaurantes; ahora, supermercados y farmacias encabezan el ranking, con crecimientos de 100% y 80%, respectivamente". En la actualidad, hay más de 8.000 glovers en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán.

"En Rappi decidimos poner en primer lugar nuestro servicio a las comunidades, por encima del interés comercial. Es claro que la sociedad nos necesita más que nunca en este momento, y es por ello que decidimos operar a pérdida durante los meses de abril y mayo", asegura Matías Casoy, general manager de Rappi Argentina.

Y agrega: "Como compañía vamos a operar perdiendo más de 15 millones de dólares al mes en vez de aprovechar la subida de demanda para generar más ingresos. Es una decisión difícil para el negocio en el corto plazo pero coherente con el propósito de apoyar al crecimiento de nuestros países.

Por otro lado, señala que, más allá de la mayor demanda de pedidos, "creemos que lo importante es que las empresas y emprendedores encuentran en Rappi la posibilidad de seguir vendiendo".

Hasta el momento el número de rappitenderos supera los 10.000 mensuales activos. Sin embargo, la demanda está creciendo y la empresa evalúa acciones para poder cubrirla, "porque nuestro interés en este momento es ser un apoyo para toda la sociedad", insiste. Por el lado de Uber Eats, en marzo se sumaron a la plataforma restaurantes que tradicionalmente no hacían delivery.

Estas plataformas experimentaron un "boom" durante la cuarentena

Regulación para el sector

Solana de Diego, del estudio De Diego & Asociados, afirma: "Los repartidores son quienes más están dando asistencia a las personas. En especial, a las de situación de riesgo que no pueden salir de sus casas a comprar. Cualquier regulación que se implemente en este momento de emergencia no sólo va a perjudicar a las compañías si no a los usuarios que las utilizan", explica a iProUP.

Además, la letrada subraya que "estas apps vinieron con una solución que ningún servicio de mensajería tradicional proporcionaba y han tomado todas las medidas de distanciamiento y seguridad sanitaria para hacer las entregas".

"Si el proyecto del Gobierno va por un estatuto especial, es decir, plena relación de dependencia que destruye a estas compañías, subirán los costos no solo para las empresas, sino que también los repartidores van a ganar menos", remarca De Diego.

Desde Glovo afirman: "En esta situación que estamos viviendo reforzaremos nuestro posicionamiento como un servicio que da flexibilidad y manteniene la actividad económica en constante movimiento".

"La plataforma posibilita que pequeños restaurantes puedan seguir realizando entregas y así hacer frente a los desafíos sin precedentes en la industria gastronómica", completan desde Uber Eats.

Para el abogado Santiago Cestari, el proyecto de ley debe ser considerado y discutido con el fin de llegar a un equilibrio aceptable. "De ser aprobada la ley tal como está planteada, estas empresas dejaría muchos desempleados".